“No puede quedar impune”: el colocolismo se lanza contra Mayne-Nicholls por relativizar el descenso

“Descender trae problemas, pero no es el fin del mundo”, afirma Harold Mayne-Nicholls en una entrevista en DirecTV y el terremoto se desata automáticamente. Los seguidores del Cacique se lanzan sobre el vicepresidente de Blanco y Negro. Y hasta en el directorio de la concesionaria confiesan extrañeza. Desubicadas, aberrantes, insultantes, impropias... los adjetivos se cuelgan de las palabras del dirigente, cuya salida del directorio la exigen ya formalmente asociaciones de hinchas.

“Sus palabras me parecen totalmente desubicadas. A qué colocolino le va a gustar irse a segunda si lo que tiene que hacer Colo Colo es lo contrario, ganar campeonatos. Lo primero es que le dieron autoridad para contrataciones y cuanta cosa, por lo tanto, no hay que descartar que sea responsable de este fracaso. Quizás quieran tapar eso. Irse a segunda sería mortal para Colo Colo. Si fuera así, quedaría en la historia negra”, sentencia Leonel Herrera, pilar del histórico Colo Colo 73, finalista de la Copa Libertadores.

Leonardo Véliz, compañero de camarín en el inolvidable equipo que dirigía el Zorro Álamos, adscribe. “Harold no sabe lo que es Colo Colo para la sociedad chilena. Justifica el bono y le faltó justificar al hombre del maletín nomás. Si aplicamos el sentido común, nadie se va a morir. No creo que un colocolino se vaya a suicidar, como en otras partes, pero él le está quitando presión a la situación. Y se fija solo en el tema económico, pero él no sabe lo que significa para la gente estar en segunda división. Es un insulto para los hinchas, que seguramente lo están haciendo pedazos. Harold no siente lo que es Colo Colo. Es un ejecutivo al que le crearon una aureola”, sentencia el Pollo.

La opinión de ambas figuras históricas refleja, también, la molestia de los hinchas. “Para nosotros sí. Para el colocolino sí. Sería terrible. Igual vamos a estar, pero no va a ser lo mismo. Sería una catástrofe. Le escribí a Mosa por lo del bono y le digo que no gaste municiones en jotes. Cómo va a estar premiándolos por lo que no han hecho. Si no ganan una luca mensual. Tiene que sacar a la gente a la cantera. No me ha contestado”, responde María Fernández, María Colo Colo, una de las fanáticas más icónicas del club de Macul.

Alejandro Chalot, coordinador de la Ruta del Hincha, un colectivo de adeptos del Cacique que ayuda a personas en situación de calle, aporta la visión de los hinchas más desposeídos y del golpe que representaría para ellos la pérdida de la categoría. “Esas palabras vienen de alguien que no conoce sobre la historia de Colo Colo. Nosotros lo vemos a diario, sabemos cómo vive el colocolino, lo que se sufre una derrota. Imagine lo que pasaría si desciende. El colocolino sufre con una derrota o hace un asado si gana. Para ser dirigente lo principal es ser colocolino y saber sobre su historia. Saber cómo se les pagaba el sueldo en los 50, como nos contaba Manuel Colo Colo Muñoz, que nos decía que les cancelaban con una letra de cambio que les servía para un traje. Eso era amor por Colo Colo, ser dirigente por amor por el club y no al dinero. Al colocolino lo que menos le importan son los ingresos”, enfatiza.

Pedirán su salida

En instancias más formales, la declaración de Mayne-Nicholls puede generar consecuencias. Colo Colo Más que una Pasión, un colectivo de socios del club encabezado por los ex dirigentes Eduardo Menichetti y Jorge Vergara Villarroel, oficiará al Club Social y Deportivo para exigir la salida del directivo de la mesa de Blanco y Negro. “Le pedimos a la corporación que Harold le explique al pueblo colocolino por qué no es tan importante que Colo Colo baje a la B. Las declaraciones son inapropiadas. No se condicen con el esfuerzo que estamos haciendo todos los colocolinos para que Colo Colo salga adelante. Como hincha duele el alma por lo que está pasando. Somos el único equipo que con esfuerzo tuvo su estadio, que ganó la Libertadores”, sostiene el hijo del homónimo presidente del club popular en el momento en que se consagró campeón de América. “Pienso que Harold no lo quiso decir así, pero encuentro que no lo puede decir. A mí no me parece sacado de contexto. Nosotros necesitamos que la corporación nos dé una explicación al respecto, como fiscalizador”, insiste.

Vergara coincide con su compañero de movimiento. “Leo las frases de Harold y me parecen una aberración. No es posible que se dirija de esa forma al club. A mí no me parece nada raro. Eso demuestra absolutamente que no solo con profesionalismo se puede llevar la conducción de un club. Acá se requieren profesionales que sepan la identidad de un club. El colocolino es identidad y Harold, sin dudas, no la tiene”, plantea.

Las críticas también alcanzan a la corporación que encabeza Edmundo Valladares. “Llegó el momento de que ejerzan la labor que nunca han cumplido, porque están al lado de Mosa, y que pidan la renuncia de Harold. No queremos que quede impune una frase como la suya. Hay gente que no podrá salir a la calle si desciende Colo Colo. Y eso parece que hay gente que no lo entiende”, concluye Vergara.