La “jugada maestra” de Jadue, el candidato: dilatar la investigación en su contra para no ser acusado y así poder postular a La Moneda o el Senado

Poco más de un mes falta para que, el 30 de abril, termine el plazo para que los partidos políticos presenten sus candidatos a las primarias presidenciales y parlamentarias. Y si bien con la salida de la exministra del Interior Carolina Tohá, la situación en la centro izquierda ha quedado más despejada, en la Partido Comunista (PC) se mantiene una nebulosa y que se cruza con ribetes judiciales.

En la colectividad con sede en Vicuña Mackenna, se ha mencionado en más de una ocasión la posibilidad de que el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, sea la carta del PC para competir, ya sea en las presidenciales o en las parlamentarias; sin embargo, él sigue enfrentando un complejo escenario judicial que lo podría dejar inhabilitado de participar en dichos comicios.

Lo anterior, porque la Constitución establece que toda persona en contra de quien el Ministerio Público presente una acusación -última etapa de una investigación- queda suspendido de hacer uso de su derecho al sufragio, es decir, a votar y a ser votado.

En el caso de Jadue la Fiscalía aún no ha presentado la acusación en su contra, pero dado que la exautoridad comunal se encuentra formalizada y con una investigación “en tierra derecha”, el ingreso del líbelo acusatorio lo dejaría fuera de toda elección. Pero su defensa tendría su propia estrategia para impedir que aquello ocurra.

Abril: ¿El plazo final?

El 3 de junio del 2024, el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago ordenó la prisión preventiva del entonces alcalde de Recoleta Daniel Jadue, tras ser formalizado por la Fiscalía Metropolitana Centro Norte por una serie de delitos de corrupción mientras encabezó la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp).

Tras varios meses en el Anexo Cárcel Capitán Yáber, el tribunal accedió a la petición de la defensa y revirtió esa medida cautelar por la de arresto domiciliario total, bajo la que se encuentra actualmente. En enero pasado, el Ministerio Público reformalizó a Jadue e incluyó otros 10 cargos por el delito de fraude al Fisco.

Antes de eso, la Fiscalía -representada por la fiscal Giovanna Herrera- solicitó al tribunal más plazo de investigación, lo que fue acogido y se fijó como plazo para cerrar la indagatoria el próximo mes de abril. Luego de ese periodo, y en caso de que no se pida nuevamente una ampliación, el Ministerio Público podría cerrar la indagatoria, presentar la acusación y derivar la causa de Achifarp a juicio. Eso, en materia electoral, inhabilitaría a Jadue de inscribir una posible candidatura.

Pero una posible nueva ampliación es la carta judicial que podría jugar la defensa de Jadue, encabezada por el abogado Juan Carlos Manríquez y Ramón Sepúlveda, para trabar el cierre. Podrían solicitar el rechazo del cierre de la investigación y pedir que el tribunal amplíe el tiempo de la Fiscalía para investigar y así, eventualmente, retrasar el ingreso de una acusación.

Santiago 27 de octubre 2024 El ex alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, realiza su votacion en el segundo d’a de Elecciones Municipales 2024. Dragomir Yankovic/Aton Chile

Lo anterior, porque los abogados del exalcalde ya han pedido al menos 20 diligencias en la investigación, las que hasta ahora no han sido concretadas por la Fiscalía y siguen pendiente. Además de eso, según fuentes conocedoras del caso, la defensa de la otrora autoridad también podría pedir otra serie de pesquisas, lo que también es un antecedente más que podría impedir que la investigación se cierre.

Consultado respecto a la situación judicial de su defendido, el abogado Manríquez afirmó que han podido detectar que “hay aproximadamente 20 o 22 diligencias nuestras sobre las que no hay pronunciamiento, no se han realizado, están pendientes. Razón por la cual, si llegara a cerrarse la investigación, vamos a reclamar y pedir la reapertura inmediatamente para que estas se hagan porque son relevantes, son importantes y son pertinentes para esclarecer completamente el caso”.

Agrega, además, que prontamente solicitarán una “audiencia de revisión de medidas cautelares porque estimamos que por ahora, y atendido el avance de la investigación, el arresto domiciliario total debiera ser levantado”.

Juan Carlos Manríquez. FOTO: DEDVI MISSENE

Cristián Espejo, abogado querellante en la causa de Achifarp sostiene que lo que él (Jadue) ha planteado como una posible candidatura es meramente una estrategia para presionar a la Fiscalía y finalmente al Poder Judicial, donde se va a ventilar su juicio finalmente, puesto que sabemos que en el momento que esté acusado, que será en los próximos meses, no debería pasar del mes de mayo, el momento en que se encuentre notificada la acusación por los delitos cometidos, él ya no podrá ser inscrito como candidato”.

Sobre una posible postergación de la acusación, Espejo afirma que “nosotros al respecto estamos muy tranquilos porque toda la etapa procesal que se ha vivido hasta ahora ha sido muy ordenada. La fiscalía, en este caso la fiscal ha llevado todo muy acorde a los tiempos y muy ordenadamente. Por lo tanto, creemos que la acusación no va a tener interrupciones mayores. Estamos confiados en que se van a dar dentro de los tiempos que competen”.

Los tiempos

Desde el PC siguen con especial atención la situación penal en la que se encuentra su militante, dado que -según fuentes conocedoras de aquello- algunos al interior de la tienda hacen ver el posible riesgo que corre una candidatura del exprecandidato, considerando los plazos que tiene la Fiscalía.

La penalista Catherine Lathrop explica que en el caso de que el exalcalde de Recoleta sea acusado a una pena aflictiva -mayor a 3 años y un día-, según lo establece el Artículo 16 de la Contraloría “efectivamente, por esa sola circunstancia, queda impedido de ejercer su derecho a sufragio, pues por aquel hecho se suspende. En cuanto a ser candidato, para serlo, se debe tener la ciudadanía -que no se pierde por estar acusado- y tener derecho a sufragio, por lo que en definitiva, estaría impedido a ser candidato a alguna elección popular”.

Javier Torres/Aton Chile

Pero, ¿Qué tiempos corren para el caso de Jadue? Ignacio Ried, socio de Quintana Ried y Flores y académico de la PUC, afirma que “si es acusado antes de la elección, no podrá ser candidato; si es acusado después de que se celebre la elección, y gana, no podrá asumir”. Lathrop por su parte, sostiene que “existen plazos contemplados, en donde los tribunales de garantía informan mes a mes al Servel quienes han sido acusado, pero primero, para contar aquellos plazos, debe ser efectivamente acusado y ello no ha ocurrido”.

El antecedente MEO

En caso de que la Fiscalía presente la acusación antes de que se realicen las elecciones y se inhabilite a Jadue, los penalistas plantean que existe otra instancia a la que puede recurrir el militante comunista: el Tribunal Constitucional (TC).

Aquello fue precisamente lo que hizo en 2021 el entonces candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami, quien tras ser inhabilitado presentó un requerimiento ante el TC, el que le dio la razón y le permitió competir en las anteriores presidenciales.

Sin embargo, los abogados consultados advierten las formas en las que falla dicho tribunal. La abogada Lathrop advierte que si bien puede recurrir al TC, “el tribunal resolverá caso a caso y no necesariamente como se ha resuelto en otras ocasiones, pues las jurisprudencias no son necesariamente vinculantes”.

Ried por su parte, plantea que la situación es compleja, ya que se debe tener en cuenta que se trata de normas constitucionales. “La acusación impide que inscriba su candidatura -si la acusación es anterior- y le impedirá asumir si gana -si la acusación a posterior a la inscripción pero anterior a que asuma-”, concluye el penalista.