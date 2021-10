Macaulay Culkin: la vida del hombre atrapado en Mi Pobre Angelito

Repetidas hasta el cansancio en el TV cable y en canales nacionales, las dos primeras partes de Mi pobre angelito han soportado perfectamente el paso del tiempo, convirtiéndose en un imperdible de la época de Navidad.

Aunque a fines de 2020 el rito de ver las aventuras de Kevin McCallister para esa ocasión sufrió ajustes importantes. De manera inédita, Fox no programó la película original, mientras que Canal 13 exhibió por última vez Mi pobre angelito: Perdido en Nueva York (1992). Un cambio que obedeció en gran medida a la llegada de la plataforma Disney+, que cuenta en exclusiva con las tres primeras entregas en su catálogo.

Es el mismo servicio de streaming de la casa del ratón Mickey –dueño del emblemático 20th Century Fox, hoy renombrado como 20th Century Studios– el que recibirá el estreno de una nueva cinta el próximo 12 de noviembre. Bajo el título Mi pobre y dulce angelito, la saga revivirá a través de la historia de un niño (el británico Archie Yates, revelación de Jojo rabbit) que se queda sin compañía en su casa luego de que sus padres lo abandonan sin querer a las puertas de unas vacaciones a Japón.

Macaulay Culkin, la encarnación misma de la saga familiar, sintió la obligación de pronunciarse ante sus seguidores, luego de que la plataforma liberara el primer trailer de la película. “NO estoy en el nuevo reinicio de Mi pobre angelito. Sin embargo, les deseo a todos los involucrados la mejor de las suertes”, señaló el actor, saliendo al paso de las preguntas de sus seguidores y de los rumores que circularon una vez se hizo oficial el proyecto, que apuntaban a un cameo o a una aparición secundaria en la cinta que llega el próximo mes.

Aunque es categórico en detallar cuál sería su relación actual con la franquicia, el intérprete de hoy 41 años no reniega de su pasado. De hecho, retornó brevemente como McCallister en un comercial para Google en 2018, antes de que Disney anunciara cualquier plan de traer de vuelta a la saga a la pantalla. Pero de todos modos sigue vigente que los destinos del actor quedaron marcados para siempre por el papel que estrenó en salas cuando tenía apenas diez años, con las luces y sombras que acarreó la exposición y el comportamiento de su entorno.

“La gente asume que estoy loco, o chiflado, o dañado. Extraño. Agrietado. Y hasta el último año o dos, realmente no me había dejado ver. Entonces puedo entender eso. También es como, ok, todos, dejen de actuar tan jodidamente conmocionados con que estoy relativamente bien adaptado”, expuso con franqueza en un perfil que le realizó la revista Esquire en febrero del año pasado.

Archie Yates, el joven protagonista de Mi pobre y dulce angelito. Foto: Disney+

El título del artículo citado era “Macaulay Culkin no es como tú”. Imposible. Nadie se retira de la actuación en plena pubertad luego del traspié de una película que tenía expectativas de éxito mundial (Ricky Ricón, 1994), ni forja una estrecha amistad con Michael Jackson, foco de polémicas por las acusaciones de pederastia en torno al hombre de Thriller, a quien ha defendido en reiteradas ocasiones.

Luego de atravesar una infancia en que sufrió maltratos por parte de su padre (quien lo obligaba a hacer una tras otra película y a dormir en un sillón mientras su cuenta ingresaba millones), vinieron los conocidos problemas de Culkin con la policía. También su adicción con las drogas, que lo llevaron a copar titulares en los 2000. Y a medida que se acercaron los 40, por fin una dosis de estabilidad en una vida como ninguna otra.

Macaulay Culkin como Mickey en American horror story.

Brenda Song, actriz de 33 años con pasado en Disney y Nickelodeon, es su pareja desde 2017 y la madre de la primera hija para ambos, Dakota Song Culkin, nacida en abril pasado. Un hito que el intérprete había confesado venían buscando, aunque nunca hicieron público el embarazado. La conformación de la familia llega en una temporada en que su carrera profesional parece estar viviendo un momento crucial. La estrella de Mi pobre angelito es parte de la décima temporada de American horror story, la exitosa serie antológica creada por Ryan Murphy.

La producción –hoy en su tramo final y disponible en Chile en la plataforma Star+– le da el rol de Mickey, un aspirante a guionista y prostituto que interviene como parte clave de la historia. Un papel por el que ha ganado elogios y que lo pone cara a cara con un relato bañado de oscuridad. Macaulay Culkin persiste en Hollywood pero en las antípodas de las peripecias de Kevin McCallister.

Quizás también es un reflejo de su propia vida. El fenómeno de Mi probre angelito a principios de los 90 coincidió con su férrea amistad con Michael Jackson, justo cuando además el cantante entraba en huracán de acusaciones por eventuales abusos de menores.

El actor fue uno de sus defensores más fervorosos, resaltando incluso después de la muerte del artista que él era totalmente inocente. En 2005 también testificó a su favor en un tribunal de Los Angeles. Y en 2009, por supuesto, asistió a su funeral.

“Nunca vi nada, él nunca hizo nada”, comentó en 2020 a Esquire.

De alguna manera, su vinculo casi indisoluble con Jackson también afectó su imagen y torpedó su arrastre en el universo infantil. Casi nunca se pudo despegar del fantasma del hombre de Thriller.

Hubo otros episodios que también boicotearon su éxito y su talento. En 2004 fue detenido en Oklahoma por posesión de 17.3 gramos de marihuana, aparte de otras drogas. Fue llevado a la cárcel, pero lo liberaron rápidamente por un pago de US$4 mil. En el resumen, y después de un juicio, fue condenado a pagar US$ 540 dólares.

Macaulay Culkin tuvo tropiezos. Pero también nunca se pudo despegar del mito y la sombra de un fenómeno aplastante.