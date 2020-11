Briones insiste que uso de los RUT es para fines estadísticos y confirma que ya recibieron los datos por parte de la Super de Pensiones

El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, nuevamente intentó poner paños fríos a la polémica que se generó luego que la cartera enviara un oficio a la Superintendencia de Pensiones en el que le solicita que envíe los RUT de las personas que retiraron el 10%.

En diálogo con radio Cooperativa, el secretario de Estado reiteró que se actuó apegado a la ley y que estos datos son solo para fines estadísticos. De hecho dijo que el Ministerio de Hacienda tiene una política de almacenamiento de datos de hasta a 15 días.

“Insisto, aquí no se busca inmiscuirse en la vida personal de nadie. Además, esos datos ya los tiene el Estado, ya los tiene la Superintendencia de Pensiones, aquí lo que se hizo es pedir que nos lo compartieran, pero no para un fin individual, sino estadísticos”, remarcó el ministro.

En ese sentido, la autoridad de Teatinos 120 dijo que ya tiene la información de la Superintendencia de Pensiones.

Consultado por la tensa situación que se generó ayer en el centro de Santiago, donde fue increpado por varios transeúntes respecto a este y otros temas, Briones le restó dramatismo y dijo que “para nada fue un momento duro. Es curioso cómo se titula como una funa, pero se vale discrepar", sostuvo.

Para Briones, lo sucedido ayer "es como la vida, gente que a uno lo saluda y lo felicita y otros que se acercan a poner reclamo o exponer la situación (...) y la verdad es que no solo se me increpó sino que también hubo conversaciones con otras personas”. En este sentido, y aunque reconoció que hubo algunas posturas más críticas, dijo que “yo la verdad me sentí muy tranquilo”.

Sorpresivo IPC

En la oportunidad el ministro Briones también se refirió a la sorpresiva variación de 0,7% que registró el IPC de octubre. Sobre esto, dijo que “naturalmente el IPC cuando es alto, es malo, porque esto significa que se encarece el valor de la canasta de bienes que los chilenos consumen”.

No obstante, manifestó sentirse confiado de tener un Banco Central “altamente profesional y con altos niveles de autonomía”, y destacó que pese al alza, el IPC todavía continúa en el rango establecido por el ente emisor. “Es una inflación que sigue siendo baja, controlada y estable”, remarcó.