Lautaro Carmona (PC) sobre el futuro de Irací Hassler: “Ser candidata a diputada será parte de las posibilidades de propuesta”

A menos de 24 horas de conocerse el resultado de las elecciones regionales y municipales y con pocas horas de sueño, el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, hace un balance sobre la situación en la que quedó partido y el oficialismo.

Si bien advierte que hay instancias colectivas del PC que analizarán los datos y anuncia que durante este fin de semana largo se realizará un pleno para hacer balances, advierte que “en muchos lugares donde la competencia, más que por fortaleza de la contraparte, se dio con la debilidad nuestra de dispersión comunitaria”

En alcaldes el golpe fue contundente, pasaron de seis a solo dos (Recoleta y Lo Espejo). En todo caso, descarta que esto provoque su renuncia a la presidencia de la colectividad.

¿Cómo analiza los resultados de las elecciones?

Si uno mira los números globales, que es también un interés del partido, la derecha se habría propuesto casi pulverizar las fuerzas del oficialismo. Se veía, digamos, un clima que iba a ser arrollador. Sin embargo, el resultado global deja mirando el próximo desafío del año 2025, con una disputa abierta, donde desde el oficialismo tenemos una fuerza suficiente para proyectarnos e imaginar una muy buena disputa de proyección del gobierno y una muy buena disputa del futuro parlamento.

¿Y como partido?

Sin duda que tomamos debida nota de los retrocesos y que, si bien es cierto, podemos indicar que en el plano regional por primera vez vamos a disputar en una segunda vuelta la posibilidad de elegir un gobernador en la región de Coquimbo. En el plano comunal, la derrota o el revés que más nos duele es el de la comuna de Santiago por la expectativa que nuestra compañera Irací Hassler abrió en la propia población de Santiago, por el contenido del proyecto, por la capacidad de gestión y el liderazgo de ella misma como persona, a quien además aprovechamos a reivindicar, reconocer y saludar.

¿Por dónde pasó la derrota en Santiago?

Es parte de la revisión que se hará, porque hubo un anclaje, una raigambre en los 28 barrios que constituyen la comuna de Santiago. Es evidente que hay cuestiones de carácter nacional, como la batalla contra el crimen organizado, que supera el territorio de la comuna, pero que se expresa en ese territorio como es por ejemplo el barrio Meiggs, u otros fenómenos que, siendo fenómenos país, se van a repercutir en el barrio capital del país que es la comuna de Santiago. No le damos una significación de esto de “la madre de todas las batallas”.

¿Hubo voto de castigo en la reducción que vivió el PC en el número de alcaldes?

Qué más claro de gestión comunista, estoy pensando en la idea que tenía Luis Emilio Recabarren de los municipios, que la gestión en la comuna Recoleta, que lo que hizo Daniel Jadue encabezando el Concejo Municipal en una cantidad de obras que cultivara a las personas y todo con la misma ley que tiene los demás municipios. Y sin embargo, después de 12 años, la comunidad Recoleta ratifica una conducción comunista. Entonces, si yo quisiera ver si hay un voto castigo, es el lugar más propio de un castigo a una gestión distinta. O la gestión de Javiera Reyes, que ha sido un símbolo de la lucha contra el crimen organizado. Entonces no lo leo así.

¿Cómo lo lee?

En muchos lugares donde la competencia, más que por fortaleza de la contraparte, se dio con la debilidad nuestra de dispersión comunitaria, tuvo efectos que fueron negativos para el sector. Pero no vamos a eludir ningún factor, porque una elección deja mucho dato abierto. La elección no es encuesta, no es muestreo, es dato realidad. Se pueden sacar conclusiones, tendencias, y eso es muy clave para hacer política.

¿Se resienten las relaciones en el oficialismo con esto?

No, yo creo que al revés. Yo creo que lo que se incrementa es la obligación que tenemos los partidos para abordar con más riqueza y con más profundidad el factor unitario. Porque la unidad como categoría política es una obligación, no es una opción, si uno quiere construir correlaciones favorables a los cambios. Nos va a dejar muy clarito qué afectó en un lado o en otro con la dispersión de candidaturas por fuera, que muchas veces tuvieron una mirada licenciosa de parte nuestra. Y eso vale para todos los partidos, no para uno respecto de otro.

En esta caída de cantidad de alcaldes del partido que fueron electos, ¿le cabe a usted alguna responsabilidad?

Nos cabe como partido sin ninguna duda, somos de una gestión colectiva y, por tanto, más allá de qué hizo o no hizo el candidato, el partido en sí mismo tiene que asumir una responsabilidad, y cuando eso pasa, eso va desde la máxima autoridad hasta el militante que está ingresando hoy día.

¿Pero no significa que usted vaya a presentar su renuncia?

No, en absoluto. Significa eludir el participar hasta el concho en una evaluación que uno sea incumbente. Y eso está en la formación nuestra. No existe la otra categoría de hacerse cargo, como que el tema fuera un tema personal y no colectivo.

¿Puedo conversar con el Presidente Boric?

Nos saludamos de una forma implícita porque en la reunión que hubo estaba presente en los resultados. Compartimos el tema de que de esto hay que sacar enseñanzas, hay que hacer de esto una posibilidad de desarrollar nuevas capacidades y hay que, con mayor razón, profundizar la convicción de seguir trabajando juntos por cambios en beneficio de la mayoría del país. Todo eso estaba en el implícito del intercambio que tuvimos en la reunión de anoche en La Moneda.

Considerando que no fue un triunfo arrollador de la oposición, ¿fue un buen resultado para el oficialismo?

Yo creo que es un resultado que deja bien aspectada las exigencias que debe hacerse la articulación del oficialismo porque de suyo, por inercia, no tiene toda la energía para que alguien crea que hay que sentarse a esperar que pase el tren sin ninguna dificultad. No, aquí hay que ayudar a construir la línea, a hacer caminar este móvil y en eso todos debemos jugar un papel.

¿Habló con Irací Hassler?

Hablé con Irací, le trasladé mi afecto personal, mi valoración a la tarea que dio. Ella está muy tranquila, está muy satisfecha de haber tenido, por primera vez, una militante del Partido Comunista dirigir la comuna de Santiago en toda la historia del país. Y fue un diálogo de mucho afecto y de mucha sinergia positiva desde el punto de vista de cómo vamos a enfrentar los días y las tareas que vienen.

¿Queda aspectada para ser candidata a diputada?

Sobre la base que cada día tiene su afán, ahora viene esta discusión, y no tengo ninguna duda de que ella es parte de las figuras políticas más destacadas del partido. No es la única, y será también parte de las posibilidades de propuesta. En ese caso, es muy importante la opinión que tenga ella misma, la estructura territorial que corresponda, y luego la dirección nacional del partido. Pero es, sin duda, un capital político de primer nivel.

¿También podría ser alternativa para integrarse al gobierno?

En esa materia, se me opinaría, porque no solo estoy dando una opinión de valor a favor de Irací, sino me estoy entrometiendo en un área que es de exclusiva competencia del Presidente de la República.

¿Al menos considera que tiene las capacidades para hacerlo?

No, insisto, en ese plano no me voy a pronunciar. Basta con que tenga capacidades políticas para jugar tareas, para cumplir misiones significativas.

A propósito de la conformación listas parlamentarias, ¿están considerados los ministros Nicolás Cataldo y Jeannette Jara?

No cabe ninguna duda que los cuatro, dos compañeros y dos compañeras que hoy día son ministros del gobierno, tienen no solo una gran visibilidad, que permite un alto grado de conocimiento, cuestión que en el desafío de las disputas electorales es muy importante que la gente sepa que existen. Hay, obviamente, una demostración de capacidad política, por algo están a cargo gestiones de carácter de Estado a nivel nacional. No cabe duda que eso fortalece una posibilidad de presentación de una lista completa de parte de los comunistas. Pero hasta donde nosotros vamos en el intercambio, la centralidad en esa decisión la va a tener, en primer lugar, nada que afecte o debilite la gestión del gobierno en esta etapa que viene y corresponde. Esa va a ser nuestra centralidad, más allá que en algún grado nos afecte no contar por alguno o alguna en la carrera parlamentaria.

¿Ellos han manifestado la intención de ser candidatos?

Tienen la misma y mucho más profundizada convicción. Ellos están disponibles para hacer lo que sea mejor para la causa en términos globales. Si lo mejor es mantener sus operaciones en las tareas del gobierno, eso lo determina el Presidente. Si se estima lo contrario también están disponibles, si así el partido lo cree necesario. Valoro la madurez que ellos tienen para abordar la misión como militantes comunistas en las tareas del gobierno.

¿Está de acuerdo con quienes plantean la necesidad de hacer un cambio de gabinete esta semana?

El partido no tiene una visión colectivizada, porque no corresponde. No tengo ninguna ansiedad, el 15 de noviembre es la fecha fatal para que los que vayan a la tarea política dejen los cargos. Y por tanto el tiempo es realmente breve, pero en qué momento va a elegir el Presidente, en qué dimensión lo va a hacer, es un dominio estrictamente de él y su equipo.