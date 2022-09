La Moneda busca asesores para implementar la nueva Constitución: los nombres que el gobierno sondeó

“Queremos escuchar todas las voces para poder seguir adelante con este proceso, ya sea para implementar el texto de la nueva Constitución, para lo cual hemos ya convocado a varios constitucionalistas y diferentes personalidades de la sociedad civil, o para también darle continuidad al proceso constituyente en caso de ganar la otra opción -Rechazo-”, manifestó esta mañana el Presidente Gabriel Boric tras emitir su sufragio en la mesa 246 del Liceo Industrial Armando Quezada Acharan de Punta Arenas, respecto del itinerario que se abre a partir de esta noche, una vez que se conozcan los resultados.

En la ocasión, el Jefe de Estado reiteró su compromiso por trabajar por la “más amplia unidad del país”, independiente del resultado del plebiscito de salida.

Desde el lunes pasado, el jefe de gabinete de la Presidencia, Matías Meza-Lopehandía, comenzó a contactar a abogados constitucionalistas y expertos en esta materia con la finalidad de invitarlos a participar de un consejo asesor de la Presidencia con miras a la implementación de la nueva Constitución. Ello se concretaría si hoy gana el Apruebo.

Entre los abogados que fueron contactados figuran al menos Tomás Jordán y Luis Cordero, quienes a lo largo de la campaña tuvieron un rol público en defensa de la propuesta constitucional presentada por la Convención Constituyente. Por el lado de la oposición, según constató La Tercera PM, fueron contactados Marisol Peña, Catalina Salem, Gastón Gómez y José Francisco García.

De este último sector, el único que habría respondido afirmativamente a la invitación habría sido García, quien se ha manifestado públicamente a favor de “Aprobar para reformar”. Mientras que la respuesta de Gómez habría quedado sujeta al resultado de hoy.

La idea de convocar a un comité de expertos que asesore al Presidente en el proceso de implementación de la nueva Constitución si esta se aprueba se conoció el jueves pasado. Fue el senador RD Juan Ignacio Latorre quien entregó algunas luces sobre esta iniciativa del gobierno, que corre en paralelo con las negociaciones que llevan adelante el Ejecutivo y los partidos políticos oficialistas y de oposición para dar continuidad al proceso constituyente en caso de que gane el Rechazo.

“El Presidente también está convocando, en caso de que gane el Apruebo, a un consejo de expertos de alto nivel constitucional, de abogados constitucionalistas de distintos sectores, no solo del Apruebo, para ayudar y colaborar en la implementación, al detalle de implementación de la nueva Constitución”, señaló el senador Latorre en esa ocasión.

Sería una suerte de “consejo asesor consultivo”, indicó Latorre, el que trabajaría en paralelo “a las propuestas que puedan entregar los partidos políticos, los parlamentarios y la sociedad civil”.

Son cerca de 63 leyes y 73 adecuaciones normativas las que deberá hacer el Congreso, de visarse la propuesta de nueva Convención, las que se suman a las medidas comprometidas por el oficialismo para aclarar y precisar algunos artículos contemplados en la propuesta.

Al ser consultados esta mañana, los abogados Tomás Jordán y Luis Cordero confirmaron a La Tercera PM que ya aceptaron la invitación de la Presidencia para conformar este comité de expertos.

Los abogados constitucionalistas que fueron convocados explicaron que la conversación con el jefe de gabinete fue en términos generales y que no hay una fecha precisa para iniciar el trabajo en caso de que el Apruebo gane.

El miércoles pasado, en tanto, asesores directos del Mandatario llamaron por teléfono a la exministra del Tribunal Constitucional Marisol Peña, invitándola a formar parte de este comité de expertos.

“Les pregunté si estaba pensando convocar a este grupo asesor también en el caso de que ganara el Rechazo, pero me dijeron que no, dado eso desistí de participar”, dijo Peña al explicar las razones por las que optó por no sumarse a este equipo.

La abogada constitucionalista, sin embargo, no cerró la puerta a la posibilidad de respaldar la iniciativa en caso de ganar el Rechazo y que el gobierno de todas formas convoque a un grupo transversal de expertos a ayudar en las tareas que vienen por delante en el marco de darle continuidad al proceso constituyente.

La abogada de la UDD Catalina Salem dijo a La Tercera PM: “Me contactó el jefe de gabinete del Presidente de la República el día jueves para participar en un consejo asesor presidencial para implementar la nueva Constitución. Mi respuesta fue no, porque primero debía pronunciarse la ciudadanía en el plebiscito de hoy”.