Lasarte le confía el gol a la dupla Sánchez-Brereton: Chile ensaya un 11 ofensivo para ganarle a Perú

La selección chilena vive horas cruciales. La previa de un partido que puede marcar un antes y un después. Este jueves, en Lima (22.00), la Roja visita a Perú en Lima con la obligación de sumar puntos. Con el triunfo casi como una exigencia, como última oportunidad de empezar a enmendar el camino en las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022.

La tabla de posiciones grafica el momento apremiante. Chile marcha octavo, con apenas siete puntos en nueve fechas disputadas. Y con un dato que golpea: solo nueve goles convertidos (supera a Perú y Venezuela, nada más). Consciente de eso y de los problemas frente al arco, Martín Lasarte dirigió este miércoles su último ensayo antes de enfrentar al cuadro del Rímac. Un entrenamiento en que, según revelan desde Juan Pinto Durán, probó con un cuadro ofensivo, en el que Alexis Sánchez y Ben Brereton serán los ejes del ataque.

De acuerdo a las versiones que surgen desde el búnker de la Roja, el técnico tiene en su mente jugar con un 4-2-3-1, que iría de la siguiente forma: Claudio Bravo; Mauricio Isla, Gary Medel, Guillermo Maripán, Sebastián Vegas; Erick Pulgar, Charles Aránguiz; Carlos Palacios, Alexis Sánchez, Jean Meneses; Ben Brereton Díaz.

Tal como lo hizo el martes, en el primer entrenamiento con plantel completo, Lasarte dialogó constantemente con sus jugadores, con dibujos y movimientos anotados en varias hojas de oficio. De hecho, en las fotos que distribuye la ANFP a los medios de comunicación, se vio al DT conversando con Claudio Baeza, explicándole esos movimientos, papel en mano. Baeza también es una carta que maneja el uruguayo, en caso de que el equipo sea más contenido para buscar un resultado.

Martín Lasarte entrega instrucciones a Claudio Baeza durante la práctica del martes de la selección nacional. Foto: ANFP.

Pero al charrúa le interesa mucho mejorar en la parte ofensiva, el talón de Aquiles de la Roja desde hace tiempo, no solo en este último proceso. Y es ahí donde aparece como determinante la dupla Alexis-Ben, que por primera vez jugará en la Selección. Si bien ya han tenido varios entrenamientos juntos, tomando en cuenta fechas pasadas de las Eliminatorias y la Copa América de Brasil, nunca han coincidido en la cancha, hasta ahora.

El plan de Lasarte, como ya lo planteó en su última conferencia de prensa, es que el jugador del Inter de Milán cumpla una doble función. Que llegue al gol, pero que también sea generador de juego. De ahí que lo ubique detrás del inglés, quien nominalmente será el único punta. Palacios y Meneses, por su parte, tendrán la doble función de crear juego por la banda y también de perseguir a los laterales peruanos. “Nosotros necesitamos de Alexis, y la posición en que lo vamos a utilizar por momentos será de delantero y por momentos de enganche”, expuso el técnico.

Sobre el gran momento de Brereton en la Championship, donde ha convertido 10 goles en 11 partidos, Lasarte reconoció que el jugador será fundamental para las pretensiones del Equipo de Todos. Y también dio pistas sobre que ya no jugará cargado a una banda, como lo hizo en la Copa América, sino que irá derechamente como centrodelantero, como lo hace actualmente en el Blackburn Rovers. “Por su morfología siempre pensamos que Ben podia jugar así y en su club se nos adelantaron”, expresó el DT. De todas formas, intentó bajar el volumen a la expectativa que ha generado el ariete de madre chilena: “Ben lo ha hecho muy bien con nosotros. Me parece que hay una especie de euforia que va más allá de la realidad. No me parece justo cargarle una mochila tan pesada. Él está haciendo sus primeras armas en la Selección”.

Charles está listo

La otra buena noticia de la práctica matinal en Juan Pinto Durán es que Charles Aránguiz ya no realizó trabajo diferenciado, como ocurrió el martes. El volante del Bayer Leverkusen ya había pasado con éxito la prueba que le realizó el cuerpo médico, por lo que este miércoles entrenó a la par de sus compañeros.

En el esquema que ensaya la Selección, el Príncipe se instala al costado de Pulgar en una función más contenida, pero dándole salida limpia al equipo. En la derrota ante Colombia en Barranquilla, partido al que llegó lesionado, Aránguiz no pudo ser de la partido y eso se notó en uno de los 45 minutos más bajos de la era Lasarte. Una situación que no se puede repetir en Lima.

El plantel chileno se embarcaba a las 15.00 hacia la capital peruana, con la ilusión de dar un golpe a la selección del Rímac y retomar la senda en las Eliminatorias.