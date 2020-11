Los por qué de los nuevos díscolos en Chile Vamos que ayer votaron a favor del segundo 10%

Primero fueron 13 las y los que cruzaron el Rubicón cuando ese 8 de julio la Cámara de Diputados aprobó con 95 votos en general el retiro inicial del 10% de los fondos de pensiones. El 23 de ese mes, el proyecto volvió del Senado y ahí los parlamentarios de Chile Vamos que unieron sus votos a los de la oposición subieron a 35 -16 UDI, 28 RN-, con lo que se alcanzaron 116 y superaron la barrera de los 2/3.

Días después la crisis del sector producto de este desorden colectivo se agravó y cayó el Gabinete Blumel. Pero ayer los “conversos” rompieron en masa las marcas anteriores, desatando recriminaciones fuera de micrófono en el sector: solo una minoría de 17 diputadas y diputados murieron con las botas puestas, votando en contra (más el exPPD Pepe Auth).

En contraste, hubo cinco oficialistas que no votaron: dos Evópoli, un RN y dos UDI. Dos más se abstuvieron (un UDI y un RN). Pero lo que ha sacado ronchas -en uno de los tantos flancos de la crisis del sector- es que de los 130 votos a favor que alcanzó el segundo retiro del 10%, se cuentan 48 de diputadas y diputados de RN y la UDI, incluyendo a los que renunciaron a este último partido cuando la directiva intentó castigarlos pasándolos al Tribunal Supremo por lo de julio pasado.

Mientras el caso ha desatado un severo conflicto que envuelve a partidos, ministros y al Presidente, ayer era comentario obligado entre esos 17 “valientes” -como se autodenominan algunos que siguieron rechazando- los casos de quienes en julio votaron en contra o se abstuvieron, y que ahora se pasaron al bando de los que aprobaron en sala. Hay un baile de razones, motivos (para algunos meras excusas). Algunos leen que “sucumbieron al bullying y amenazas”, otros que cedieron al temor de pagar un precio en sus reelecciones ante una iniciativa tan popular, y otros, que no tenían más opción si el gobierno volvió a llegar muy tarde.

Más allá de eso, la pregunta de cajón en Chile Vamos es qué implica entones ser parlamentaria o parlamentario de gobierno si no se está dispuesto a asumir todos los costos, considerando que hubo 17 que sí lo hicieron.

Casos icónicos llamaron la atención ayer en la derecha, como que el diputado UDI Juan Antonio Coloma, o el RN Diego Schalper -portaestandartes del excomando de Chile Vamos por el Rechazo-, terminaran votando a favor, mientras la diputada RN Karin Luck, por ejemplo, lo hizo en contra. También muchos miran a la RN Paulina Núñez, esposa del ministro Segpres, Cristián Monckeberg, y a quienes responsabilizan desde Evópoli y el gremialismo: ella también votó a favor, aunque ya lo había hecho en julio.

Schalper venía hace algunas semanas avisando que iba a cambiar su voto. Coloma lo decidió recién este fin de semana. Ninguno de ambos ha querido salir a explicarse en público. El equipo de prensa del RN contestó a La Tercera PM que decidió no contestar preguntas sobre el tema ni comentarlo -debido a una situación familiar- y el UDI se reservó el derecho de no responder entre comillas. El mismo camino eligió la RN Catalina del Real, que en julio votó en contra las dos veces y ayer aprobó.

La diputada Núñez no contestó llamadas telefónicas ni mensajes. Tampoco el UDI Osvaldo Urrutia, que esta vez debutó votando a favor. No fue posible saber los motivos del también RN Gonzalo Fuenzalida, otro que tampoco lo había hecho antes. Al momento de publicar esta nota, cuatro accedieron a explicar qué les pasó y qué piensan.

Fuentes (RN): “El Presidente no escucha a la oposición y tampoco a su coalición”

El diputado RN Tomás Fuentes no estuvo para el primer retiro porque entonces no era aún diputado (fue designado en reemplazo de Marcela Sabat, a su vez designada senadora tras la partida de Andrés Allamand a Cancillería), “pero probablemente hubiese rechazado”, dice, y admite que esta vez “decidí tardíamente votar a favor por el principio, con toda la evidencia técnica que uno obtiene siempre, por ejemplo, las cifras de endeudamiento chileno”.

Explica que “cuando te das cuenta de que las políticas del gobierno no resuelven el problema a un porcentaje de la población, no te queda otra alternativa”, y que La Moneda “llegó de forma insuficiente porque no puede seguir abarcando más producto de que mientras más te endeudas, más difícil es tu escenario futuro”. Niega haberlo hecho por temores electorales y reclama que el Presidente Piñera -que dijo que eso pesó entre quienes aprobaron- “por lo que veo no conversa con sus ministros”.

-Ser diputado de gobierno también implica estar dispuesto a pagar costos, ¿no cree?

-Sí, pero yo creo que no lo hacen por asumir costos. Yo creo que lo hacen por convicción. Yo también tenía la convicción de que el nivel de endeudamiento y el escenario futuro chileno está complejo para enfrentar las pensiones, me convencí aún más que el escenario actual es más complejo aún para enfrentar el tiempo presente.

“No comparto (que haya que asumirlos). No lo comparto porque los que rechazaron ayer, rechazaron porque creen que la prioridad son las pensiones. Y los que aprobamos, fue porque creemos que la prioridad primero hoy día producto del Covid no son las pensiones, ahora es generar empleo, oportunidad laboral. Entonces los de ayer, que rechazaron, creen que las pensiones todavía son prioridad y que todavía el gobierno puede hacer algo. Los que aprobamos creemos que ya no está en manos del gobierno salvar y recuperar el empleo, creemos que está en manos de los recursos que pueden recibir de forma rápida”, cierra.

Bobadilla (UDI): “Me siento un diputado oficialista, pero también tengo mi opinión”

“Sigo creyendo que no es la medida correcta. Aquí debiera haber sido el Estado el que debería haberse allanado a la idea de proponer una alternativa distinta”, asegura el UDI Sergio Bobadilla, y cuenta que “vi en la disyuntiva de efectivamente entregarle esta opción a miles de chilenos que lo están pasando mal o esperar que el gobierno pudiera tirar un salvavidas. Y eso no ocurrió y por eso lo hice, más que por un cálculo electoral”.

Añade que “diría que el gobierno no llegó muy tarde; el gobierno no llegó. Y eso lo considero muy preocupante. Van a quedar del orden de dos millones más de chilenos, aparte de los que ya habían retirado sus fondos, sin ningún peso en sus fondos previsionales”.

-¿Qué significado tiene para usted ser diputado oficialista, entonces?

-Yo me siento un diputado oficialista, pero también tengo mi opinión respecto de algunas materias en las que el Gobierno simplemente no ha tenido una participación activa para proponer algunas soluciones, y en ese sentido yo no me inhibo a votar distinto que lo que pudiera estar proponiendo el Gobierno. Yo creo que aquí lo importante es ser respetuoso del actuar del Gobierno, pero no siempre vamos a compartir las propuestas y las medidas que está adoptando.

-Ser diputado de gobierno también implica estar dispuesto a pagar costos, ¿no cree? ¿Por qué entonces ayer hubo 17 que sí votaron en contra?

-Hay que tener claro que no existe la orden de partidos. Todos tenemos libertad para votar en conciencia. Lo que importa es que cada uno vote conciencia y en ese sentido yo no me pierdo. La bancada sigue siendo la bancada de la UDI, aún cuando podamos tener diferentes opiniones respecto de alguna moción o algún proyecto. La convivencia en la bancada sigue siendo exactamente la misma hasta antes de la votación del día de ayer.

Eguiguren (RN): “Ellos tendrán que responder por su voto, yo respondo por los míos”

“Sinceramente, con el dolor que nos produce a quienes somos parlamentarios del oficialismo, Hacienda no le dio la importancia que esto podía tener y no entregó ninguna propuesta alternativa, no entregó ninguna solución. Puede que uno tenga visiones distintas en esta materia, pero no, pero sí, pero de verdad que lo que no puede ocurrir es que se estigmatice a tantas personas que hoy día no tienen cómo mantenerse en pie”, explica el RN Francisco Eguiguren.

-¿Qué significado tiene para usted ser diputado oficialista, entonces?

-Lo que nos une hoy día como oficialistas es trabajar sin descanso para que las personas en Chile tengan la tranquilidad de que el gobierno se está preocupando por las personas en estos momentos difíciles y que va a seguir haciéndolo. Más allá de lo que dure la dificultad y el drama de esta batalla.

-¿Por qué ayer hubo 17 que sí votaron en contra?

-Ellos tendrán que responder por su voto, yo respondo por los míos, pero yo creo que en general, más allá de las diferencias que se puedan tener en esta materia, ya sea en el acuerdo o el rechazo de la nueva Constitución, lo que nos une es esa meta en común que le he acabado de señalar. Trabajar sin descanso para que la gente realmente crea y tenga la certeza de que no votó en vano por este gobierno y que valió la pena porque fue un gobierno que al final del día, más allá de las tremendas dificultades que le ha tocado enfrentar se la habrá jugado por las personas que es lo que la gente necesita.

Von Mühlenbrock (UDI): “Mi mayor motivación es representar a la gente”

“La falta de trabajo, las deudas que aquejan a las personas y a las familias, me han convencido en esta oportunidad que un retiro de los fondos previsionales, se transforma en una ayuda necesaria para sobrellevar la crisis económica que golpea a miles de compatriotas por culpa de la pandemia. Por eso he votado a favor de esta iniciativa, pero espero que no se transforme en una constante”, explica el UDI Gastón von Mühlenbrock.

Según él, “como lo dijo el ministro Monckeberg ayer, el Gobierno ha dispuesto todas las ayudas que ha estimado convenientes, y que siempre serán insuficientes”. Y que “tal vez en la oposición haya pesado un tema electoral, pero en mi caso en particular, ha sido el convencimiento que esta medida da un alivio inmediato, aunque me gustaría que fuera de otra forma”.

-¿Qué significado tiene para usted ser diputado oficialista? También implica estar dispuesto a pagar costos.

-Todo cargo de elección popular implicar pagar costos importantes en algún momento u otro, es parte de las reglas del juego. Pero uno no está en el servicio público para sólo caer bien, sino representar a un sector importante que nos ha mandatado a representarlos en el Congreso Nacional, y eso es lo que más me motiva, poder ser la voz de esas personas que han depositado su confianza en mí y en la UDI. Podré tener diferencias de vez en cuando con el Ejecutivo, con otros parlamentarios, etc., pero mi mayor motivación es representar a la gente y aportar en el desarrollo y crecimiento del país, estando en el oficialismo o desde la oposición, como me ha tocado en más de una oportunidad.