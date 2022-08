La reservada presentación de cifras de Marta Lagos al comando del Apruebo

Ayer el comando del Apruebo tuvo una presentación especial. Según confirmó La Tercera PM, la encuestadora Marta Lagos, fundadora de MORI Chile, entregó los resultados de una encuesta interna que le encargó el equipo de campaña, que fue coordinada con las organizaciones sociales de Apruebo x Chile. Los resultados, según varias fuentes consultadas, fueron entregados al detalle por Lagos en una presentación, que arrojó cifras más auspiciosas que las encuestas públicas, pero que no les permitieron celebrar: se impuso el Rechazo por 46% contra el 41% del Apruebo. Solo como referencia, la última edición semanal de Cadem da 10 puntos de distancia (48% vs. 38%) entre ambos resultados, con ventaja hacia el Rechazo.

Pero la mayor sorpresa del estudio fue otra: a diferencia de lo que han publicado la mayoría de las encuestadoras, el “Apruebo a secas” tuvo una amplia ventaja -de más del doble- sobre el “Apruebo con mejoras”, lo que generó dudas entre los integrantes del comando, porque los análisis y conclusiones a las que ha llegado el oficialismo son diferentes. Incluso, el Presidente Gabriel Boric instó a los partidos a llegar a un acuerdo -antes del plebiscito del 4 de septiembre- de posibles reformas a la propuesta constitucional.

El estudio también arrojó otras conclusiones, entre ellas, que la mayoría de las mujeres están a favor del Rechazo y que la clase baja puede ser un punto fuerte para el Apruebo, lo que tampoco coincide con los números que han dado a conocer otras encuestadoras. Por lo mismo, en el comando miraron con atención las cifras entregadas por Lagos, pero también con cierta distancia.

Fuentes de la campaña aseguran que estos números fueron socializados durante esta mañana al resto de la casona de Londres 43 y con algunos personeros oficialistas, quienes -en privado- expresan que son datos que hay que mirar “en su mérito”, aludiendo a que existen análisis de tendencias más certeros que los números allí analizados. Lo cierto es que no han sido las únicas encuestadoras contactadas.

Estas mismas fuentes reconocen que desde el comando se han encargado nuevos sondeos y se busca fichar a las casas de encuesta que han sido más certeras en las últimas elecciones.

Los primeros contactos

En todo caso, no es el primer contacto con la encuestadora. Hace un par de semanas, Lagos confirmó que a raíz de una conversación informal con uno de los coordinadores, Felipe Heusser, fue invitada a conocer el comando. Así, precisó que no es parte de la campaña, sino que ha sido “su trabajo por más de 30 años” acudir a las sedes de campaña donde es invitada en épocas de comicios. “Desde el año 90 que yo le entrego información a quien me lo solicita”, replicó.

En esa ocasión, Lagos señaló que expuso “datos públicos”. Así, allegados al comando afirman que la conversación -en la que estuvo presente Heusser y otros personeros de los equipos de estrategia- hizo “doble click” en los datos presentados en la última edición del Barómetro del Trabajo, realizado en conjunto por FIEL/MORI. En el sondeo de fines de junio, proyectando los datos a todos los votantes del padrón, arroja un 35% en favor del Rechazo y un 31% para el Apruebo.

Así, si esto se circunscribe al votante probable (9.465.000, acorde a la proyección), el Apruebo alcanza un 38% y el Apruebo un 42%: apenas cuatro puntos de diferencia.

En su análisis más íntimo de la situación general de ambas opciones en los sondeos, Lagos agregó a La Tercera que “yo creo que el Rechazo tocó techo, es evidente que no sigue creciendo, y el Apruebo ha ido ganando puntos. Esto, antes de que empiecen los últimos 30 días, las franjas y, sobre todo, el permiso del Servel para desembolsar gastos. Lo que nos muestra la experiencia del año 2021 es que la plata sirve para mucho, pero también sirve para muy poco. Estamos en un piso en que el Rechazo no crece y el Apruebo va creciendo de a poco, con una perspectiva de aumento mayor que el Rechazo”.