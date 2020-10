Fiscalía pide audiencia para formalizar a Francisco Frei por siete delitos asociados a la presunta estafa al expresidente

El fiscal Francisco Jacir ingresó el jueves una solicitud al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago para que se fije una audiencia para formalizar a Francisco Frei, hermano del expresidente Eduardo Frei, por siete delitos.

El caso es investigado por el Ministerio Público desde el 16 de agosto pasado, cuando Francisco Frei se autodenunció por presuntas irregularidades financieras, a través de la empresa Inversiones Saturno S.A. (de propiedad del expresidente), para obtener beneficio personal.

Jacir lo formalizará en calidad de autor por apropiación indebida, administración desleal, estafa, uso malicioso de instrumento público y privado, giro doloso de cheques y uso malicioso de certificado de depósitos y vale de prenda falso. Los hechos imputados habrían ocurrido entre 2005 y finales de 2019.

El 4 de octubre de 2019, Eduardo Frei se querelló en contra su hermano y lo acusó de sacarle de la caja de su empresa Inversiones Saturno $ 1.500 millones en 15 años. Todo esto a sus espaldas.

Diez días después, el 14 de octubre del año pasado, el exmandatario declaró en la causa en calidad de víctima. En el interrogatorio detalló cómo se enteró de que su hermano Francisco, a quien le confió la administración de su empresa Saturno, llevó a la compañía a la quiebra; cómo Francisco Frei le mintió con los balances financieros durante años, mientras en realidad le sacaba el dinero para su beneficio; el rol que tuvo su sobrino Nicolás Frei (hijo de Francisco) en la supuesta estafa, y el que tuvieron su hija Magdalena y su marido Pedro Yaconi en investigar la estafa; y cómo encaró a su hermano cuando se enteró de lo que le había hecho.

“Este hecho para mí es muy doloroso e inesperado, pues se trata de mi hermano, amigo y compañero con quien incluso compartí por más de 10 años pieza. A mi edad este ha sido un golpe muy fuerte. Se han dilapidado los ahorros destinados a mi vejez y mi familia. Además de ello, en mi calidad de ex Presidente de la República se me ha hecho un daño irreparable que asumo con hidalguía y ante lo cual he tenido que poner la cara, cuestión por la que espero que quienes participen en esta investigación, hablen con la verdad”, dijo al final de su declaración.