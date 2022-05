La “protesta” del PPD: Natalia Piergentili se resta de comité político y se tensiona la relación con el Ejecutivo

“Hacer un punto político”. Así ha explicado a sus cercanos la timonel del PPD Natalia Piergentili su marginación de la reunión de comité político de este lunes. Y es que dentro del Partido por la Democracia (PPD) existe una creciente molestia con La Moneda.

La incomodidad ya la había hecho sentir la jefa de bancada de los diputados, Carolina Marzán tras no asistir al almuerzo con los comités parlamentarios oficialistas convocado por la ministra Izkia Siches el jueves pasado. Sin embargo, la tensión escaló hasta la instancia formal de coordinación del gobierno con sus partidos: este lunes, Piergentili se comunicó con la jefa de Interior para comunicarle que no asistiría a la reunión de comité político ampliado y sus razones.

Quienes conocieron el tono del mensaje afirman que la presidenta PPD explicó que en “señal de molestia” sobre el poco trato del Ejecutivo con los parlamentarios de dicho partido, era “necesario” marginarse de la cita por esta vez. Piergentili explicitó a Siches que ha recibido constantes quejas de sus parlamentarios, pues en más de una ocasión no han sido convocados a las actividades oficiales de los ministros en las regiones, algo que desde el partido ya habían advertido hace algunas semanas.

La molestia por la “falta de protocolo” -afirman entre los partidos- no alcanza solamente al PPD, sino que también se ha hecho extensiva entre otras autoridades locales que componen el bloque del Socialismo Democrático (PS-PPD-PR-PL).

Marzán, por ejemplo, no fue convocada a una actividad en La Moneda en el marco de la ‘Ley Gabriela’, donde sí se invitó al resto de la denominada bancada feminista. En el norte, el diputado independiente (pro PPD) y parte de la comisión de Minería de la Cámara, Cristián Tapia, no fue invitado a las actividades de la ministra Marcela Hernando en la región de Tarapacá, lo que agudizó las diferencias con esa cartera, luego de que el PPD propusiera nombres para la Seremi de Minería de la región Antofagasta, los que posteriormente no fueron tomados en cuenta.

Una queja similar planteó a la interna el parlamentario Héctor Ulloa (independiente pro PPD) tras la visita de la ministra de Justicia, Marcela Ríos, a la región de Los Lagos.

Y en Viña del Mar, la convocatoria exclusiva a los concejales de Apruebo Dignidad -y no a los del Socialismo Democrático- a la actividad de presentación del Plan de Recuperación Inclusiva con la visita del ministro Giorgio Jackson, también encendió la molestia en los diputados y senadores de ese bloque.

Incluso, se redactó una carta de queja a la alcaldesa Macarena Ripamonti (RD) -que sería firmada por los parlamentarios de la zona-, donde se apuntaba a que “teniendo en cuenta el delicado momento que enfrenta el gobierno del presidente, no deberíamos generar desunión entre quienes lo apoyamos”. Aunque finalmente la misiva no fue enviada a la edil viñamarina.

Fuentes de gobierno aseguran que Siches trató de convencer a Piergentili explicándole que durante esta jornada se abordarían temas importantes relativos a la escalada de violencia del último mes, aunque las gestiones de la jefa de gabinete fueron infructuosas.

El “hito” marcado por Piergentili es una señal de alerta para el gobierno. La nueva bancada PPD es en su mayoría independiente e incluso ha sido tildada de “díscola”, y ya demostró -en la votación de los retiros previsionales- que al gobierno le tocará negociar voto a voto los futuros proyectos de ley que lleguen al Parlamento.

El Presidente Gabriel Boric está al tanto de la situación, quien durante esta mañana hizo un llamado de atención a su gabinete que no fue al azar. “El trabajo en terreno es fundamental. Cada vez que vayamos a terreno tenemos que invitar a las y los parlamentarios, no solamente a los de nuestro sector, a todos (..) Lo digo porque tenemos un escenario en el Congreso de alta dispersión, de fragmentación y tenemos que construir grandes acuerdos sociales”, afirmó en una actividad en La Moneda.

Sobre ese punto, el diputado Jaime Araya apunta a que “lo que hay de fondo es que nos interesa muchísimo que las propuestas desde el gobierno tengan componente regional y diversidad de miradas que apoyan al presidente Boric. Pero la permanente conducta de exclusión hace que pierda sentido cualquier espacio de conversación previa. Uno puede entender que exista desorden, que la informalidad sea una cosa propia de quienes están en los equipos, pero hay que tener respeto por lo que uno como parlamentario representa”.

Tras la ausencia de Piergentili, durante esta jornada si hubo presencia PPD en La Moneda. La diputada Marzán se reunió durante la mañana con el subsecretario de Interior, Manuel Monsalve. Más tarde, el exsenador Guido Girardi arribó a Palacio para sostener una cita con la jefa de asesores, Lucía Dammert por temas relativos al “Congreso del Futuro”.