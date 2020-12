Magdalena Frei ante la Fiscalía por estafa de su tío: “Fuimos víctimas de Francisco, que abusó del apellido y la trayectoria de mi papá”

El 18 de octubre de 2019, Magdalena Frei Larraechea (45), la segunda hija de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, autorizó al Ministerio Público a acceder a las cuentas bancarias de la sociedad Inversiones Saturno S.A., de propiedad de sus padres. En ese momento ya contaba con los poderes de administración necesarios para ello: tres meses antes, en julio, junto a sus hermanas Catalina (39) y Verónica (50) habían destituido de la gerencia general a su tío Francisco Frei Ruiz-Tagle tras detectar una serie de irregulares movimientos financieros.

Quien fue director de TVN y Almacenes de Depósitos Nacionales (Almadena) llevaba 20 años a la cabeza de la sociedad, en la cual el expresidente mantenía su patrimonio por un valor aproximado de $4 mil millones. En agosto había decidido autodenunciarse ante la Fiscalía por la falsificación de la firma y huella digital de su hermano.

La acción que autorizó Magdalena permitió que la fiscalía -que formalizará a Francisco Frei el 19 de mayo de 2021 por siete delitos- tuviera un acceso amplio a los antecedentes contables y legales de la sociedad en Banco BCI, Banco Security, Banco Internacional y Banco de Chile. Pero no sería la primera intervención de la ingeniera comercial de la Universidad Católica. Antes de finalizar el 2019, se encontró cara a cara con el fiscal jefe de la fiscalía local de Santiago Centro Francisco Jacir, a cargo de la investigación.

El miércoles 18 de diciembre, Magdalena Frei prestó declaración ante el Ministerio Público, donde por tres horas y media, entregó detalles sobre el fraude de su tío y el origen de la debacle que generó un profundo quiebre familiar.

“Mi papá ha sido siempre una persona correcta, muy ordenada en sus gastos, sin deudas, que se dedicó a ahorrar muchos años, los que perdió por el actuar de Francisco, viéndose forzado a una exposición mediática y judicial tremenda que más daño provoca aún. Francisco ha tenido una vida muy ostentosa todos estos años, lo que ahora nos damos cuenta de que fue abusando y a costa de mi papá, y que no se trata de algo real ni producto de su actuar profesional. Del mismo modo, su colaboración con nosotros ha sido prácticamente nula, no ha dado la cara ante nadie y lo hemos tenido que hacer nosotros”, explicó.

La hija del exmandatario reveló además cómo la familia se enteró de los malos pasos de su tío. Todo comenzó porque, un día, le pidió dinero en efectivo a su hermano Eduardo. ”A principios del mes de julio de 2019, Francisco se acercó a mi papá para solicitarle dinero en efectivo, pues estaba pasando por apuros económicos importantes, recalcándole que tenía que ser dinero en efectivo. Ante aquello, mi papá le solicita a su hermano que le entregue el balance e informes de contabilidad de la sociedad Inversiones Saturno del año 2018, pues a la fecha, aún no lo había hecho”, aseveró en su declaración a la que tuvo acceso La Tercera PM.

“Mi papá me comentó de lo extraña de esta situación, pues era primera vez que ocurría de ese modo, razón por la que además de decirme que no le prestaría dinero alguno, al revisar el informe de contabilidad que Francisco le entregó, se podía advertir por primera vez una deuda bancaria con el Banco Security, cuestión que no debía existir, pues esta sociedad (Saturno) no tenía por objeto hacer negocios, facturar, ofrecer servicios, sino que sólo administrar su capital, que está compuesto por dinero y bienes raíces”, acotó.

Al percatarse del crédito y luego de haberlo conversado con sus padres, Magdalena comenzó a pedirle información a su tío sobre el manejo contable y financiero de Inversiones Saturno. “La comunicación con él en estos primeros días de la primera quincena de julio era bastante dificultosa, pues me costaba poder comunicarme con él y más aún, que él me entregara la información que le solicitaba”, explicó.

“Era muy esquivo, diciéndome que me entregaría lo solicitado en unos días, de que estaba ocupado en otros asuntos, etc. Fue así, que con el pasar de los días y al ir obteniendo poco a poco mayor información, es que empezamos a percatarnos de que la situación de la empresa no era la que Francisco indicaba”, sostuvo.

Frente a la negativa de su tío a entregar los libros contables, “tomamos la decisión de revocar los poderes de la sociedad y nombrar una nueva administración”, cuestión que ocurrió en julio. “Una vez tomada la decisión de revocar los poderes y sin saber aún la real magnitud de lo que enfrentábamos, es que le informé a Francisco la determinación que hemos tomado, y de que en definitiva él va a dejar de ser el gerente general de la empresa, ante lo cual se mostró sorprendido e incluso me señaló que esto para él era una demostración de falta de confianza increíble hacia su persona, victimizándose, cuestión ahora llamativa, dado lo que se ha descubierto y la forma abusiva que tuvo de ejercer la gerencia de la sociedad, y en especial, de faltar a la confianza que mi papá depositó en él”, acotó la ingeniera comercial.

Las supuestas donaciones del extranjero

En su declaración, que consta de seis páginas, Magdalena Frei explicó que sólo luego de recibir un certificado de deuda de la sociedad emitido por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), pudieron darse cuenta de que el escenario era distinto al que les mostró Francisco. “Las deudas contraídas por la sociedad eran altísimas, que esto venía desde hace muchos años atrás, de que había falsificación de firmas de mi papá, operaciones con distintos factoring, constitución de hipotecas, vaciamiento de cuentas corrientes y utilización de dinero en efectivo que no se devolvía, etc.”, añadió.

También indicó que en el periodo en que le comunicó a Francisco que “cesaría en sus funciones hasta que esto efectivamente ocurrió, él continuó abusando de su cargo factorizando letras de cambio en dos factoring distintos. Asimismo, giró algunos cheques en este tiempo intermedio, con cargos a las cuentas de Almadena”, aseguró.

Una vez que terminó la auditoría contable y tomaron conocimiento del real estado del patrimonio de la sociedad, comenzó una ronda de reuniones con los bancos con los cuales Saturno había tenido relación comercial. Se juntó con ejecutivos de cuenta, gerentes de riesgo y de normalización a los cuales les explicó la situación. En estas reuniones -declaró Magdalena- pudo darse cuenta cómo operaba Francisco ante los bancos.

“Todos me señalaron que les explicaba que la sociedad estaba pronta a recibir donaciones desde el extranjero en favor de mi papá o de la Fundación Frei, pero que se encontraban demoradas y por eso no tenía dinero en esos momentos. Ante eso, quiero señalar que no es efectivo que la sociedad Inversiones Saturno reciba o haya recibido, de lo que he podido conocer actualmente, donaciones desde el extranjero. De hecho, la fundación hace mucho tiempo que tampoco las recibe. Era solamente a mi juicio, uno de los modos de actuar de Francisco ante las distintas instituciones, para convencerlos de que aprobaran lo que él solicitaba, abusando además del apellido y muy especialmente, de la posición y trayectoria de mi papá”, remató.

“Mi primo hermano Nicolás Frei Parada”

Según la ingeniera comercial, “casi inmediatamente de que mi papá asume la presidencia del país (en 1994), es que comienza el vaciamiento por parte de Francisco de la caja social (de Inversiones Saturno)”. “Él se aprovechó de que mi papá no atendía este asunto, en razón del cargo que detentaba. A medida que fueron pasando los años, poco a poco fue incrementando su actuar, aumentándose los montos de dinero sustraídos, aprovechándose de diversas circunstancias, como el fallecimiento el año 2016 de Álvaro Santa Cruz, después de un largo cáncer y la enfermedad de Alberto Coddou, que desde el año 2016 se encuentra prácticamente imposibilitado de salir de su hogar”. Ambos eran directores de Saturno y este último falleció en agosto pasado.

“Hemos descubierto situaciones tan increíblemente abusadoras, como que una empresa denominada Dominus Capital, que fue contactada por Francisco para obtener financiamiento, tenía en su poder antecedentes personales de mi papá, como copia de su carnet de identidad y copia de sus declaraciones de impuestos, los que habían sido entregados a ellos por Francisco, cosa que mi papá a su vez, jamás autorizó y de hecho no conocía”, añadió.

“La información que le entregaba a los accionistas, contrastada con la contabilidad real de la empresa, era falsa. De hecho, siempre se cuidó de entregar por escrito a mi papá estos informes, jamás por otra vía, como un mail por ejemplo”, sostuvo.

“Sólo las deudas contraídas de Inversiones Saturno alcanzan los $1.400 millones aproximadamente, lo que debe sumarse a los dineros extraídos y las restantes obligaciones por las que obligó a la empresa y a mi papá. De hecho, Francisco hipotecó dos terrenos ubicados en Valle Escondido para garantizar un crédito personal de él, para lo cual llevó a cabo una falsa junta de accionistas, actuando por poderes en ella personas a las que jamás se le concedió dicho poder, como son él mismo y su hijo (mi primo hermano Nicolás Frei Parada)”, concluyó.

Desde que Magdalena Frei declaró ante el fiscal Jacir a la fecha, ha tenido un rol activo en el caso. Junto a Pedro Yaconi, su pareja y abogado de su padre, ha sostenido reuniones con la banca para renegociar una a una las millonarias obligaciones a las que quedó sujeta la sociedad familiar. En algunos casos ha obtenido éxito, pero en otros no debido a que existe discrepancia sobre la autenticidad de la firma que aparece del exmandatario. La sociedad mantiene deudas por más de $1.400 millones.

Desde que estalló el caso, la ingeniera comercial ha declinado hablar públicamente de éste y recientemente señaló que solo lo hará una vez que sea formalizado Francisco Frei.