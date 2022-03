La inesperada sintonía de Marcel con el PC y los flancos de su estreno en el Congreso

Aliados nuevos e, incluso, sorpresivos y también ciertas señales hostiles -algunas previsibles- se encontró el ministro de Hacienda, Mario Marcel, en su estreno legislativo en el Congreso.

En el caso de los partidarios de un “quinto retiro” previsional literalmente le salían al paso, conscientes de que el jefe económico del Ejecutivo es el principal detractor de esa política pública.

“Hola ministro. Soy el diputado Jorge Durán. He sido uno de los impulsores de los retiros”, le dijo, por ejemplo, el martes de la semana pasada, el parlamentario de RN, en momentos en que Marcel caminaba por los pasillos del Congreso en dirección a los comedores, donde iba a sostener un almuerzo con el presidente de la Cámara, Raúl Soto (PPD). El titular de Hacienda se detuvo para escucharlo, con algo de incomodidad, ya que estaba rodeado de cámaras de televisión, mientras Durán, con una carpeta en la mano, le pidió si podían revisar “con calma” los proyectos de un nuevo giro previsional.

Aunque la Cámara aún no entra a discutir las reformas de un “quinto retiro”, el tema también fue planteado por diputados en las dos comisiones legislativas, donde Marcel participó la última semana.

El mismo martes pasado, el diputado independiente Carlos Bianchi -también autor de uno de los siete proyectos que se presentaron sobre esta materia- emplazó a Marcel en la Comisión de Hacienda. “Si no va a haber un quinto retiro y que no está dentro del programa del Presidente Boric, pero está dentro de la necesidad humana, que creo es lo que debe prevalecer, ahora si no hay una posibilidad concreta, real, de un quinto retiro, bueno, cuáles son las medidas que ustedes van a implementar para llegar de manera directa al bolsillo de la clase media o de las personas más desposeídas”, le dijo, al tiempo que le pidió dar más detalles de cómo los retiros supuestamente impactaron en la inflación.

El miércoles pasado, en tanto, fue el turno de la diputada y periodista Pamela Jiles, también autora de una de las siete mociones, en la Comisión de Constitución, donde dijo que “el ministro de Hacienda anda escapando de los colegas de prensa y sus asesores de prensa les señalan a los periodistas que el ministro no va a responder preguntas respecto del quinto retiro”. El ministro le respondió que no se iba a “arrancar” de la comisión ni de la prensa y que respetaba la labor de los medios.

La respuesta que dio el ministro, en general, a todos estos emplazamientos -en su mayoría con el fin de generar impacto en los medios y en redes sociales- es que las condiciones económicas para este nuevo retiro son distintas a las anteriores y que algunos de los efectos pasados fueron el tipo de cambio y el alza de la tasa de interés.

Desde fuera del Congreso, a este debate también se sumó el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), quien el mismo miércoles, en radio Universo, dijo que era “impresentable que la misma coalición que aprobó cuatro retiros, hoy día diga que el quinto retiro es absolutamente inviable”.

Gestos con el PC

Sin embargo, junto con la creciente presión para un nuevo retiro, que incluso ha permeado a las fuerzas oficialistas, como el PPD, también salieron a la luz algunos aliados nuevos para Marcel en su estrategia de contener estas mociones, que -al igual que en la administración de Sebastián Piñera- fueron presentadas como reformas constitucionales, ya que no cuentan con el patrocinio del Presidente Gabriel Boric.

En particular, los legisladores del PC, el senador Daniel Núñez y el diputado Boris Barrera, no se plegaron al coro de apoyo a estos retiros, mientras que la jefa de bancada comunista en la Cámara, Karol Cariola, tomó distancia de los dichos de Jadue. “Es una opinión del alcalde”, dijo Cariola, quien preside la Comisión de Constitución, donde está radicado el debate por los retiros. En ese sentido, la postura de la diputada PC es no bloquear la discusión, permitir que se ponga en tabla, pero sin que ello implique un respaldo a estas iniciativas.

Una postura similar expresó el senador Núñez, quien integra la Comisión de Hacienda en la Cámara Alta, al ser consultado por las palabras del alcalde de Recoleta. “Todos tienen derecho a expresar su opinión... Lo que sí puedo decir, es que las condiciones en las que votamos los retiros en el gobierno de Sebastián Piñera, fueron condiciones de pandemia, restricciones y estados de excepción. Esas condiciones no están hoy día... Los retiros no eran parte del programa de gobierno, ni de Daniel Jadue ni de Gabriel Boric... Ahora, vamos a ver cómo transcurren la situación económica y las necesidades sociales, pero yo llamaría a que nos concentremos y pongamos las energías en el programa. Esa ha sido siempre la postura del PC”, agregó el senador comunista, en línea con los argumentos de Marcel, pese a que el mismo Núñez había criticado al economista meses atrás cuando era presidente del Banco Central.

El acercamiento del ministro de Hacienda con el PC viene desde su nombramiento en enero pasado, cuando la dirigencia comunista reaccionó con incomodidad a su designación. “No lo conozco”, dijo el presidente PC, Guillermo Teillier, cuando se le consultó por el economista.

No obstante, al llegar a Teatinos 120, Marcel hizo algunos gestos de confianza. Puso a cargo de la coordinación de temas tributarios a dos militantes PC, Nicolás Bohme (economista) y Diego Riquelme (abogado), que en el pasado asesoraron a Daniel Núñez.

Según ha transmitido dentro de la bancada de Apruebo Dignidad, el mismo senador comunista valoró el trato de Marcel y la forma de comunicar sus propuestas. Uno de esos gestos fue reanudar las reuniones-almuerzo de coordinación de los lunes en Hacienda, donde los representantes comunistas (Núñez y Barrera) estuvieron presentes la semana pasada.

Otra señal de esta nueva sintonía fue que el titular de Hacienda expuso junto a su par del Trabajo, Jeannette Jara (PC), en el cónclave en el Palacio de Cerro Castillo, el viernes pasado.

Además, está pendiente una reunión con el mismo Teillier para profundizar relaciones.

Nuevos aliados

También, al menos en sus primeras expresiones, los diputados Jaime Naranjo (PS), Gael Yeomans (Convergencia Social, partido del Presidente) y Ricardo Cifuentes (DC), también dejaron en claro su interés de moverse junto a Marcel.

Yeomans, por ejemplo, encabezó un inédito punto de prensa del Frente Amplio para expresar que “no estamos apoyando un quinto retiro” y luego en la Comisión de Hacienda, valoró la forma cómo Marcel ha comenzado su labor. Cifuentes por su parte, destacó el tono “convocante” del ministro, a quien lo trató de “sabio”.

“La recepción que tuvo el ministro fue positiva. Todos reconocen sus capacidades técnicas y su capacidad de escuchar”, dijo, por su parte, Naranjo, presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara.

La necesidad de forjar alianzas se transformó en un desafío de Marcel, que generacionalmente tiene redes políticas y personales con un grupo reducido de parlamentarios, entre ellos, los senadores Ricardo Lagos Weber (PPD) y Álvaro Elizalde (PS). Sus antiguos conocidos hoy ya no están en el Congreso o, incluso, ya se retiraron de la primera línea política.

Máximos de la DC

No obstante, en sus primeras actuaciones en el parlamento, también afloró una tensión sorpresiva: los senadores de la DC.

A pesar de los gestos de los diputados democratacristianos, con quienes incluso almorzó el miércoles, en la Cámara Alta tuvo un trato más distante de parte de la Falange, que, en general, aún expresa cierta incomodidad por no estar considerada dentro de los nombramientos del Presidente Boric.

De hecho, la jefa de senadores DC, Ximena Rincón, remarcando la autonomía del partido respecto del gobierno, demandó que Hacienda desarrolle a la brevedad una agenda. “Necesitamos una reactivación urgente con dignidad, necesitamos que exista una agenda con máximos necesarios y para eso el gobierno nos tendrá que invitar a conversar en algún minuto”, dijo.

Por su parte, el senador DC Matías Walker pidió al gobierno fijar sus prioridades según las demandas de la gente . “Hoy día la gente está enfrentando incertidumbre en la economía, el alza del precio de los alimentos y los combustibles. Por eso, es un error del gobierno haberle puesto urgencia al proyecto de amnistía”.

Si bien la tensión que comienzan a expresar los senadores DC podría tener diversas explicaciones, en el Congreso llamó la atención que esa situación comenzara a evidenciarse por el flanco de Hacienda.