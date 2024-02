Durante las dos semanas que estuvo de vacaciones el jefe de asesores de La Moneda, Miguel Crispi (RD), se mantuvo en contacto con Guillermo Chahuán, su abogado en la investigación del caso Democracia Viva.

Ambos tenían claro que a finales de febrero el exdiputado sería citado a declarar como imputado, lo que finalmente ocurrirá esta semana cuando asista a la Fiscalía Nacional, en medio de las diligencias por las que también fueron convocados el exministro Giorgio Jackson (RD) y la directora de Presupuestos, Javiera Martínez (RD).

La comparecencia, según transmitían ayer, en un inicio estaba contemplada para este miércoles, sin embargo, durante este lunes se indicó que podría ser este jueves o viernes.

Crispi descansó unos días en la casa de su familia en Chiloé, el mismo lugar que visitó el Presidente Gabriel Boric el año en que fue electo y donde el sociólogo fue parte de quienes lo convencieron a postularse.

Desde ahí, el jefe de asesores siguió atentamente el actuar del gobierno ante los incendios y también el trabajo de sus asesores. Según integrantes del Segundo Piso al exdiputado se le hace muy difícil desconectarse, porque además está preparando el diseño para el segundo aniversario de gobierno, el 11 de marzo, y la “nueva etapa” para el tercer año.

El último día de vacaciones de Crispi fue este domingo, mismo día en que el exseremi de Vivienda de Antofagasta Carlos Contreras dio una entrevista a LT Domingo desde la cárcel. “Miguel Crispi le omitió información sobre Democracia Viva al Presidente Boric”, dijo el exmilitante de RD, quien además apuntó todos sus cuestionamientos contra Verónica Serrano tía del sociólogo y exjefa del Programa de Asentamientos Precarios.

Otra vez en la mira del lío de platas: cómo se prepara La Moneda para la declaración de Crispi

Serrano, de hecho, sigue trabajando en La Moneda en la Subdere, lo que también despierta reparos en algunos sectores de la coalición de gobierno.

Así, el tema volvió a poner el foco de atención sobre Crispi (y su tía) y una vez más reactivó los cuestionamientos de la oposición y de algunos sectores del oficialismo, principalmente del Socialimo Democrático.

Aunque en la izquierda transmiten que Contreras no entregó antecedentes nuevos, lo cierto es que afirman que les inquieta que la polémica no se cierre y se sigan sembrando dudas respecto a cuánto sabía Crispi del tema Democracia Viva y si le contó o no al Mandatario Boric antes de que estallara el caso públicamente, el pasado 16 de junio.

El jefe de asesores se ha mantenido firme en la versión de que supo a través de “un rumor”, el 7 de junio, mientras que en Palacio han insistido que Boric tomó conocimiento el mismo día de la publicación del medio de Antofagasta, Timeline.

De todas formas, quienes hablaron con Crispi en la jornada de ayer dicen que está tranquilo y que incluso en su entorno comentaron que la entrevista de Contreras “contribuyó” a su defensa, debido a que hablaba de “suposiciones” y de creencias en base a hechos y no acciones concretas directamente.

Lo mismo comentaron ministros y autoridades de gobierno que leyeron la entrevista pensando en las citaciones a la Fiscalía de esta semana. Desde el Ejecutivo, han buscado mantenerse al margen de las defensas judiciales de Crispi y Martínez y han planteado que no hay nuevos antecedentes que puedan enredar su panorama esta semana.

De todas formas, desde La Moneda se les ha pedido a las autoridades del gobierno que sea el abogado del jefe de asesores quien asuma la vocería en este tema y no los secretarios de Estado.

En todo caso, cuando asista a declarar, Crispi estará acompañado de un integrante del equipo de prensa del Presidente.

Otra vez en la mira del lío de platas: cómo se prepara La Moneda para la declaración de Crispi

“Ese es un tema con respecto del cual, a estas alturas, creo que Miguel Crispi tiene su abogado particular, quien se ha referido respecto a las investigaciones. El Ejecutivo no tiene nada que referirse con respecto a la situación sobre la investigación que se está llevando en su contra. Solo quiero decir un punto sobre las omisiones de denuncia: las omisiones de denuncia prácticamente no tienen jurisprudencia en Chile en materia penal”, comentó el ministro de Justicia, Luis Cordero, quien no quiso responder si es que el jefe de asesores era una “mochila pesada” para el gobierno.

Mientras que la vocera Camila Vallejo aseguró que “esto es como un déjà vu. Cada cierto tiempo se nos pregunta por opiniones o declaraciones de una persona que está en un proceso de investigación y la verdad es que no vamos a agregar nada nuevo porque no hay nada nuevo que agregar”. La ministra además respaldó a Crispi pese a que aseguró que su continuidad “es una definición exclusiva del Presidente”.

En el gobierno, además, creen que hay dos señales positivas en la investigación: en primer lugar, que la Fiscalía haya separado el caso de Crispi, Jackson y Martínez de Democracia Viva, por lo que podría avanzar y cerrarse más rápido la arista de Crispi y Martínez -la que se sustenta en la querella de dos diputados del Partido Republicano-, y también que en sus planes estaba que fueran citados a declarar en el verano para que así no arruinara la agenda y los planes de La Moneda para marzo.

De hecho, en el gobierno descartan una salida de Crispi de su cargo, y esperan que el jefe de asesores mantenga su presencia en algunas giras del Presidente para encabezar los gabinetes procrecimiento regionales. El sociólogo ya estuvo durante el verano en Coquimbo y Chiloé.