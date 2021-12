“Hay una mujer que te denunció y todavía no pides perdón”: el tenso enfrentamiento entre Kast y Boric en el debate presidencial Archi

Esta mañana, y de cara a la segunda vuelta del 19 de diciembre, se realizó el último debate presidencial organizado por la Asociación de Radiodifusoras de Chile (ARCHI) -y el primero después del 21 de noviembre- donde se enfrentó el candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, y el abanderado del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast.

Tras dos bloques de preguntas realizadas por los periodistas, el diputado frenteamplista emplazó al republicano señalando que “cuando se promulgó la ley de identidad de género en el año del 2018, José Antonio Kast hablo de una dictadura liberal (...) Escribió una columna el 2018 diciendo que la mayoría de los periodistas son de izquierda y los medios son dominados por ellos y ahí habló de una dictadura mediática progresista. ¿Qué es lo que no considera dictadura? Y por cierto, ¿Considera dictadura la que usted apoyó en 1988 en la campaña del Sí? Y por último ¿Dónde metería presos en su Estado de Excepción en los lugares que no son cárceles a la gente?”.

Ante las preguntas de Boric, la tensión comenzó a subir entre ambos candidatos. Kast respondió: “en el tema de la libertad de prensa, yo le pediría a a Gabriel que critique la declaración del Colegio de Periodistas que firmó una declaración apoyando su candidatura, eso me parece absolutamente impropio (...) Lo quiero emplazar también a usted respecto de la violencia”.

Tras la intención de emplazamiento, Boric preguntó: “¿Pero va a contestar la pregunta?”, a lo que Kast contestó que “Si, yo le hecho varias preguntas que usted nunca ha contestado que es la inflación, la economía, hay muchas otras cosas que en muchos debates usted no ha contestado”.

Luego de este intercambio de palabras, el abanderado del Frente Social Cristiano continúo apuntando que el parlamentario “Gabriel dice que es contrario a la violencia y él avaló la violencia del Frente Manuel Rodríguez, uso y mal uso la polera de Jaime Guzmán que estaba con una bala en la cabeza, se reunió con el asesino de Jaime Guzmán en secreto, válido las protestas violentas, voto en contra de la Ley Antibarricadas...”.

“Ojalá haya un fast check para que puedan comprobar que la mayoría de las afirmaciones que ha hecho José Antonio Kast en esta interpelación son derechamente falsas”, señaló Boric. En esa línea señaló que una de las diferencias entre ambos es que “cuando yo me equivoco pido perdón. Cuando salió el tema de la polera de Jaime Guzmán creo que cometí un error grave y pedí perdón públicamente. Cuando yo me equivoco, a diferencia tuya, soy capaz de enmendar la posición”.

Sin embargo, el exudi sacó a conversación una denuncia que se realizó a mediados de junio de este año contra el candidato de Apruebo Dignidad cuando él era presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH), lo que se remonta al año 2012. “¿Le pediste perdón a la mujer que te acusó de abuso? le pediste perdón? esa situación todavía no se aclara, hay una mujer que te denuncio por abusos y todavía no pides perdón”.

“Acá hay una interpelación que me parece grave, y me parece lamentable que utilices un espacio como este sobre temas que no tienes absolutamente idea”, contestó el militante de Convergencia Social cuando ya se había acabado el tiempo de interpelación. A pesar de eso, el enfrentamiento siguió.

“¿Pediste perdón o no, hablaste con ella?”, recalcó Kast, y Boric aseguró que “he señalado en todos los términos que estoy totalmente disponible porque no tengo nada que esconder a cualquier investigación de carácter judicial”.

Nuevamente el candidato apoyado por Chile Podemos Más le preguntó si había pedido perdón y el legislador subrayó: “es que José Antonio no se trata de eso, parece que no has entendido el tema de cómo funcionan los protocolos”.

Tras la situación el moderador tuvo que intervenir para cerrar el enfrentamiento y continuar con el debate. “Esto no es una conversación de café y hay que respetar a los auditores”, concluyó.

Minutos más tarde, cuando ya se estaba dando por finalizada la instancia, Kast se corrigió respecto al termino utilizado en el emplazamiento. “Cometí una equivocación, a Gabriel Boric no se le acusa de abuso sino de acoso y eso es algo distinto, pido las disculpas por el caso. Si creo que tiene que aclararlo él con la víctima”.

Después del debate ambos aspirantes al sillón presidencial dieron un punto de prensa. En esa instancia el diputado se refirió a este momento registrado en el debate y afirmó que “no hay en contra mía ninguna denuncia ni por abuso ni por acoso y yo he estado disponible siempre a colaborar en cualquier proceso, sea en sede judicial o mediante los protocolos que han realizado nuestras compañeras feministas. Por lo tanto, no tengo nada que esconder”.

Sobre si es que son suficientes las disculpas de Kast -luego de que usara el concepto de abuso y no acoso- y si es que pensaba tomar acciones legales indicó que “lo vamos a evaluar”. Además, se le consultó qué fue lo que le comentó a Kast cuando se acercó a él al final del debate y sostuvo que le dijo: “Yo espero que el debate se mantenga en el tono de las diferencias políticas, que son legítimas y no de las mentiras. Y eso es lo que le he señalado a José Antonio Kast. Eso le dije, que mantengamos el debate en tono de diferencias políticas y no de mentiras como él lo sabe bien”.

A propósito del acercamiento, Kast indicó que él le contesto a Boric: “bueno, pídele disculpas a la persona que públicamente señaló que tú la habías acosado. Ese es un hecho de la causa, es un hecho grave, se debe investigar y debe haber una respuesta clara frente a la opinión pública”.

Asimismo expresó que “el candidato Gabriel Boric se ha acostumbrado a decir que el otro candidato, en este caso yo, miente y eso es una fórmula y una forma de hacer política incorrecta. Cuando él dice que alguien miente debe sostener la afirmación. Yo lo que le pedí disculpas y enmendé es porque él no fue acusado de abuso, pero sí de acoso, que fue pública y que ha sido lamentablemente silenciada”.

