La maratónica sesión de fotos de Claudio Orrego con 600 candidatos de la DC al PC

“Sonrían”. “Miren a la cámara”. “Uno, dos, tres”. Fueron frases que Claudio Orrego escuchó cientos de veces ayer, mientras protagonizaba una sesión de fotos que se extendió por más de cinco horas y a la que asistieron cerca de 600 candidatos a concejales y consejeros regionales de la Región Metropolitana, quienes pretenden utilizar los registros junto a él durante el período de campaña previo a las elecciones de octubre.

La sesión se llevó a cabo en el Centro Cultural Jungla, en la calle Madrid 747, en Santiago. Comenzaron cerca de las 10.00 horas del jueves y terminaron a eso de las 15.30. La convocatoria fue tan alta, que hubo fila para entrar. Al ingreso, antes de pasar por los maquilladores, a cada candidato se le hizo firmar un documento de uso responsable de la fotografía.

Gobernador Claudio Orrego junto al candidato a concejal por La Reina Fernando Encina (Frente Amplio).

El interés por aparecer junto al gobernador de la Región Metropolitana responde a la valoración positiva que él tiene ante la ciudadanía. De acuerdo a la última encuesta Cadem, publicada el domingo de la semana pasada, Orrego es la cuarta autoridad del país con la imagen más positiva, solo por detrás de la alcaldesa Evelyn Matthei (UDI), el alcalde Tomás Vodanovic (Frente Amplio) y la expresidenta Michelle Bachelet (PS) -quien también se ha posado junto a los candidatos del oficialismo-. Previamente, el exmilitante DC ya se había tomado fotos con varios de los candidatos a alcalde de la circunscripción.

Los candidatos esperan que las fotos les lleguen a ellos entre hoy y el próximo lunes, para que puedan ser usadas en sus respectivas campañas. Sin embargo, varios de ellos no aguantaron e hicieron públicos algunos registros de la sesión a través de sus redes sociales.

La convocatoria la hizo el equipo de campaña de Orrego hace una semana, vía correo electrónico. En el mensaje, junto con especificar la fecha y el lugar de la sesión, se mencionaba que los candidatos debían asistir con un código de vestimenta “casual-formal” -el gobernador estuvo con chaqueta y zapatillas blancas-. Además, advirtieron que “tenemos bloques horarios muy estrechos, por lo cual le pedimos su máxima puntualidad en el horario de llegada”.

Gobernador Claudio Orrego junto al candidato a concejal por La Florida Roberto Valenzuela (DC).

De la sesión incluso participaron candidatos del Partido Liberal, quienes, en el caso de los gobernadores regionales, tienen un pacto propio junto a los Regionalistas Verdes, y su candidata en la Región Metropolitana es Nathalie Joignant.

Para algunos en la DC y el Socialismo Democrático causó asombro ver el interés de los postulantes del PC y el Frente Amplio por tomarse fotos junto al gobernador, en consideración de lo críticos que fueron de su gestión como intendente. Sin ir más lejos, en la elección pasada compitieron contra él, a través de la candidatura de Karina Oliva (exmilitante de Comunes). “El Frente Amplio y el PC vieron en él una persona que trabaja de verdad, que más allá de sus ideales, es una persona trabajadora y que en el territorio le creen. Estamos acostumbrados ya a que el Frente Amplio y el PC cambien de opinión con respecto a las personas y los procesos políticos”, comentó el candidato a concejal por La Florida Roberto Valenzuela (DC).

El candidato a concejal por Ñuñoa Álvaro Sallés (Frente Amplio), quien participó de la sesión de fotos de ayer, dijo que “es de mi interés apoyar otras candidaturas, como la de Claudio Orrego. Especialmente, porque desde el Gobierno Regional se ha establecido un vínculo súper fuerte con Ñuñoa, ha mejorado bastante la cantidad de inversión que se ha hecho en espacios públicos”.

Además, explicó que la actual relación entre el Frente Amplio y el gobernador es “fruto del trabajo que se ha dado en estos años, que ha prosperado y ha sido inédito en la comuna”.

Sobre su relación con el Frente Amplio, Orrego dijo a mediados de julio que “se dijeron muchas cosas injustas en esa campaña (la de 2021). Tuvimos la oportunidad, gracias a Dios, de mostrar con obras en terreno de qué estábamos hechos. No fue ni mi encanto ni mi simpatía personal lo que nos acercó en la práctica, fue el trabajo en la calle”.

Claudio Orrego junto a Álvaro Sallés (Frente Amplio), candidato a concejal por Ñuñoa.

Por su parte, la candidata a concejala por Recoleta Camila Henríquez (PS) sostuvo que “yo admiro bastante al gobernador. Se le ve en el territorio, se ha preocupado de participar, intentando que sea en conjunto con todos los alcaldes de la región. Eso lo valoro muchísimo (...). Considero que lo ha hecho muy bien. Estamos muy felices de la modernización y seguridad que ha trabajado en conjunto con Recoleta e Independencia”.

El fuerte respaldo de los candidatos al gobernador refuerza una idea que se ha expandido en la alianza de gobierno: si Claudio Orrego obtiene un buen resultado en la elección de octubre, podría convertirse en candidato presidencial.

Hay dirigentes de la alianza de gobierno, como el senador socialista Fidel Espinoza, por ejemplo, que han propuesto su nombre. Y es que en el sector son conscientes de que en la actualidad la ministra Carolina Tohá (Interior) no marca en las encuestas como carta presidencial, mientras que Bachelet ha insistido que no está en sus planes una tercera candidatura. De hecho, Henríquez afirmó que “si fuera por mí, es Bachelet (la candidata del sector), pero como comentó que no estaba interesada, Orrego es una excelente propuesta”.

De todas formas, el gobernador dejó en claro, en entrevista con La Tercera, que no está en su horizonte -de corto plazo- llegar a La Moneda. “No digo que nunca más a una candidatura presidencial, pero hoy mi plan uno, dos y tres es ser gobernador de Santiago”, afirmó a mediados de julio.