El turno de Briones: Los flancos políticos que marcan el complejo momento del ministro de Hacienda

A modo de sugerencia, el gobierno debería darse unos minutos para planificar la semana... ya llegó tarde para la votación de hoy y quizás siga llegando tarde para enfrentar los desafíos que vienen, escribió a las 8.30 de hoy el diputado RN Tomás Fuentes al grupo de mensajería “Chile Vamos Unido” -ministros, subsecretarios, parlamentarios- adjuntando la frase posteada ayer en Twitter por la diputada PH Pamela Jiles: Ganamos el plebiscito, sacamos a Pérez, mañana vamos a ganar el segundo retiro (...) y entonces, cuando triunfemos mañana, vamos por Briones.

La hasta poco inconcebible posibilidad de que el ministro de Hacienda sea acusado constitucionalmente es otro ruido que enreda el complejo momento por el que atraviesa Ignacio Briones Rojas (47). Una cosa es que ni en la oposición crean hoy martes 10 que eso pueda llegar a alguna parte, pero otra es que -cuando todavía no se cierra la de Víctor Pérez en el Senado- el gobierno tal vez tenga que otra vez desviar horas hombre y horas mujer para enfrentarla, si es que se reúnen las diez firmas de diputados que bastan para iniciarla.

Es parte del cuadro que no se atreven a descartar en Evópoli y entre sus más cercanos. Habiendo perdido ya a Gonzalo Blumel a fines de julio, Briones es la gran pieza que tienen en el nervio del gabinete. Estas semanas se le han acumulado dificultades principalmente con la oposición, pero al igual que durante la caída del exministro del Interior, los suyos también acusan críticas contra otros ministerios (en un nuevo síntoma del desorden en el bando oficialista) detrás de la derrota que esta tarde está sufriendo el gobierno en el Congreso con la aprobación de la idea de legislar de un segundo retiro del 10% de pensiones. En la sala, la oposición lo ha criticado con nombre y apellido, y se prevé que apenas un puñado de parlamentarios de Chile Vamos morirán con las botas puestas, votando en contra un proyecto demasiado popular como para darle la espalda con un año electoral encima.

Y eso que su gente recalca que el desvelo mayor de Briones no está en esta batalla, sino que en la tramitación cuesta arriba del Presupuesto 2021. Eso, que ya está enredado, parece haber quedado aún más luego del largo round a estadio lleno entre el senador PS Carlos Montes y el Director de Presupuestos (dependiente de Hacienda), Matías Acevedo. En ese partido dicen que los ánimos quedaron caldeados y que hoy en la mañana otro senador de dicho sector comentaba que “si Briones no amarra a su gente, entonces que no venga a pedir votos en el Senado”.

Como en política no hay compartimentos estancos, en toda esa maraña poco y nada lo ha ayudado la polémica luego que él solicitara a la Superintendencia de Pensiones los RUT de quienes retiraron el primer 10% de sus pensiones ante las AFPs. Por ello fue encarado hace cinco días en la calle, mientras él se defendió después diciendo que era para fines “estadísticos”.

Pero la foto quedó, se lo han vuelto a recordar hoy en la sala de la Cámara, y eso motivó que el diputado PS Leonardo Soto inquiriera a la Contraloría y al Consejo Para la Transparencia. “Con esos dictámenes y si se comprueba lo q decimos, ministro está en serio riesgo de ser acusado constitucional%, no cabe ninguna duda. La falta es gravísima”, tuiteó ayer. Eso sí, esta mañana ha precisado a La Tercera PM que esperará eso antes de otra cosa y toma leguas de distancia del tono de la insinuación de la diputada Jiles: “No es algo que hayamos resuelto como bancada, pero nos parece prudente y razonable la decisión de estos organismos para poder evaluar. No hay que atolondrarse ni precipitarse, no hay que adelantar juicios, y hay que dejar atrás las decisiones tomadas con apresuramiento y frivolidad".

En el Senado observan con preocupación el momento de Briones. Al menos el PPD Ricardo Lagos Weber, de la Comisión de Hacienda, observa que"el ministro está en un cargo difícil. Todos los ministros de Hacienda deben enfrentar problemas y creo que hoy está en una situación delicada, pero a la vez creo que ha tenido algunos malos timing y eso le ha jugado en contra. En materia de presupuesto el trabajo ha sido lento y hemos visto una actitud muy inusual por lo negativa por parte del director de Dipres, lo que ha hecho de esta discusión un poco más tensa de lo habitual".

Precisamente por todo esto y más en que también hay críticas cruzadas entre las filas oficialistas, entre sus partidos y el gobierno.

Los cañones apuntan de nuevo a la Segpres

Sus amigos y cercanos en el gobierno y en Evópoli -donde están muy atentos a su situación- dicen que Briones es un tipo malo para quejarse (aunque hay versiones que dicen notarlo un tanto hastiado), y que en el lance del 10% y otros tiene claro que le toca ser el ministro menos popular por ese sino de ser el que está a cargo de la billetera fiscal. Pero como en esta saga muchas y muchos diputados se quejan de que el Ejecutivo otra vez llegó tarde y no tomó medidas oportunas pese a que el proyecto lleva ya buen tiempo en trámite, los diagnósticos y recriminaciones van y vienen.

“La relación de esta bancada que presido va a cambiar con el gobierno. No estamos dispuestos a seguir pagando los costos por la falta de una línea clara”, fue lo que -por ejemplo- señaló en tono molesto la diputada UDI María José Hoffmann en su intervención esta mañana al votar el segundo retiro del 10%.

Los suyos dicen que eso era bien difícil porque no había cómo disuadir la tentación de un segundo retiro de pensiones, además que la reforma al sistema de AFP sigue entrampada. Pero acá se vuelven a repetir las intrigas del caso Pérez, porque en su partido ahora culpan a la Segpres a cargo del RN Cristián Monckeberg de no haber alineado a sus diputados. Allá han dicho que hace rato que estaba claro que eso no iba a ser posible, y que hasta diputados UDI han cedido.

“No le corresponde al ministro Briones pagar las culpas frente a una situación que efectivamente es muy populista, donde ni siquiera el ministro de la Segpres conoce cómo van a votar los diputados de su partido”, recalca el jefe partidario Andrés Molina. Acá hay que decir, eso sí, que tampoco todos los diputados de Evópoli (seis) votarán en contra; uno se asbtendrá, calculaban.

Monckeberg salió hoy a disparar contra la amenaza velada de una acusación, diciendo en Pauta que “es el estilo que se ha instalado en el Congreso, de persecución, amedrentamiento, bullying. Nada más alejado del proceso democrático”. Pero en Evópoli insisten en poner la mira sobre él, asociándolo con el hoy ministro de Defensa (y aliado suyo) Mario Desbordes, a quien se le sigue responsabilizando de abrirle la puerta al primer retiro.

Briones y Monckeberg ya han acumulado encontrones. Partiendo por el reclamo que le hizo el primero al segundo cuando éste no salió a cortar en seco a Pamela Jiles en eso del “me tiene podrida” que le dijo al ministro de Hacienda en la Comisión de Constitución, al calor del segundo 10%. El jefe de la Segpres, como ya se ha divulgado, le retrucó que mientras él estaba presente en el Congreso, Briones estaba en Teatinos.

“Ha habido roces, no lo podemos negar”, dice un dirigente de Evópoli. Pero otros dicen que si fuera por malas relaciones, Briones sí las tuvo -aliado con Blumel- con Sebastián Sichel cuando éste era ministro de Desarrollo Social y tenía oficina en La Moneda.

Curiosamente, en el partido de Briones dicen que no le han reclamado al Presidente ni a La Moneda, como sí lo hizo la jefa UDI Jacqueline van Rysselberghe durante el Caso Pérez. Y en Evópoli, confiesan, también esperaban que el Segpres cayera en el último ajuste ministerial.