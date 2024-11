Oficialismo pierde la paciencia y emplaza al gobierno a hacer mea culpa por manejo del caso Monsalve

El hastío se ha hecho evidente. A más de un mes desde que estalló el caso Monsalve, protagonizado por el exsubscretario del Interior acusado de violación y abuso sexual, la alianza de gobierno que sustenta al gobierno del Presidente Gabriel Boric ha perdido la paciencia por el manejo de crisis que ha tenido La Moneda sobre el tema, el que, acusan, ha tenido grandes deficiencias.

Que el Presidente haya esperado 36 horas para remover a Manuel Monsalve de su cargo, que él asegurara ser inocente en un punto de prensa en La Moneda y que Boric no haya alertado de la situación a la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, son solo algunos de los elementos que hoy son fuertemente cuestionados por la alianza. Lo que preocupa de sobremanera a la coalición es que, mientras el Ejecutivo no logre superar la crisis, no podrá retomar su agenda en la recta final de la administración.

Foto: Javier Salvo / Aton Chile.

Así, hoy hay voces que instan al gobierno a hacer pública una autocrítica por el manejo que ha tenido de la crisis. El primero en hacerlo fue el senador PPD Ricardo Lagos Weber, quien aseguró el martes que “ha habido evidentes desprolijidades, también errores de manejo en la situación, la más seria fueron las 48 horas que transcurrieron, que siguiera en su cargo después de la denuncia. Eso ha sido difícil de explicarlo bien, que sea digerido por la opinión pública, y tal vez en algún minuto me imagino que se irá a hacer una mayor autocrítica”.

Pero ese fue solo el inicio de un diagnóstico que es compartido por otros personeros del sector. El senador socialista Juan Luis Castro dijo a este medio que “sería conveniente que el gobierno admita que hubo desprolijidad, no así ocultamiento, pero que la gestión de crisis se pudo haber hecho de otra manera. De lo contrario, seguirá en La Moneda el problema”.

“A medida que salen nuevos antecedentes, me parece necesario hacer una revisión de cómo se tomaron y comunicaron las decisiones relacionadas a Monsalve. Hoy resulta evidente que su salida debió ser inmediata. Pero, además, estas evaluaciones son necesarias para situaciones que puedan suceder en el futuro y no repetir los mis errores”, complementó el diputado Matías Ramírez (PC).

La diputada Nathalie Castillo, militante comunista e integrante de la comisión de Mujer de la Cámara, afirmó que “fuimos categóricas desde la hora uno en repudiar el hecho e indicar que se debió actuar con mayor celeridad (...). Si es necesario decirlo (una autocrítica) una vez más, todo contribuye a subsanar este escándalo y daño al servicio público”. De todas formas, ella destacó que “el gobierno, desde el Presidente, ha dado muestra de su compromiso con la justicia y de reparación a la víctima”.

Incluso, hay quienes empujan la idea de una cirugía mayor que contemple un cambio de gabinete y de asesores relevantes de Palacio, con el objetivo de “oxigenar” el momento que atraviesa el gobierno, pese a que el propio Boric descartó hace pocas semanas que realizaría un ajuste de ese tipo. “Siempre, cuando hay mucha presión, los cambios de gabinete descomprimen. Puede ser que un cambio de gabinete contribuya a oxigenar o también puede que no”, dijo esta mañana en Radio Pauta el jefe de bancada de los diputados del Frente Amplio, Jaime Sáez.

El legislador, consultado por este medio, añadió que “más que un mea culpa, lo esperable es que se retome el control de la agenda. Las reflexiones críticas tienen un espacio para abordarse y es importante que en general seamos parte de las soluciones y no de los problemas”.

Foto: Dedvi Missene

A ese malestar, por el manejo de crisis como tal, se suma la incomodidad por el rol de “comentarista” que ha adoptado el Presidente, al optar por referirse públicamente al caso Monsalve. Esto particularmente al interior del Partido Socialista, donde el exsubsecretario militaba antes de que estallara el escándalo.

Y es que en junio de este año, en conversación con CNN, el Mandatario dijo -en referencia a la prisión preventiva impuesta a Daniel Jadue- que “yo puedo tener una opinión respecto al uso de la prisión preventiva en los últimos años en democracia y cómo ésta se ha utilizado en términos general. No voy a hablar de un caso en específico, pero creo que las instituciones en Chile funcionan (...)”.

Sin embargo, en varias oportunidades ha optado por referirse a casos específicos. Lo hizo cuando enviaron a la cárcel al abogado Luis Hermosilla -”acaban de enviar a la cárcel, en prisión preventiva, a un señor que se creía todopoderoso (...)”, dijo en esa oportunidad-, en referencia a Eduardo Macaya, y también con el desenlace del caso Monsalve, que, este martes, dejó al exsubsecretario en prisión preventiva. Ayer, el Presidente sostuvo que esa “es una decisión correcta”.

Ante sus dichos, esta mañana la presidenta del PS, la senadora Paulina Vodanovic, dijo en Radio Duna que “en este caso se ha hablado ya demasiado. Yo esperaría que dejemos, como alguna vez dijo el Presidente Lagos, que las instituciones funcionen, que cada uno se avoque a lo que corresponde”. El senador Castro agregó que “lo natural es que si se anuncia que el gobierno no comentará los fallos, entonces que así lo haga. Traspasar su propio código, debilita su credibilidad pública”.

El sector transmiten que si el Presidente sigue comentando el caso de Monsalve no logrará sacar de La Moneda la crisis. Por lo mismo, consideran que debe modificar su estrategia y optar por dejar el asunto en sede judicial.