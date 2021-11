María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta: las cartas fuertes de la oposición argentina de cara a 2023

Tras dejar atrás las elecciones legislativas del domingo, la política argentina se comienza a preparar para los próximos dos años, plazo en el que deberán definir los candidatos que disputarán las presidenciales programadas para el 27 de octubre de 2023.

Tras el revés en las urnas, que le significó perder el control del Senado, el oficialismo aglutinado en el Frente de Todos intentará consolidar el camino para la eventual reelección del Presidente Alberto Fernández. En la otra vereda, la victoriosa coalición opositora Juntos por el Cambio tendrá que decidir entre un abanico de potenciales cartas para enfrentar al peronismo. Luego de las legislativas del domingo, María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta luchan codo a codo por mantenerse sobre la ola electoral y lograr llegar hasta la papeleta en 2023.

“Un laberinto electoral”. Así, cataloga la prensa argentina el puzzle de presidenciables que se comienza a armar en el país. De acuerdo con el portal Infobae, al menos ocho dirigentes de Juntos por el Cambio han expresado sus aspiraciones por competir por el sillón de la Casa Rosada, por lo que el primer paso será dirimir las disputas internas para en un futuro lograr acudir a primarias en el mejor de los casos.

La exgobernadora de Buenos Aires María Eugenia Vidal y el alcalde de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, de la coalición Juntos por el Cambio. Foto: AFP

Por una parte, una figura que se ha logrado imponer es Horacio Rodríguez Larreta. El actual jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires tiene 56 años y este domingo acaparó el protagonismo en las celebraciones opositoras, opacando la figura del expresidente Mauricio Macri. Es un economista de la Universidad de Buenos Aires, con un máster en la Universidad de Harvard.

“Nosotros ganamos y ellos perdieron, no hay otra interpretación. Ganamos ampliamente con dos millones de votos más que el oficialismo y más de nueve millones de votos. En 2019 habíamos perdido la provincia de Buenos Aires por 14 puntos y hoy la ganamos. Llevamos tres elecciones con más del 40%”, celebró hoy Rodríguez Larreta.

De acuerdo a la página oficial del municipio bonaerense, en 1993 Rodríguez Larreta creó la fundación Grupo Sophia, una ONG para jóvenes con intenciones de asumir responsabilidades en la política y por la cual pasaron políticos como la exgobernadora María Eugenia Vidal, la exministra de Desarrollo Social Carolina Stanley y el exministro de Educación Esteban Bullrich. Para 2002, el jefe de gobierno porteño junto a Mauricio Macri se volcaron de lleno a la política al crear el Partido Compromiso para el Cambio, que años después cambió de nombre a Propuesta Republicana (PRO) y con el que llegaron a gobernar la capital argentina.

En 2015, Rodríguez Larreta asumió un rol de mayor importancia al suceder a Macri en la jefatura del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, cargo en el que fue reelecto en 2019. Crítico de la gestión peronista, a fines de octubre la encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública de la Universidad de San Andrés lo ubicó como el dirigente político de oposición con mejor imagen positiva en el país, con un 42% de respaldo. En cambio, el mandatario Alberto Fernández alcanzaba un 23% en la misma fecha.

El propio Rodríguez Larreta habría “potenciado y luchado”, según Infobae, para que María Eugenia Vidal postulara a la Cámara de Diputados por el distrito que él gobierna, con el que casi superó el 50% de los votos el domingo. La politóloga de 48 años fue legisladora de la ciudad de Buenos Aires entre 2003 y 2007, para luego asumir como ministra de Desarrollo Social del gobierno porteño en 2008. Profesora en la Universidad de San Andrés, en octubre de 2015 fue electa la primera gobernadora mujer de la provincia de Buenos Aires.

“Que haya muchos candidatos a presidente a mí me parece una buena noticia. Creo que habla de la fortaleza del espacio. Yo no creo que seamos demasiados. Creo que somos muchos, son muchos y está bien. Yo ya he dicho públicamente que algún día me gustaría ser presidenta, pero este no es el tema de hoy”, defendió Vidal.

Mauricio Macri, acompañado de su esposa Juliana Awada, luego de emitir su voto durante las elecciones legislativas, en Buenos Aires. Foto: AFP

Sin embargo, la carrera no sería solo entre Rodríguez Larreta y Vidal. El expresidente Mauricio Macri estaría evaluando las posibilidades para una repostulación al cargo después de su mandato entre 2015 y 2019. Las encuestas le dan al líder opositor un voto duro, según Infobae. En una posible primaria con Rodríguez Larreta, algunos indican que el exmandatario se impondría, más aún cuando algunos fantasean con una fórmula entre Macri y Patricia Bullrich, la exministra de Seguridad.

Más hacia la derecha de la coalición Juntos por el Cambio está el partido Avanza Libertad, que dio la sorpresa en las primarias de septiembre y reafirmó su crecimiento el domingo después de que su líder, el economista Javier Milei, fuera electo diputado, convirtiéndose en la tercera fuerza política en la Ciudad de Buenos Aires, con un 17% de los votos. La victoria le dio el espaldarazo necesario para lanzar una propuesta presidencial en 2023.

“Finalmente, quiero que sepan que a partir de mañana vamos a empezar a recorrer cada rincón de la Argentina para que en 2023 halla una boleta liberal. Hasta hace poco ser liberal era vergüenza; ahora estamos con la frente en alto y orgullosos de ser liberales. Que esto sea apenas el primer paso para la reconstrucción de Argentina”, señaló Milei en un acto el domingo.