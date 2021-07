La oferta del ministro Delgado a Sichel y Boric tras ganar las primarias presidenciales

El domingo pasado en la noche, una vez que ya estaban los resultados de las primarias presidenciales de Chile Vamos y Apruebo Dignidad, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, llamó por teléfono a los ganadores de la jornada: Sebastián Sichel (Inp) y Gabriel Boric (FA).

A ambos los felicitó por su triunfo y enseguida les habló de seguridad. Al teléfono les planteó que ahora, al ser cartas que buscan llegar a La Moneda, están más expuestos y corren más riesgos, sobre todo en un escenario político y social más beligerante. De ahí que el secretario de Estado les planteó a ambos la posibilidad de contar con escolta policial.

Según fuentes de gobierno, este procedimiento es habitual en el marco de periodo de campaña. De acuerdo a la orden general 2749 de Carabineros del año 2020, se establece que los servicios de escolta de seguridad se proporcionan por el Departamento de Personas Importantes (PPI) ante el requerimiento de la autoridad gubernamental o institucional, petición que debe ser analizada técnicamente por ese departamento. Éste hace un perfil de riesgo para determinar el grado de seguridad.

Por ejemplo, en el caso del abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, cuenta con un servicio de un escolta desde el año 2018 luego de un incidente en Iquique en donde fue increpado. La protección, precisan en el equipo del abanderado, se ha mantenido hasta el día de hoy debido a que es foco de múltiples amenazas.

El caso más reciente, en tanto, es el de la presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncón, quien pidió protección debido a amenazas que recibió por redes sociales. Por esta razón, el Ministerio del Interior, a través de Delgado, hizo la petición a Carabineros.

En su caso, la institución determinó otorgarle una cápsula de seguridad -integrada por dos escoltas mujeres, una con el grado de sargento primero, y otra sargento segundo-, quienes resguardan a Loncón las 24 horas del día los siete días de la semana.

En los equipos de Boric y de Sichel confirman que fueron contactados y que les ofrecieron a los escoltas. De hecho, según el círculo del abanderado del Frente Amplio, transmiten que, incluso, les mandaron el contacto del escolta que sería asignado, sin embargo, precisan que aún no han aceptado y que están evaluando la situación.

En el equipo del exministro de Desarrollo Social, en tanto, sostienen que por ahora no está en los planes acceder a tener un escolta de seguridad. Argumentan que no lo creen necesario y que le restaría cercanía con la ciudadanía durante la campaña. Por lo mismo, ha sido una definición que se ha conversado al interior del equipo.

En todo caso, en Carabineros aseguran que -como es habitual con cada candidato presidencial- se están haciendo análisis de riesgo de ambos candidatos. No obstante, precisan que estos aún no han finalizado y que no hay nadie asignado para los abanderados.