Los “desaires” y gestos que han frustrado un encuentro entre Provoste y Boric

Fue pocos días después de la primera vuelta presidencial que el jefe político del comando de Gabriel Boric, Giorgio Jackson, se trasladó al hemiciclo del Senado para conversar con el senador Juan Ignacio Latorre (RD).

Entre los senadores de la centroizquierda había expectación. A esas alturas Yasna Provoste (DC), la excarta de Nuevo Pacto Social, ya le había dado su apoyo irrestricto al abanderado de Apruebo Dignidad tras quedar quinta en la primera vuelta y se preveía que la mano derecha del diputado por Magallanes se acercara para agradecer personalmente a la senadora por Atacama.

Quienes presenciaron la situación aseguran, sin embargo, que el gesto a la exabanderada presidencial nunca llegó y reflejaría, según dirigentes de la centroizquierda, la actitud que ha tomado el comando del frenteamplista durante estas últimas semanas con quien fuera la candidata única del sector de cara a los comicios del 21 de noviembre.

Las mismas fuentes sostienen que la legisladora ha resentido lo que califican como una serie de “desaires” hacia la democratacristiana, los que habrían terminado por frustrar una foto entre ambos antes del balotaje de este domingo.

Si bien desde su derrota su exvocero Víctor Torres (DC) ha estado en permanente contacto con Jackson y también el integrante del equipo político del comando de Boric, Miguel Crispi, para coordinar algún encuentro, hasta ahora, desde ambas partes sostienen que es complejo que se concrete.

En esas conversaciones, según quienes conocieron su tenor, el decé habría transmitido en varias oportunidades que Provoste estaba disponible para aquello y se habría barajado un viaje conjunto a su zona, la Región de Atacama. Sin embargo, a solo cinco días de los comicios, el frenteamplista no tiene en agenda una escala ahí. De hecho, hoy partirá al norte, pero solo asistiría a Calama y Antofagasta.

En Apruebo Dignidad señalan que el propio Boric envió una serie de mensajes a Provoste e incluso la llamó el jueves pasado para gestionar algún tipo de actividad. Sin embargo, esos esfuerzos tampoco tuvieron efecto.

Hubo dos hitos que derechamente molestaron a la parlamentaria y sus adherentes. Primero, que ante la dificultad de coordinar sus agendas, desde el comando le ofrecieran como alternativa a Provoste realizar un Zoom con la jefa de campaña de Boric, Izkia Siches.

“Lo más parecido a un ninguneo”, sostiene una fuente del sector.

El segundo, se remonta al viernes de la semana pasada, cuando, pese a las advertencias desde el propio entorno de la senadora, el abanderado se reunió personalmente con la excandidata del Partido Socialista Paula Narváez, quien se puso a disposición de su candidatura.

Y pese a que desde el comando de Boric buscaron bajarle el perfil a la actividad, la señal fue leída como una “afrenta” a la senadora por Atacama, quien derrotó a la exministra en la consulta ciudadana de Nuevo Pacto Social y acusó luego que la socialista nunca la respaldó.

El hito generó molestia entre los adherentes de Provoste y también en su partido, la Democracia Cristiana, colectividad que apoyó “sin condiciones” el pasado 28 de noviembre la candidatura del frenteamplista. Esa incomodidad, de hecho, fue transmitida formalmente a nombre de su timonel, Carmen Frei, por la vicepresidenta del partido, Cecilia Valdés, a Jackson en una reunión que sostuvieron ayer los partidos de Nuevo Pacto Social y Apruebo Dignidad.

“Manifesté la molestia del partido. Nosotros dimos el paso y apoyamos sin condiciones a Gabriel Boric, pero eso ha sido tomado con cierta liviandad. Paula Narváez insistió en una consulta ciudadana que ganó Yasna Provoste, sin embargo, nunca estuvo para apoyar su campaña. Por lo tanto, planteamos que este era un desaire a la DC. No se trata de no recibir todos los apoyos, sino que el protagonismo que adquiere ella, lo que no extraña pensando en que viene la elección interna del PS”, explicó la dirigenta a este medio.

Fue bajo ese escenario que Provoste optó el fin de semana por publicar una carta en favor de la candidatura del frenteamplista para reforzar su respaldo, la que difundió entre quienes respaldaron su candidatura.

En la centroizquierda aseguran que la señal que se dio hacia Narváez fue un “error político” que terminó tensionando los apoyos entre los adherentes de Provoste. Para dirigentes del sector la decisión sería un “contrasentido” con la estrategia que el propio Boric ha desplegado para imponerse en el balotaje haciendo gestos al centro político.

Desde el comando del abanderado, en todo caso, sostienen que se le propuso realizar una actividad mañana en Vallenar a la que la senadora por Atacama dijo que no podía asistir.