“Ni un pehuenche debiera tener razón para rechazar (...), solo la ignorancia”: los duros cuestionamientos de Loncon a los mapuche por el Rechazo

Ayer por la tarde, la expresidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncon (Pueblo Mapuche), sumó un nuevo episodio a su lista de dichos referidos a la propuesta de nueva Constitución. A las 19.00 horas, se sumó a un live de Facebook organizado por la agrupación Alto Biobío Aprueba. En la instancia, la exconvencional conversó junto a Luisa Paine y José Huechecal sobre “cómo nos preparamos para la nueva Constitución”.

Durante el conversatorio, que se extendió por más de una hora y media, Loncon enfatizó varias veces en que, a criterio de ella, los mapuche que están por el Rechazo están equivocados. “Los mapuche, nadie, ni un pehuenche, debiera tener ninguna razón para rechazar la nueva Constitución, porque por primera vez nuestras voces, nuestras palabras, nuestra historia y nuestra lucha están escritas, lamngen. Si hoy día están rechazando, es porque han seguido las mentiras de la derecha”, argumentó la expresidenta.

Y agregó: “¿Cómo vamos a votar en contra de nuestros derechos? No hay ninguna razón (para rechazar), solo la ignorancia los va a llevar a votar en contra si lo hacemos. Y no creer en la hermana, no creer en el hermano. Yo les hablo como lamngen”. En esta línea, complementó: “A los campesinos que dicen que van a rechazar por desconocimiento, hay una norma que la nueva Constitución protege la ruralidad, todo lo que tiene que ver con la protección rural”.

En este sentido, junto con leer el artículo 241, referido a la ruralidad y su desarrollo integral, Loncon sostuvo que “ningún campesino pobre tendría que votar en contra de esto (la propuesta constitucional), porque ¿quién le va a proteger eso? La Constitución poh, la Constitución. En estos días que faltan hay que hacer un trabajo enorme para que las personas conozcan estos artículos”.

Loncon también explicó que “Chile y Uruguay son los únicos países en Latinoamérica que no reconocen constitucionalmente a sus pueblos. La gente que está diciendo que va a rechazar es porque no tiene este antecedente, no lo ha procesado”.

Frente a las declaraciones de Loncon, el presidente de la corporación de profesionales mapuche ENAMA, Hugo Alcamán, quien ha aparecido en la franja del Rechazo, sostuvo que “los mapuche que votaremos rechazo somos quienes vivimos en nuestras reducciones o comunidades tradicionales, que sabemos de nuestras reales necesidades, que conocemos la violencia de los grupos y lideres radicalizados (CAM y sus ORT) y el dolor de las familias de las 19 víctimas mapuche”.

“La opción del Rechazo no es una alternativa de las derechas o izquierdas, sino que es una decisión que tiene que ver el destino del país que es de todos (...). Nuestros derechos no deben estar por sobre los derechos del resto de los ciudadanos no indígenas porque ello nos llevará inevitablemente a la confrontación, a conflictos y violencia insospechadas a lo largo de todo el país”, agregó Alcamán.

La expresidenta también aprovechó la instancia para criticar a los políticos y a la televisión, pues, según ella, estos mienten a costa de la propuesta de nueva Constitución. “¿Cuánto sacrificios hemos hecho? Para que los lamngen nos escuchen a nosotros y no a la televisión, no a los políticos, porque los políticos son los que están instalando la mentira junto con la televisión”.

En este mismo sentido, Loncon le dijo a la audiencia que la veía que “no escuchen la tele porque la tele lo único que está haciendo es instalar la falsedad”.

Además, pese a que en Chile no existen las playas privadas según lo establece el Código Civil, la expresidenta de la Convención aseguró que, gracias al texto, “ya no va a haber playas privadas”, pues “el agua pasó a ser un bien común”.

Lo cierto es que no es primera vez que Loncon es criticada debido a sus intervenciones durante la campaña. El 11 de julio, la expresidenta sostuvo en un conversatorio de la Universidad de Chile “¿Cómo vamos a tener la vivienda digna? Ahí se instala la expropiación. Tenemos problemas de espacios, no hay dónde construir las casas, sobre todo acá en Santiago, no así en las regiones, porque aquí está la mayoría de los chilenos (…). Ergo, ¿dónde el Estado va sacar las tierras para construir las casas a los sin casa? Vía Expropiación. ¿Y qué es la expropiación? El Estado paga precio justo. ¿Y qué es precio justo? Es precio de mercado”, lo que también fue ampliamente cuestionado por sus pares exconvencionales.

Debido a este tipo de episodios, según detallan algunos de quienes fueron sus pares, durante julio se hicieron esfuerzos por convencer a otros representantes de los pueblos originarios en la Convención para que le sugirieran a Loncon dejar de aparecer en público si no era estrictamente necesario.