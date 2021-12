Las cuentas de los comandos tras el primer cara a cara de Boric y Kast

Hasta Casa Piedra en Vitacura llegaron a las ocho de esta mañana los candidatos presidenciales de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, y del Partido Republicano, José Antonio Kast, para enfrentarse en el debate de la Asociación de Radiodifusores de Chile (ARCHI).

La instancia fue el primer cara a cara entre ambos luego de la primera vuelta, y se produjo a días de que este lunes en la noche vuelvan a enfrentarse en el debate de la Asociación Nacional de Televisión (Anatel).

El punto de mayor tensión fue cuando Kast buscó incomodar a Boric al asegurar que existe una acusación de “abuso” en su contra y al emplazarlo a señalar si ha hablado con la mujer que lo acusó. sus dichos provocaron la inmediata molestia de Boric que lo interrumpió varias veces para insistir en que no hay ningún proceso en su contra de esa naturaleza.

Al momento de concluido el debate, hubo un diálogo entre ambos de cerca de 25 segundos en que se vio molesto a Boric y encarando a Kast. Al principio de ese intercambio de palabras se dieron la mano, pero luego de retirarse Boric dejó con el puño estirado a su contrincante quien se lo ofrecía a modo de despedida.

Según fuentes del Partido Republicano, la carta de Apruebo Dignidad lo interpeló por el emplazamiento del acoso y le habría dicho que fue muy “bajo” lo que hizo, mientras que Boric en un punto de prensa contó que “le dije que mantengamos el debate en el tono de las diferencias políticas y no de mentiras, como él lo sabe bien”.

En ambos comandos -que casi no se hablaron durante el desarrollo del debate- sacaron conclusiones positivas sobre la participación de sus candidatos, y de cada bando dieron por ganador a su respectiva carta.

Kast y la trastienda de su emplazamiento por acoso

Chilean presidential candidate Jose Antonio Kast, from the Partido Republicano party, takes part in the presidential debate in Santiago on December 10, 2021, ahead of the presidential run-off election. (Photo by MARTIN BERNETTI / AFP)

Varias fuentes consultadas del comando dicen que a Kast se le vio bien y tranquilo durante el debate, pero reconocen que se notaba un poco cansado, luego de que ayer permaneciera hasta pasadas las 00:30 de la noche en TVN participando de la entrevista “Candidato llegó tu hora”. De hecho, el candidato llegó unos minutos tarde a Casa Piedra.

Ahí estuvo acompañado por la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, la exsubsecretaria Paula Daza, el senador electo Rojo Edwards, el secretario general del Partido Republicano, Antonio Barchiesi y los miembros del comando Carolina Araya (jefa de comunicaciones), Cristián Valenzuela (Jefe programático), Julio Feres (jefe de campaña) y su hijo homónimo. Público que le hacía barra en algunos momentos de sus intervenciones.

En el comando reconocen que fue un debate “estrecho” pero valoran que Kast “salió jugando bien” en preguntas complicadas, como los temas valóricos y los relativos a la dictadura. Destacan que no perdió la calma y no se peleó con los periodistas, lo que a juicio de su equipo interno viene a enmarcar una semana que consideran positiva de la campaña.

Dentro de los episodios que destacan está el tema del acoso. Si bien afirman que no estaba planeado que en este debate Kast interpelara a Boric por el asunto, dicen que es un tema que ha estado sobre la mesa en las conversaciones del comando por estos días.

Esto para emplazar a Boric de quien consideran que se ha querido mostrar como representante del feminismo, teniendo un flanco abierto. El emplazamiento, dicen las mismas fuentes, también sirvió para que Kast pueda sobrellevar las críticas a su figura de que se le acuse que su campaña está en contra de los derechos de las mujeres, o que se le critique por dichos misóginos de un exdiputado de su partido.

En los Republicanos recalcan que en los debates radiales se suelen viralizar episodios cortos como éste, por lo que el tema finalmente marcó el debate. Pero descartan que Kast haya intencionalmente confundido la palabra “abuso” por “acoso”, ya que al principio usó esa palabra para interpelarlo. De hecho, finalmente el candidato republicano ofreció disculpas por usar otro concepto, y desde su comando pidieron a algunos medios de comunicación corregir titulares que aludían a esos dichos.

Pese a esto, en los Republicanos vieron como flancos propios algunos temas como sus dichos por pensiones, en que ayer en TVN por un error mencionó que los cuatro puntos de cotización adicional de su propuesta son con cargo al trabajador, en circunstancias que la propuesta dice que son con cargo al empleador.

Varias fuentes dicen que el tema de pensiones también esperan se pueda mejorar. Incluso, al cierre del debate Matthei conversó con Kast y le planteó la necesidad de explicar de mejor forma la propuesta de pensiones.

“Tenemos que aclarar que los puntos adicionales son a cargo del empleador, creo que eso se aclaró pero hay que dejarlo incluso con mayor profundidad”, dice Rojo Edwards. De todas maneras, en el comando de Kast dicen que vieron débil a Boric en pensiones y seguirán emplazándolo por ese tema.

Otro episodio que se analizó fue el emplazamiento de un periodista que comparó su propuesta de detener personas en lugares que no son cárceles como algo que hacía “la DINA y la CNI”, pero ahí el diagnóstico del comando es que ese momento fue “sesgado” y que el votante de Kast está acostumbrado a que se hagan esas comparaciones.

De todas maneras, en el comando destacan como punto positivo que Boric se esté abriendo a posturas más asociadas a Kast, como las relativas a orden público o que se haya abierto a mantener el rodeo.

Boric pasa la prueba pero se enreda en pensiones

Chilean presidential candidate Gabriel Boric of the Apruebo Dignidad party arrives for a presidential debate in Santiago on December 10, 2021, ahead of the presidential run-off election. (Photo by MARTIN BERNETTI / AFP)

En el comando de Boric dicen estar satisfechos con el desempeño del candidato de Apruebo Dignidad. Afirman que estuvo “bien” y que el diputado supo mantener la calma en momentos tensos, incluso cuando fue interpelado por Kast por la acusación de acoso.

A la instancia fue acompañado por su “barra” compuesta por su pareja Irina Karamanos, el economista Nicolás Grau, las senadoras electas Claudia Pascual (PC) y Alejandra Sepúlveda (FRVS), su brazo derecho, Giorgio Jackson (RD) y la asesora Javiera Cabello.

De todas maneras, reconocen que Boric se enredó un poco con pensiones al principio, pero que no pasó a mayores. En esos momentos fue cuestionado por los dichos del senador Juan Ignacio Latorre, quien dijo que los fondos de pensiones no serán heredables en el proyecto de reforma que impulsarán. “Juan Ignacio Latorre se equivocó”, retrucó Boric.

Esto fue considerado como un enredo, pues no es primera vez que el diputado ha tenido que dar explicaciones por dichos de miembros de su equipo.

En el comando de Apruebo Dignidad creen que Boric pasó la prueba, pero que de todas formas el debate más importante será el del lunes. El diagnóstico compartido era que a Kast se le vio “violento” y “débil” en el debate, por lo que desde el equipo de Boric se sintieron ganadores.

De todas formas, el tema de la acusación de acoso marcó la instancia y evidenció molestia del propio Boric. “Espero que el debate se mantenga en el tono de las diferencias políticas, que son legítimas, y no de las mentiras”, dijo Boric durante un punto de prensa al término del debate.

En esa instancia, incluso el abanderado dijo que van a “evaluar” iniciar acciones legales en contra de Kast, por haber primero hablado de “abuso” y no de “acoso”. Sobre eso, Boric dijo que “no hay en contra mía ninguna denuncia ni por abuso ni por acoso, y yo he estado disponible siempre a colaborar en cualquier proceso, sea judicial o mediante los protocolos que han realizado nuestras compañeras feministas, por lo tanto no tengo nada que esconder”, dijo Boric