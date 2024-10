La mano de los presidenciables en la recta final: el activo rol de Matthei y Kast versus la orfandad oficialista con la ausencia de Bachelet

“Me voy con mucha pena, pero creo que la municipalidad, la comuna queda en grandes manos”. Con esa frase la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei cerró la campaña a alcalde de Jaime Bellolio (UDI).

La apuesta de Matthei es que el exministro sea su sucesor y el desafío para Bellolio es validar su liderazgo en la comuna, una que históricamente ha elegido alcaldías de derecha, excepto durante el período de Josefa Errázuriz.

El despliegue de la abanderada presidencial de la UDI en las campañas municipales y regionales obligó a que varios días durante el último mes solicitara permisos administrativos para ausentarse de sus labores en la alcaldía.

Durante la semana anterior y en los últimos días de campaña, hasta el jueves de esta última semana, Matthei viajó a la región del Biobío, a Valparaíso y ha pasado por comunas de la Región Metropolitana como San Ramón, Huechuraba, Ñuñoa, Puente Alto y Calera de Tango.

En Chile Vamos, particularmente fuera de la UDI, han valorado que Matthei no tuviera reparos en respaldar a candidatos de Evópoli o de Renovación Nacional (RN). Particularmente en esta última colectividad, existe un sector ha sido reticente a dar el debate sobre si respaldarla antes de los resultados de la elección municipal.

Además de su despliegue con Bellolio, en las últimas jornadas de campaña legal, Matthei acompañó a la candidata por Puente Alto, Karla Rubilar, a una entrevista en una radio comunal, y a Mario Desbordes en una última reunión de cierre con adherentes. El eventual triunfo en la comuna capital sería el más simbólico. Incluso, si Desbordes gana, la presidenciable se trasladaría a Santiago para celebrar con el exministro de Defensa, junto a las directivas de Chile Vamos.

Este sábado, antes de acudir a votar, Matthei publicó un mensaje en Instagram. “He tenido la oportunidad de trabajar y acompañar a muchas candidaturas (...). Voten por gente seria, un buen alcalde o una buena alcaldesa puede hacer la diferencia en una comuna”, apuntó. Tras emitir su sufragio, Matthei confirmó que se volcará a su candidatura a partir de marzo o abril de 2025.

Santiago 24 de octubre 2024 El candidato a alcalde por Providencia, Jaime Bellolio, cierra su campana municipal en un encuentro con vecinos y candidatos a concejal por la comuna realizada en el Club Providencia. Javier Salvo/Aton Chile

En el Partido Republicano, sin el compromiso que tenía Matthei con su cargo, José Antonio Kast se desplegó por todo el país. Incluso algunas regiones las visitó en más de una ocasión, acompañando a candidatos de su colectividad.

Por ejemplo, junto al jefe de campaña, Martín Arrau, lideró un masivo cierre de campaña en Arica, donde los republicanos apuestan a tener un buen resultado en la gobernación, con Karla Kepec, amparados en un discurso central para la colectividad: la migración ilegal.

En lo formal, José Antonio Kast aún no ha sido proclamado como abanderado presidencial por su colectividad, aunque no hay dudas de que tendrá el respaldo para competir por tercera vez. En su última entrevista en La Tercera afirmó que “si fuera por mí, sería candidato y me inscribo mañana. Yo digo, a mí me encantaría ser Presidente de la República, pero es el partido el que tiene que nominarme. No me puedo autonominar. Espero que me nominen, pero todavía no estamos en tiempo de eso”.

Durante las últimas semanas, el presidenciable doblegó esfuerzos con las candidaturas de la Región Metropolitana, acompañado por su postulante a la gobernación capitalina, Macarena Santelices. Recorrió Conchalí, Maipú, Lo Barnechea, Talagante, El Monte, El Bosque, Macul, Cerrillos y San Bernardo. Esta última comuna, junto con Valparaíso y Concepción son sus principales objetivos en alcaldías, que de ganar darían al partido un balance más que satisfactorio. De todas formas, entre los republicanos la mayor apuesta es en concejales para consolidar la “marca” del partido y su fuerza territorial.

Del resto de “presidenciables” de la derecha, el alcalde de La Florida, el independiente ex-UDI Rodolfo Carter, quien se ha autopostulado a La Moneda, ha apoyado a su “delfín” en La Florida, Daniel Reyes, y al candidato a la gobernación metropolitana, Francisco Orrego (RN).

Otra carta presidencial que se baraja en la oposición es la senadora Ximena Rincón, respaldada por Demócratas, el partido que preside. Aunque ella no ha transparentado públicamente que ese es su plan, varios de los dirigentes de la colectividad han reconocido que esperan que así sea.

La senadora tuvo un amplio despliegue con los candidatos de Demócratas, en regiones como el Maule, La Araucanía, Antofagasta, el Biobío y la Metropolitana.

Ausencia de Bachelet en la recta final

El caso del oficialismo es distinto, puesto que los nombres que más suenan como candidatos presidenciales prefieren esconder sus aspiraciones de llegar a La Moneda o bien han descartado una carrera, por ahora.

Ese es el caso de Michelle Bachelet (Partido Socialista), quien es una de las figuras mejor posicionadas en sondeos de opinión para convertirse en candidata presidencial.

Sin embargo, la exmandataria no estuvo en Chile durante la recta final de la campaña. Recién llega al país este sábado para votar.

En todo caso, la expresidenta estuvo muy involucrada en la composición de relaciones del oficialismo con miras a las elecciones y estuvo disponible para participar en grabación de videos para difundir en redes sociales y tomarse fotos con candidatos del pacto Contigo Chile Mejor, que agrupa a todo el oficialismo y a la Democracia Cristiana.

De hecho, protagonizó una sesión fotográfica, que se extendió por siete horas, con las cartas de la alianza a distintas alcaldías. Lo mismo hizo con los candidatos a gobernadores regionales días después.

La ministra Carolina Tohá (PPD), otra presidenciable del oficialismo, tuvo un rol incluso más distante de las campañas.

Si bien la titular de Interior no ha cerrado la puerta a una candidatura, ha evitado reconocer si será su próximo paso cuando se lo han preguntado. En el PPD hay dirigentes que están decididos en que es su mejor carta, a pesar de que algunos la cuestionan y argumentan que hoy tiene una carrera muy compleja.

El problema de Tohá es que sus responsabilidades en el Ministerio del Interior han consumido su tiempo. Además de la crisis migratoria y de seguridad, tema por el que fue acusada constitucionalmente, en las últimas semanas ha debido enfrentar un escándalo político inesperado con la denuncia de violación contra el exsubsecretario Manuel Monsalve.

Si bien en el PPD hubo quienes proponían que la secretaria de Estado se tomara fotos junto a algunos candidatos, finalmente eso no se concretó. De todas formas, la ministra tuvo un rol activo en la negociación, antes de que se cerrara el pacto municipal. Y -en vano- llamó a algunos de los timoneles de la alianza para instar a llegar a un acuerdo unitario en el caso de la lista de gobernadores regionales.

Un rol distinto asumió el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic (Frente Amplio), quien a pesar de que ha descartado energéticamente tener interés en ser candidato presidencial, sigue siendo visto con buenos ojos por su partido para asumir ese desafío.

En todo caso, él sí se tomó fotos junto a varios de los candidatos frenteamplistas e, incluso, grabó videos de apoyo para postulantes a distintos cargos fuera de la Región Metropolitana.

“Voy a ser candidato a alcalde y yo pretendo poder reelegirme para sostener un trabajo los próximos cuatro años. Me parecería, y lo digo de verdad, genuinamente, una falta de respeto muy grande con los vecinos de Maipú estar por un lado ofreciendo un proyecto comunal a cuatro años y, por otro lado, siquiera deslizando la posibilidad de ser candidato presidencial”, dijo Vodanovic en junio de este año en Mesa Central, de Canal 13.

El Frente Amplio, además, organizó un despliegue del diputado Gonzalo Winter con distintos candidatos. Algunos militantes pretenden levantar al parlamentario como liderazgo presidencial a largo plazo.

También está el caso de Claudio Orrego, quien, en entrevista con La Tercera en julio dijo que “no digo que nunca más a una candidatura presidencial, pero hoy mi plan uno, dos y tres es ser gobernador de Santiago”. Pese a su postura, hay quienes en la alianza de gobierno -y particularmente en el Partido Socialista- lo proponen como alternativa presidencial en la eventualidad de que Tohá siga estancada y no puedan convencer a Bachelet.

Esa idea podría ser reforzada este fin de semana: hay quienes creen que Orrego podría ganar en primera vuelta y, de esa forma, consolidarse como un liderazgo indiscutible dentro de la izquierda y la centroizquierda, con un bolsón de al menos dos millones de votos bajo el brazo.

Consciente de ese caudal de votos, el gobernador regional, al menos, estuvo disponible para apoyar y trabajar en conjunto con postulantes municipales de su sector en toda la zona metropolitana.

Por ahora, el único dirigente del oficialismo que ha reconocido su interés de llegar a La Moneda ha sido el diputado Vlado Mirosevic, del Partido Liberal. En la colectividad reconocen que su proclamación, efectuada a mediados de este mes, sirvió para potenciar la campaña de los candidatos liberales. En esa línea, el parlamentario posó junto a varios de los candidatos del partido (y también de otras colectividades) y participó de actividades de campaña con ellos. En especial, con los de su región, Arica y Parinacota.