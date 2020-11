El informe con que la familia Frei pretende aclarar el misterio de las firmas en el caso que enfrenta a Eduardo y Francisco

En la familia del ex presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle admiten que 2020 será un año para el olvido. La confesión de Francisco Frei, ex director de TVN y dueño de Almacenes de Depósitos Nacionales (Almadena), ante el Ministerio Público el 16 de agosto de 2019 marcó la antesala de que no sería un año fácil. Así ha sido.

El pasado 23 de octubre de 2020, la fiscalía solicitó la formalización del menor de los hermanos Frei Ruiz-Tagle por siete delitos, como estafa y apropiación indebida, durante la administración de la sociedad familiar de su hermano que se extendió por los últimos 20 años.

El 30 julio de 2019, cuando Magdalena Frei -hija del ex Jefe de Estado- asumió como gerente general de Inversiones Saturno, lo primero que hizo fue encomendar un peritaje contable sobre la administración de la empresa de su padre. Los resultados fueron catastróficos. Más de $4.000 millones en deudas y gran parte del capital que se concentra en un terreno en Lo Barnechea figura en hipoteca por deudas. Hoy la casa de sus padres en calle Baztán y la totalidad de los bienes inmuebles, como la Casa Museo en Hindenburg, se encuentran embargadas.

En medio de un mar de deudas, la familia Frei Larraechea mantiene las esperanzas en un informe, cuyo contenido conocen sólo sus integrantes más cercanos. Se trata de un estudio caligráfico que revisó una a una las firmas del ex presidente, las que su hermano Francisco presentó como fidedignas en una serie de notarías de Santiago para acceder a millonarios préstamos que -según él mismo denunció- terminaron en sus cuentas y negocios personales.

El informe de 50 páginas, elaborado por el perito Eduardo Silva Muñoz, no ha sido entregado a la fecha al fiscal Francisco Jacir, que sustenta la indagatoria en contra de Francisco Frei, ni se ha presentado en los litigios civiles. Al interior de la familia del expresidente creen que viene a ser una pieza clave en los litigios con los factoring y, de hecho, ha sido parte de los documentos que han presentado a los bancos para renegociar las deudas que contrajo Francisco y en los que aparece la firma de su hermano Eduardo.

El peritaje caligráfico analizó más de 21.000 documentos y concluyó que en nueve pagarés se registra la adulteración de la firma de Eduardo Frei, los cuales suman más de $600 millones. El trabajo realizado por el perito compara uno a uno los pagarés en los que figura la firma del ex mandatario y explica por qué -a su parecer- cree que son falsas, destacando diferencias en el trazo de las líneas.

A modo de ejemplo, el peritaje concluyó que la firma que aparece del expresidente Frei en un pagaré de Moon Factoring -acreedor de Inversiones Saturno- fue adulterada y no corresponde a la real. El pagaré data del 5 de junio de 2019 y en él figura el exmandatario como aval y codeudor solidario por una deuda que suma $42,6 millones.

Fichas médicas

En paralelo, el fiscal Francisco Jacir solicitó oficiar a las clínicas Alemana, Santa María y Las Condes para que entreguen las fichas médicas de Álvaro Santa Cruz Goecke y Alberto Coddou Claramunt, quienes se desempeñaron como ex directores de Inversiones Saturno. El pasado 3 de noviembre la petición fue acogida por el tribunal.

En su escrito, el persecutor explicó que Álvaro Santa Cruz se desempeñó como director entre 1988 hasta la fecha de su fallecimiento, el 17 de enero de 2016, como consecuencia de un cáncer pulmonar con metástasis cerebral, a la edad de 76 años. Asimismo, Alberto Coddou se desempeñó como director, aparentemente, hasta la Junta Extraordinaria de fecha 30 de julio de 2019 en que se revocó el directorio vigente, designándose un nuevo directorio cuyos miembros son Magdalena y Catalina Frei Larraechea y Domingo Eyzaguirre.

El 25 de agosto de 2020, el fiscal tomó declaración vía telefónica, en calidad de testigo a Blanca Ugarte -viuda de Santa Cruz-, quien relató que su marido se sometió a tratamientos médicos desde 2007 por un cáncer a la vejiga, y desde 2012 por el cáncer pulmonar, tales como radioterapia y quimioterapias que, si bien eran ambulatorias, requerían al menos un día de descanso para su recuperación. En la ocasión, se le indicó una serie de fechas en las que aparece su marido compareciendo en sesiones de directorio en representación de Marta Larraechea.

Si bien dijo que podía asegurar ni descartar que su marido asistiera -dados sus tratamientos y estado de salud-, explicó que al menos respecto de la Novena Junta Extraordinaria de Accionistas, celebrada el 17 de agosto de 2015: “Esta fecha, podría dar casi la certeza de que es imposible que Alvaro concurriera. Él ya estaba con enfermera en la casa, y prácticamente no se movía. El día 16 de agosto es el cumpleaños de un tío, y debí ir rápidamente a visitarlo, porque no me gustaba dejarlo solo. Estaba con enfermera, no podía bañarse ni vestirse solo. A esas alturas el deterioro estaba avanzado”.

Por otra parte, el 14 de marzo de 2020, declaró en calidad de testigo su hija María de los Ángeles Coddou, a quien la fiscalía le consultó si era efectivo que su padre asistió a la Décima Junta Extraordinaria de Accionistas de Saturno el 12 de octubre de 2017 y respondió: “No. Puedo decir con seguridad que no es posible. Esto, porque para el año 2017 mi padre ya estaba en silla de ruedas. Puedo mencionar que todos los años se hacía en enero una junta agrícola de una sociedad, que no tiene que ver con los hechos de esta causa, a la que mi padre siempre concurría, pero la última junta a la que pudo asistir fue la de enero de 2013, precisamente porque después sus piernas no se lo permitían y era muy difícil acceder al campo en silla de ruedas. Mi padre está en silla de ruedas desde hace unos cuatro o cinco años”, acotó.

Ambas diligencias cobran relevancia puesto que la defensa de la familia Frei Larraechea sostiene que Francisco Frei suplantó a su hermano, su cuñada y también a sus propios amigos: Alberto y Alvaro.

Audiencia virtual

Por otro lado, la defensa de Francisco Frei -integrada por los abogados Matías Uribe y Nicolás Acevedo- ha dado un vuelco en su estrategia legal. Se trata de un cambio debido a que nunca antes había comparecido en tribunales y por primera vez niega su responsabilidad en documentos

El pasado 28 de octubre, Frei compareció por primera vez en tribunales a raíz del caso. Lo hizo de manera virtual y luego de que Cumplo presentara una querella en su contra por giro doloso de cheques. Esto luego que durante meses se ausentara de dichas audiencias, aduciendo problemas de salud, ya que sufre una grave depresión.

Ante el 4° Juzgado de Garantía de Santiago, Francisco Frei no admitió responsabilidad y -al no haber acuerdo de pago- el tribunal fijó una audiencia de preparación de juicio oral simplificado para el 21 de enero de 2021.

Una situación similar ocurrió el pasado 4 de noviembre, cuando tampoco admitió responsabilidad en el juicio que lo enfrenta con Cristián Rivas -ex prestamista de la familia Frei Parada-, quien exige el pago de $160 millones. Esto luego que Banco Security rechazara el cobro por falta de fondos en la cuenta corriente de Frei.

En este caso, Matías Uribe había solicitado al tribunal que se fije una audiencia para discutir el sobreseimiento de su cliente. Sin embargo, posteriormente se desistió y el 4º Juzgado de Garantía de Santiago fijó una audiencia de preparación de Juicio Oral para el 8 de enero de 2021.