Los “monos peludos”, día 2: la noche en que el PPD definió respaldar al gobierno y dejó en suspenso otro período de Piergentili

Cerca de las 21.15 horas de anoche, la directiva del Partido Por la Democracia (PPD) se conectó a través de zoom para sostener una reunión de mesa. Fue la primera vez en que se vieron las caras luego de la entrevista de la presidenta de la tienda, Natalia Piergentili, en La Tercera Domingo, en la que tildó de “monos peludos” al electorado oficialista, y que, debido a su forma, recibió una condena transversal desde los demás partidos de gobierno.

Según algunos de quienes estuvieron presentes, Piergentili -a quien se le vio cabizbaja- fue de las primeras en hablar y comenzó su intervención reiterando sus disculpas. Según cuentan, la timonel intervino poco, no más de tres veces.

22/05/2023 NATALIA PIERGENTILI FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA

En una de sus alocuciones, eso sí, manifestó que en el comité político ampliado de ayer desde el gobierno se le hizo ver -en duros términos- que debe ser más prudente con sus dichos, particularmente por parte de los ministros Álvaro Elizalde (Segpres) y Antonia Orellana (Mujer y Equidad de género). Según cuentan, en el zoom Piergentili habría dicho que no había visto la misma actitud de los secretarios de Estado cuando desde el Frente Amplio la han tratado mal a ella.

En todo caso, algunas fuentes del partido sostienen que parte del PPD mira con recelo lo que Piergentili informa que sucede en el comité político, debido a las malas palabras que usa para referirse a los dirigentes de Apruebo Dignidad.

Como sea, las mismas fuentes afirman que ayer por la noche la polémica que desató su entrevista se obvió. En su lugar, dicen, el foco del encuentro estuvo puesto en la reflexión que actualmente debe hacer el PPD tras la derrota electoral de pasado 7 de mayo, en que no lograron elegir consejeros constitucionales.

Dentro del partido existen en voces que piden la salida de la mesa en consideración de los resultados y otros -como el exministro Francisco Vidal- que incluso han deslizado que es tiempo de cuestionar la permanencia del partido en el gobierno del Presidente Gabriel Boric.

“Apoyo irrestricto al gobierno”

En el encuentro, la mesa directiva se puso de acuerdo para redactar un comunicado de cinco párrafos y hacer frente a los cuestionamientos que han recibido desde el resto del oficialismo a raíz de la entrevista de Piergentili. Hasta el cierre de esta edición, este aún no se publicaba. Sin embargo, La Tercera PM tuvo acceso a un borrador.

Su primer punto plantea que “el PPD reafirma su pertenencia al gobierno, despejando así cualquier duda que exista al respecto”.

De esa forma, buscan aminorar las críticas que recibieron tras la entrevista desde el propio oficialismo. Por ejemplo, el diputado socialista Juan Santana cuestionó que Piergentili siguiera asistiendo a los comités políticos en La Moneda. En tanto, el diputado Jaime Naranjo (PS) deslizó que, si ella no está a gusto, debiese dar “un paso al costado”.

Por lo demás, esta mañana la ministra del Interior Carolina Tohá, quien es militante de la colectividad, se sumó al debate y, en un punto de prensa, reafirmó que “no soy autoridad del PPD, soy autoridad del gobierno del Presidente Boric. No estoy aquí para representar más que el mandato que el Presidente me da en las materias que son la de competencia de mi cartera”.

“Hay que decir que el PPD ciertamente está dando un debate muy arduo después del resultado electoral (...). Lo que nos corresponde a nosotros como ministros y a mí como ministra militante de ese partido es buscar que ese debate se resuelva de tal manera que el PPD sea una contribución al gobierno (....)”, agregó Tohá.

FOTO: DEDVI MISSENE

Tohá, en todo caso, ya había hablado del asunto directamente con Piergentili. El domingo por la tarde, la jefa de gabinete le escribió un duro mensaje por WhatsApp a la timonel PPD, en el que le reprochó lo ofensivo, que a su juicio, habían sido sus dichos. También le reiteró que con sus declaraciones la dejaba en una situación compleja en La Moneda en consideración de su militancia.

Sobre esto último, ayer en la reunión, de acuerdo a algunos de quienes se conectaron, Piergentili aclaró que no es que la haya “retado”, sino que fue más bien una conversación profunda.

Por su parte, la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, sostuvo hoy en Radio Guayacán que “las declaraciones no aportaron en ningún sentido y ella hizo una autocrítica y pidió las disculpas respectivas”.

Además, planteó que “las reflexiones políticas tan necesarias (...) en parte ya se dieron. Lo que pasa es que ella (Piergentili) no participó, por lo tanto, las desconoce, pero eso fue parte del último cónclave político que tuvimos tras las elecciones del 7 de mayo (...)”.

22/05/2023 VOCERIA MINISTRA CAMILA VALLEJO FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA

En segundo lugar, el comunicado del PPD reitera las disculpas públicas ofrecidas por Piergentili y valora que ella se haya hecho cargo de “su error en las declaraciones en un diario sobre la agendas sexogenéricas (...)”. Junto a eso, solicitan “dar por superado el impasse para dedicarnos a las tareas políticas y sociales que chilenos y chilenas reclaman y merecen”.

Como tercer punto, en el comunicado se adelanta que el partido propondrá una fecha para las elecciones internas al Consejo Nacional de la colectividad, instancia que se reunirá este sábado. De acuerdo a algunos de quienes estuvieron en la reunión, Piergentili planteó que esperaba “entregar el mandato”. Para algunos, eso fue interpretado como una declaración clara de no repostularse. Sin embargo, para los allegados a Piergentili no es tan obvio y aseguran que no existe una definición -aún- respecto a ello y que el escenario está abierto.

De acuerdo a fuentes del partido, la senadora Loreto Carvajal habría deslizado soterradamente que ella tiene ganas de presidir el partido, idea que algunos rápidamente descartan en su entorno partidario. Otros aseguran que incluso se lo han pedido al diputado Raúl Soto.

En el quinto párrafo del borrador se plantea que “el partido prepara una amplia agenda con los presidentes comunales, distritales y regionales para retomar el diálogo fluido y enriquecedor con nuestra militancia, debemos fortalecer los canales analógicos que permitan reencontrar el espíritu progresista”.