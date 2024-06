Liberales furiosos: diputados acusan maltrato de La Moneda y votan proyecto de seguridad con la derecha

Ayer por la tarde, alrededor de las 19.00 horas, el jefe de comité de los diputados liberales, Luis Malla, se reunió con el ministro Álvaro Elizalde (Segpres) en el Congreso. La conversación, de acuerdo a quienes supieron de ella, fue tensa. Y es que en el encuentro el parlamentario notificó al secretario de Estado de una sensación que al interior del comité del Partido Liberal (PL) se discute hace tiempo: un supuesto maltratado por el gobierno del Presidente Gabriel Boric.

En el encuentro, de acuerdo a distintas fuentes, Malla notificó que, como jefe de comité, evalúa dejar de asistir a las reuniones con el La Moneda. El parlamentario fue consultado por este medio sobre la reunión con el secretario de Estado, pero optó por no dar declaraciones.

El mensaje de Malla ante el secretario de Estado fue el punto cúlmine de una seguidilla de roces entre los diputados del Partido Liberal y el Ejecutivo. Ya desde hace un tiempo los parlamentarios reclaman que sus iniciativas no consideradas, que no son escuchados por La Moneda y que no se realiza un trabajo prelegislativo con ellos.

Además, reconocen que no apoyarán a ojos cerrados las iniciativas que nazcan desde el gobierno, sino que evaluarán cada proyecto en su mérito. Por lo mismo, distintos integrantes de la bancada afirman que hoy La Moneda no debe dar por contados sus votos.

Prueba de eso fue que ayer, a diferencia de otras bancadas oficialistas, los diputados liberales respaldaron el proyecto de reforma constitucional impulsado por diputados de oposición para incorporar al fiscal nacional y al director general de la PDI como integrantes permanentes del Consejo de Seguridad Nacional (Cosena). Finalmente, la iniciativa fue rechazada.

“Inaceptable que se rechacen leyes que permitan al fiscal nacional y al director de la PDI integrar el COSENA. ¡Es hora de tomar medidas duras contra el crimen organizado! No más ideología, protejamos a los ciudadanos”, reclamó en sus redes sociales el diputado Sebastián Videla tras la votación.

Entre los diputados del comité, es común la sensación sobre que falta trabajo legislativo con la bancada y que no es aceptable que el gobierno solo se acerque a ellos cuando necesita votos. También comentan que han tenido problemas puntuales con los ministros Luis Cordero (Justicia) y Nicolás Grau (Economía), además del subsecretario Eduardo Vergara (Prevención del Delito).

En enero de este año, de hecho, Grau se acercó a ellos y se ofreció a ejercer como interlocutor entre el comité y el gobierno, algo que finalmente no prosperó.

En esa ocasión, Malla dijo a este medio que “nuestras diferencias (con el gobierno) son producto de que nuestro partido es más moderado, situado en la centroizquierda. Nos gustaría que el gobierno fuera más audaz en cuanto a la agenda económica y a la seguridad, con menos complejos”.

Para algunos en la bancada, el conflicto entre ellos y La Moneda se arrastra desde el desaire que significó para los liberales que sacaran del gabinete en marzo del año pasado a su único ministro -Juan Carlos García, de Obras Públicas-. En la actualidad, ninguno de los secretarios de Estado del Presidente Boric es militante liberal. Y solo dos subsecretarios lo son: Turismo y Energía.

Hace unos meses, García asumió como embajador de Chile en Canadá. Esta semana, además, se designó al extimonel Patricio Morales como embajador en Uruguay. Pero los liberales consideran que los gestos hacia ellos aún son insuficientes.