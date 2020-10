La reservada negociación de Magdalena Frei con la banca por la millonaria estafa a su padre

El 30 de julio de 2019, cuando Magdalena Frei Larraechea -la tercera de las cuatro hijas de Eduardo Frei Ruiz-Tagle y Marta Larraechea- asumió la gerencia general de Inversiones Saturno, lo primero que hizo fue ordenar un estudio contable a la administración que encabezó su tío Francisco durante más de 20 años. Luego, encomendó un estudio caligráfico de los documentos que Francisco Frei presentó como válidos para solicitar millonarios préstamos, utilizando a la sociedad de su padre (Inversiones Saturno) como testaferro para sus deudas personales. Con los resultados del peritaje comenzó una ronda de negociaciones con los bancos para repactar los montos adeudados y los resultados han sido positivos.

En las reuniones, la ingeniera comercial UC -a las que ha asistido acompañada por el abogado Pedro Yaconi, quien también es su pareja- ha solicitado renegociar los millonarios préstamos, aduciendo que su padre es “víctima de un gran fraude”, como lo señaló él mismo expresidente el 13 de septiembre de 2019, en la única ocasión en que se ha referido públicamente al caso. Se trata de conversaciones reservadas, pero quienes conocen sus resultados destacan que la familia Frei Larraechea ha logrado acuerdos con los principales bancos.

A la fecha, Inversiones Saturno ha renegociado $1.682 millones, lo que representa el 67% de la deuda bancaria que involucraba al exmandatario como aval de los pagarés suscritos por su hermano Francisco y la sociedad de su propiedad, Almadena. En total los compromisos con los seis principales bancos -Banco de Chile, BancoEstado, BCI, ItaúCorpbanca, Security e Internacional- alcanzan $2.509 millones, y si bien existen acuerdos de pago con la mayoría, el trabajo no ha sido sencillo. Es así como parte de la deuda en la que no hubo acuerdo terminó siendo discutida en tribunales. Ejemplo de ello es el caso de las acreencias con Banco de Chile: el monto total adeudado alcanzaba $500 millones y en $200 millones no hubo acuerdo. Los bancos que han renegociado pasivos declinaron efectuar comentarios para este artículo, aduciendo obligaciones al secreto bancario.

En el caso del Security, el pasado viernes el banco -ligado a un grupo de empresarios liderado por Francisco Silva- formalizó su desistimiento de las tres acciones presentadas en contra del exmandatario por $792 millones, dos ante la Corte de Apelaciones de Santiago y una ante el 16º Juzgado Civil de Santiago. Esta es la mayor repactación lograda por los Frei Larraechea desde el inicio de las conversaciones con la banca.

¿Cómo lo han hecho Magdalena Frei y Pedro Yaconi para lograr las repactaciones de Inversiones Saturno? Básicamente con dos vías: por un lado habrían demostrado con el informe caligráfico que las supuestas firmas del exmandatario eran falsas y, por otro lado, aseguraron a los bancos que para ellos no era conveniente mantener un litigio con un ex Jefe de Estado.

El desistimiento de Banco Security no fue la única buena noticia que tuvo la defensa del expresidente Frei el pasado viernes. La segunda vino en sede penal. Esto luego de que el fiscal Francisco Jacir, que indaga el caso desde el año pasado, solicitara ese día la formalización de Francisco Frei por siete delitos. El 7º Juzgado de Garantía de Santiago fijó la formalización del ex director de TVN para el 19 de mayo de 2021. Al interior de la familia Frei Larraechea estiman que el tiempo otorgado para la audiencia es demasiado amplio, considerando que la investigación penal comenzó el 16 de agosto de 2019, por lo que es probable que soliciten una fecha más próxima. Otro querellante en el caso, Garko SpA -ligada al Grupo Arrigoni-, también solicitó adelantar la audiencia.

La deudas pendientes

El ex Jefe de Estado también logró un acuerdo de pago con ItaúCorpbanca. A diferencia del caso anterior en el que un desistimiento entregó las luces de un avenimiento, aquí fue la ministra de fuero Mireya López del tribunal de alzada, la cual develó el acuerdo luego que ordenara archivar la demanda del banco en contra del expresidente Frei por $263 millones. En la demanda figuraba Eduardo Frei como aval y codeudor solidario en un pagaré suscrito por su hermano el 15 de junio de 2015 y la deuda original era de $443 millones.

“Atendido el mérito de los antecedentes, habiendo transcurrido más de seis meses sin que la parte ejecutante haya realizado gestión para la notificación y requerimiento de pago dispuesto por esta Ministra de Fuero, archívense los antecedentes”, consignó la jueza en su resolución del pasado 22 de octubre.

Mientras, otros bancos se han mostrado reticentes a aceptar las condiciones de pago de Inversiones Saturno. Ejemplo de ello es el caso de Banco de Chile, que actualmente mantiene en curso dos demandas en contra de la sociedad de los Frei Larraechea por $200 millones pese a que los representantes de Inversiones Saturno solicitaron un convenio de pago, el cual no convenció al banco.

En paralelo, Scotiabank mantiene dos demandas en contra de los hermanos Frei y Almadena por impagos que suman $413 millones. El banco de capitales canadienses confirmó a La Tercera PM que ambas “acciones judiciales están vigentes y no ha llegado a acuerdo con ninguno de sus miembros de la familia Frei ni con Eduardo o Francisco Frei”.

En paralelo, el 27 de julio el Banco Internacional presentó una demanda en contra de Inversiones Saturno acusando un impago por $36 millones. El pasado 15 de octubre consiguió el embargo de su mayor activo: los terrenos de Valle Escondido en Lo Barnechea, los cuales están hipotecados por Tanner Servicios Financieros por una deuda que supera los $800 millones.

Créditos con bajas cuotas al principio

Uno de los asuntos que más llamó la atención a la defensa de Eduardo Frei -más allá de la facilidad con que obtuvo sus créditos Francisco- es que cada uno de los créditos en los que figura el exmandatario como aval se establecen bajas cuotas al principio y un monto muy alto al final. A modo de ejemplo: Scotiabank presentó el 3 de septiembre de 2019 una demanda en contra de Almadena y los hermanos Frei exigiendo el pago de $280 millones.

El pagaré en cuestión fue suscrito el 20 de septiembre de 2018 por un capital ascendente a 10.000 UF que devengó un interés del 5,07% anual, equivalente a 515,45 UF. El capital e intereses serían pagados en cuatro cuotas trimestrales, las primeras solo de intereses y la última y cuarta cuota de capital e intereses. En efecto, si cada una de las tres primeras cuotas no supera los 129 UF ($3,7 millones), la última cuota era de 10.130,97 UF ($292 millones).

Para Scotiabank “la obligación es líquida, actualmente exigible y la acción ejecutiva no está prescrita” y solicitó el embargo en contra del expresidente por la suma de $132,5 millones. Según el escrito presentado, la cuota número cuatro no fue pagada y su vencimiento era el día 26 de junio de 2019.