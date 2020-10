Expresidente Eduardo Frei logra primeros acercamientos con acreedores y fiscalía afina formalización de su hermano

A poco más de un año de la autodenuncia de Francisco Frei, en la que admitió haber usado como testaferro para sus deudas personales la sociedad de su hermano Eduardo (Inversiones Saturno), el caso entró en una fase clave. En los próximos días, el fiscal a cargo de la investigación Francisco Jacir formalizará al menor de los Frei Ruiz-Tagle por una serie de delitos entre los cuales se cuenta una estafa que ronda los $10 mil millones y que afectó no solo a la banca, sino también a su círculo más íntimo, como su hijo Nicolás, quien asegura -al igual que su tío- ser una víctima de su padre.

Así al menos lo admitió el persecutor -que ha guardado total hermetismo sobre el caso y desestimó emitir comentarios para este artículo- a querellantes, a quienes también les ha señalado que la investigación es “muy compleja” y que la pandemia producto del Covid-19 ha ralentizado sus diligencias, pero esto no le ha impedido avanzar. A la fecha contaría con un relato más claro sobre cómo sucedieron los hechos. Según querellantes, pieza clave en este proceso fue la declaración que prestó Lidia González, ex contadora de Almacenes de Depósitos Nacionales (Almadena), firma de propiedad de la familia de Francisco Frei y su mujer Ana María Parada. González -que formó parte de la empresa durante 15 años- vio las finanzas internas de la compañía y también conoció de los movimientos de Francisco Frei en Inversiones Saturno.

En medio de este escenario, la defensa del expresidente Frei -que mantiene embargada su casa de Baztán, un departamento en La Parva y la Casa Museo de Hindenburg que rinde homenaje a su padre- ha seguido avanzando en su plan por defender su patrimonio. Bajo esa lógica es que sus representantes legales lograron un principio de acuerdo con uno de sus mayores acreedores. Se trata del Banco Security, cuya deuda total asciende a $780 millones y que ha realizado intensas gestiones para conseguir el remate de sus bienes. Si bien a la fecha el acuerdo de palabra no ha sido formalizado por escrito, sería cuestión de días para que finalmente se concrete lo que implicaría que el banco se desista de las acciones judiciales en curso. Desde Banco Security declinaron efectuar comentarios.

Cercanos a la familia Frei Larrechea explicaron a La Tercera PM que no existe un cambio de estrategia en su defensa, si se considera que en todo momento el expresidente ha asegurado ser una víctima de los engaños de su hermano y ahora afina un acuerdo con un acreedor. Las fuentes consultadas acotan que a la fecha sus abogados no están negociando deudas generadas con firmas falsas o dineros que obtuviera Francisco Frei utilizando como aval a Inversiones Saturno. Las conversaciones con Banco Security responden a una estrategia legal que busca por todas las vías defender el patrimonio de los Frei Larraechea. Se trata de pagarés que fueron firmados por Eduardo Frei y que no están vinculados directamente a la sociedad de su familia.

En todo este proceso su hija Magdalena ha cobrado un rol preponderante. No solo asumió la gerencia general de Inversiones Saturno al destaparse el escándalo financiero, removiendo de sus funciones a su tío el 30 de julio de 2019, sino que también ha encabezado personalmente las reuniones con los bancos. En las negociaciones con los bancos, la ingeniera comercial UC es acompañada de su pareja Pedro Yaconi -socio de YLMV Abogados- y quien posee amplia experiencia en procesos de reestructuración y quiebras de empresas.

Se trata de una carrera contra el tiempo, porque mientras los acreedores piden derechamente el remate de los bienes de la familia Frei Larraechea por deudas contraídas por Francisco Frei, la defensa del expresidente pide la nulidad de los compromisos, arguyendo que su hermano falsificó su firma. En ello es clave el desarrollo del caso en su arista penal -donde los abogados Juan Domingo Acosta y Alejandro Laura representan a Eduardo Frei-, pues parte de su estrategia radica en afianzar frente el punto ante sus acreedores con la imputación de cargos en sede penal, demostrando en tribunales civiles que fue una víctima de estafa.

En paralelo, hoy se estima que asista una perito tasadora a visitar el departamento ubicado en La Parva en el marco de la demanda que presentó Omega Factoring en contra de Inversiones Saturno. Su estudio permitirá determinar el valor comercial de la propiedad, y el mínimo para la subasta. La diligencia -solicitada por la defensa de los Frei Larraechea- será también solicitada en los próximos días en el proceso judicial en contra de su mayor acreedor: Tanner Servicios Financieros. La compañía de propiedad de la familia Massú mantiene embargados terrenos en Valle Escondido (Lo Barnechea) y acusa un pasivo total $870 millones.

“Estado de salud delicado y vive muy modestamente”

En el marco de la investigación penal, el fiscal Francisco Jacir citó hace unas semanas a declarar a Francisco Frei. Sin embargo, la defensa de este último adujo que problemas médicos le impedían la comparecencia.

En al menos cuatro ocasiones su abogado ha solicitado prorrogar audiencias en sede penal debido a problemas médicos de su representado, lo cual ha sido acogido por los magistrados, aunque no sin manifestar reparos. De hecho, los jueces piden que sus aflicciones que le impiden comparecer en una videoconferencia sean avaladas por el Servicio Médico Legal (SML).

Según Cristóbal Viñes -otro de los abogados de Francisco Frei- su cliente a la fecha mantiene un “estado de salud delicado y vive muy modestamente”. En efecto, hace al menos cinco años sufre un cuadro depresivo complicado que lo ha mantenido con un tratamiento permanente.

Por otro lado, la defensa de Francisco Frei también lanzó una ofensiva en contra de la querella que presentó Cumplo -vinculada a Nicolás Shea- y que acusa al empresario de giro doloso de cheques. Se trata de cuatro instrumentos bancarios que suman $200 millones.

“Los documentos extendidos en formato de cheque de que se trata no permiten dar por justificada la existencia del delito”, explicó el abogado de Francisco Frei, Matías Uribe en un escrito presentado al tribunal.

Por lo mismo, Uribe pidió el 15 de julio al 4º Juzgado de Garantía de Santiago oficiar al Scotiabank y al propio fiscal Jacir y en paralelo realizar un peritaje contable a manos del contador auditor Jorge Berríos Vogel. También solicitó oficiar a Cumplo Chile S.A. para revisar los libros contables de la compañía y estudiar las operaciones comerciales entre la referida empresa y Almadena.