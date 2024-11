Las dudas sobre el momento en que Boric decidió remover a Monsalve y cómo el caso contaminó la gira presidencial

Una de las recomendaciones que surgieron desde el comité de crisis de La Moneda para enfrentar el caso del exsubsecretario Manuel Monsalve fue situar al Presidente Gabriel Boric lejos del escándalo, y que, de esa manera, se pueda enfocar en su agenda.

Por eso, a las pretensiones del Ejecutivo le cayó como anillo al dedo la nueva gira internacional que sostiene el Mandatario desde el jueves pasado, cuando llegó a Lima, Perú, para participar de la Cumbre APEC. Allí estuvo hasta este sábado, jornada en la que arribó a Río de Janeiro, Brasil, para asistir como invitado a la Cumbre del G20.

Sin embargo, los nuevos antecedentes que han surgido a cuentagotas sobre el caso, en particular el contenido de su declaración en calidad de testigo ante el fiscal Xavier Armendáriz, han terminado por contaminar la gira presidencial que concluirá este martes, cuando el Mandatario retorne a Santiago pasadas las 21.00 horas para recibir, el miércoles en La Moneda, al Presidente de Francia, Emmanuel Macron.

Hasta ahora, en los cinco días de gira, el Presidente Boric no ha hablado con la prensa que lo acompaña desde Chile, desde donde se le pretende consultar por el caso Monsalve. Quien sí abordó el asunto el domingo, tras ser inquirido, fue el canciller Alberto van Klaveren, afuera del Petit Río Hotel.

Dudas sobre cuándo Boric decidió remover a Monsalve

Allí descartó “en lo más mínimo” que el caso Monsalve esté empañando la gira presidencial. “La verdad es que no ha estado presente en ninguna conversación, y tampoco ha estado presente en nuestra propia delegación. El Presidente Boric tiene muy claras sus responsabilidades en materia de política exterior. Nuestra prioridad en este momento es nuestra participación en estos dos grandes foros que reúnen las economías más importantes del globo. Esa es nuestra prioridad, y a eso nos hemos dedicado, y la verdad es que estamos muy tranquilos y muy abocados a este tema internacional”, afirmó el canciller.

Este lunes el canciller volvió a hablar, aunque por medio de un video enviado a la prensa, donde estuvo acompañado por la ministra de la Segegob, Camila Vallejo, quien llegó a Río de Janeiro durante la tarde de este domingo. Ambos, sin embargo, se remitieron a explicar la agenda que tendrá el Presidente en la Cumbre del G20.

Así, ninguno de los dos respondió preguntas durante esta jornada y, según transmiten del Ejecutivo, es porque están enfocados en acompañar al Mandatario.

La agenda de Boric en Río de Janeiro contempla dos intervenciones -de tres minutos cada una- en la primera jornada de la Cumbre del G20 y tres bilaterales para el martes; una con el Primer Ministro del Reino Unido, Keir Starmer; otra con el Primer Ministro de la India, Narendra Modi, y una última con el Presidente de Sudáfrica -próximo país sede de la Cumbre del G20-, Cyril Ramaphosa.

Las dudas

El 18 de octubre, en el marco de su cuestionada vocería en Lampa, el Presidente Gabriel Boric indicó que “en función de los antecedentes” que se recabarían en La Moneda “de una denuncia que no conocíamos, íbamos a evaluar inmediatamente su continuidad (de Monsalve) en el cargo”.

Desde ese momento, desde el Ejecutivo no han logrado explicar cuál fue el momento específico en el que Boric decidió pedirle la renuncia a Monsalve, acto que ejecutó recién dos días después de tomar conocimiento de una denuncia de índole sexual. La reacción tardía del gobierno incluso le permitió a Monsalve exponer ante el Congreso.

En su declaración ante Armendáriz, el Jefe de Estado sí logró entregar luces sobre el “criterio” que imperó en su decisión de sacar a Monsalve. “Yo ya había decidido que él tenía que dejar el cargo. Por ello, converso alrededor de las 14:30 horas (del 17 de octubre) con él y la ministra Tohá aquí en La Moneda, a solas. Sobre su continuidad, me señaló que su abogado le dijo que no era bueno, pues podía entenderse como indicio de culpabilidad”, dijo Boric.

En la misma línea, el Presidente agregó que “yo le dije que en mi criterio era incompatible la denuncia y su respectiva investigación con el ejercicio de su cargo. Me indicó que OK, así lo haría, y es así como renuncia al cargo. La ministra Tohá no intervino pero habíamos conversado previamente y estábamos de acuerdo en este punto”. Sin embargo, la incompatibilidad citada por Boric estaba a la vista del Mandatario desde el mismo 15 de octubre en el que tomó conocimiento de la denuncia contra Monsalve, misma jornada en la que le permite viajar, al día siguiente, al sur para que la entonces autoridad le contara el caso a su familia.

Sobre qué convenció a Boric para pedirle la renuncia a Monsalve, la ministra del Trabajo, Jeannette Jara -quien asumió la vocería de este lunes-, dijo que “el mismo Presidente lo ha señalado, él tomó noticia de estos hechos el día martes en la tarde y, 36 horas después, se realizó la renuncia por parte del subsecretario Monsalve en base a una decisión que ya tenía previamente tomada y que lo ha señalado de manera bastante reiterada”.

Eso sí, Jara no precisó el momento particular en el que el Mandatario tomó la decisión.

“Lo que ocurrió, en concreto, es que en 36 horas Manuel Monsalve ya no era subsecretario”, defendió también la ministra. Y agregó que “se ha dicho, por algunos, que una de las razones que demostrarían que el exsubsecretario pensaba seguir en su cargo permanentemente es que tenía una agenda después de la renuncia. Les quiero comentar que las autoridades de gobierno tenemos agenda hasta para muchos meses más anotada en nuestros calendarios de trabajo, lo que no quiere decir que uno vaya a estar hasta esa fecha”.

Partidos del oficialismo: “No hay nada nuevo”

En su llegada a La Moneda, para participar del comité político ampliado, solo dos presidentes de partido se refirieron a los nuevos antecedentes del caso y que involucran directamente al Mandatario: Lautaro Carmona (PC) y Constanza Martínez (FA).

El timonel comunista dijo que “yo voy a poner mi confianza en el Presidente, en la gestión que está haciendo. Insisto, no quiero ser partícipe de una observación, que más le veo un afán de englobar en el conjunto del gobierno y en la figura del Presidente una responsabilidad que le recae estrictamente al exsubsecretario”.

Junto a ello destacó el manejo del gobierno. “Quiero manifestar mi respaldo y mi confianza a la forma política en que el gobierno lleva las repercusiones de un hecho tan, tan repudiable, tan lamentable, como el que se va a llamar el caso Monsalve”, subrayó.

Y agregó que, dentro de lo que le importa sobre lo ocurrido, es que “no se pierda y no se relativice la responsabilidad que tiene el exsubsecretario, porque es de marca mayor”.

Por su parte, la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, en una línea similar a Carmona, afirmó escuetamente que la declaración de Boric ante la Fiscalía “es consistente con lo que se ha planteado con anterioridad y por lo tanto estamos a la espera de que avance la investigación en un caso tan grave como este”.

Quien también se refirió al caso fue el diputado y precandidato presidencial del Partido Liberal, Vlado Mirosevic. El parlamentario llegó a Palacio por otra actividad, sin embargo, fue requerido por este tema.

“Yo celebro que siendo el Presidente una persona que no tiene nada que ocultar, haya dicho yo mismo voy a ir donde el fiscal y entregaré mi versión de lo que conocí de los hechos. Me parece que esta información que ha salido filtrada sobre lo que el Presidente habría declarado, me parece que es lo que ya conocíamos públicamente”, aseguró Mirosevic.

Y agregó: “No veo que haya algo sustantivamente nuevo y sin embargo he escuchado a algunos en la oposición que siempre intentan percibir las cosas o aprovecharse de un caso tan doloroso como este, que nosotros hemos repudiado desde el día uno”.