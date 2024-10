Lautaro Carmona (PC): “La salida que el gobierno está dando al tema del CAE es bastante cercana a cerrar un capítulo”

En los próximos días el Partido Comunista realizará una declaración pública por los cinco años que el viernes se cumplirán del estallido social. El pronunciamiento emanará de la comisión política de la colectividad y buscará reivindicar la masividad de las protestas que antecedieron al anuncio del proceso constitucional.

El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, sostiene que el proyecto de ley presentado por el Presidente Gabriel Boric y por el ministro Nicolás Cataldo (PC), que pone fin al CAE, es una de las evidencias del interés el gobierno por recoger esas demandas que a su juicio siguen vigentes.

Carmona asegura en esta entrevista que todavía quedan demandas vigentes que fueron parte de las reivindicaciones sociales durante el estallido.

¿Por qué decidieron no hacer un hito como partido conmemorando lo que ocurrió el 18 de octubre de 2019?

Sería feo que el Partido Comunista pretendiera o insinuara que fue parte de la organización o convocatoria porque eso no fue así. Es público e histórico el registro que hubo una cantidad muy importante de organizaciones sociales distintas que casi se autoconvocan, donde se destaca mucho la Mesa de Unidad Social, que reunía a estudiantes, pobladores, que defienden los derechos humanos, etcétera, y la Central Unitaria de Trabajadores. El partido siempre va a valorar un protagonismo por las reivindicaciones legítimas y justas de los movimientos, pero nunca va a buscar suplantar los movimientos, sino ser contribuyente, aportar, distinto que suplantar.

¿Qué demandas siguen vigentes?

Yo creo que está vigente, y espero que tenga un avance, por ejemplo, en el tema de la reforma al sistema previsional. Hay un gran avance con el envío al Congreso del proyecto que pone a fin al CAE. Y hay otras banderas vinculadas al tema de los deudores, el derecho a la vivienda será siempre un tema vigente, así como los temas ambientales o ambientalistas, y los temas relacionados con el derecho al agua.

Mencionó lo del CAE, ¿quedó conforme con el anuncio sobre el nuevo sistema de financiamiento?

Me parece un anuncio que se aproxima mucho a una política de justicia social. La señal global es que hay una respuesta del Estado de Chile al conjunto de quienes siguen vinculados a lo que fue una política en su momento de endeudamiento bancario para poder estudiar. Yo creo que ha sido una medida muy cuidadosa, si hubiera más recursos en el país podría ser mejor. Pero es muy valorada, porque es de las primeras manifestaciones del Estado de Chile a través de políticas del gobierno, y me alegra que sea nuestro gobierno que aborda el tema de deudores.

Pero no se cumple con la promesa de una condonación total…

El camino va a aproximarse a eso si hiciera falta. Está jugando aquí una política de mucho tiempo, justa, que tiene que aplicarse de acuerdo a las capacidades que por ahora tenga el Estado de Chile. Pero no pueden seguir esperando que alguna vez tengamos un acumulado suficiente para condonaciones totales y el camino de proceso, y eso lo marco, muchas políticas públicas constituyen nuevos procesos antes de entrar en régimen total que incluso puede ser perceptible.

¿Cómo le explica a sus bases que sea un proyecto adecuado al contexto y que además tenga similitudes al que en 2012 presentó el expresidente Sebastián Piñera?

Lo que haya sido el programa de Piñera es respuesta a un movimiento anterior a Piñera, es la respuesta al proceso que ya los estudiantes estaban instalando públicamente a través de la movilización abierta. Se está mostrando la virtud que tiene la movilización social como factor democrático, que es capaz de, si se moviliza, incidir en las agendas institucionales y llegar, a que hasta un gobierno como el gobierno Piñera tuvo que acoger, no fue capaz de darle salida. Bueno, finalmente ahora nuestro gobierno está haciendo una propuesta que yo espero haya grandeza a nivel transversal en el Congreso para aprobar algo que afecta duramente, incluso desde el punto de vista de la salud mental, en cuanto al estrés, la angustia, etc., de una cantidad no menor de chilenos y chilenas.

¿No se cierra con este proyecto el tema del financiamiento de la educación ?

Yo creo que va a ser seguramente un espacio de perfeccionamiento creciente, porque la vida no termina cuando uno es contemporáneo, después siguen otros. La salida que el gobierno está dando al tema del CAE es bastante cercana a cerrar un capítulo.

Municipales

¿Cuál es la proyección que hacen, como partido, de cara a las municipales?

El gran desafío que tenemos todos los partidos es discurrir cuánto está influyendo uno en esos cinco o seis millones de votantes que se integraron a las listas electorales con motivo del voto obligatorio. No sabemos, porque nunca ese mundo había votado la elección territorial ya sea de gobernador, como alcalde, consejeros regionales o concejales. O sea, que hay un tema, que ojalá al informarse empatice con las propuestas que nuestro sector está haciendo. Hay una relación bastante trabajada, un vínculo permanente con lo que ha sido hasta la vez pasada nuestra influencia electoral. Con claridad de qué es el Partido Comunista, como un partido de izquierda, como un partido allendista, como un partido comprometido con transformaciones, debiera tener una propensión a mantener su influencia marcada en las últimas elecciones y proponerse crecer.

¿Confían en la reelección de Irací Hassler en Santiago?

Confiamos en la calidad absoluta de lideresa de la comuna de Santiago para la tarea de alcaldesa que tiene Irací. O sea, tiene todos los medios, tiene todas las capacidades y tiene ahora a su haber una gestión como alcaldesa que permite que la evaluación que haya de parte de la comunidad santiaguina sea muy concreta. La comunidad empieza a valorar altamente lo que ella ha hecho, destacan mucho cómo ha encabezado en una complejidad de marca nacional la batalla contra el crimen organizado. En eso Irací ha hecho una labor muy potente, así como la ha hecho también en la dimensión de las actividades culturales, de las actividades de recuperación de barrios, etc. Y eso nos abre una sana expectativa de que si mantenemos la atención y perseveramos en el vínculo con la gente, se tiene que consolidar por la vía de reelegirla el 27 de octubre.