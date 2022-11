Otro exconvencional llega al gobierno: el socialista Tomás Laibe se suma a Hacienda

“Último día en Aysensito. Se vienen cositas”.

Ese fue el mensaje que el cientista político y exconvencional socialista Tomás Laibe compartió en su Instagram este lunes. Al día siguiente, el dirigente partió rumbo a Santiago para asumir sus funciones al interior del gobierno del Presidente Gabriel Boric, específicamente en el Ministerio de Hacienda, encabezado por Mario Marcel.

Consultados al respecto, desde Hacienda señalaron que Laibe “partió ayer jueves sus funciones” y que su rol “será preocuparse de las relaciones institucionales con distintos organismos y agrupaciones con los que el ministerio se vincula frecuentemente, como los gremios, las organizaciones empresariales, los parlamentarios y otros ministerios”.

Para su contratación, explican desde la cartera, se tomó en cuenta su experiencia en el gabinete del exministro de Economía y actual consejero del Banco Central Luis Felipe Céspedes, durante el segundo gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet.

En concreto, según destacan en esa cartera, Laibe trabajó por cuatro años en el Ministerio de Economía. Ahí fue asesor de la división de empresas de menor tamaño, “donde estuvo a cargo de rediseñar el estatuto pyme, monitorear regulaciones que afectan a pequeñas empresas y también ejerció como coordinador del consejo consultivo de empresas de menor tamaño”.

Anteriormente, Laibe integró la comisión de Sistema de Justicia de la Convención. También se desempeñó como vicepresidente adjunto de la hoy extinta Convención, en la mesa directiva que encabezaron María Elisa Quinteros (Movimientos Sociales) y Gaspar Domínguez (No Neutrales). Asimismo, fue asesor legislativo del Partido Socialista. Laibe, además, es hijo del exalcalde de Aysén Eduardo Laibe.

El exconvencional fue contactado por este medio, sin embargo, no quiso referirse al tema.

Su ingreso ocurrió apenas un día después de que se hiciera público que la también exconvencional y periodista Beatriz Sánchez (independiente pro Frente Amplio) fuera designada por el Jefe de Estado como embajadora en México. Su arribo al país norteamericano debería concretarse en los próximos días, con el fin de alistar la llegada del Mandatario el próximo 22 de noviembre para participar de la cumbre la Alianza del Pacífico, junto con efectuar una visita oficial y mantener un encuentro bilateral con el Presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador.

A ellos dos se suman los exconvencionales Ricardo Montero (PS), César Valenzuela (PS) y Constanza Schönhaut (Convergencia Social), los otros tres exconvencionales que también trabajan en el Ejecutivo.

Por su parte, Montero, quien es abogado, se desempeña como jefe de gabinete de la ministra del Interior, Carolina Tohá.

Valenzuela, en tanto, quien es abogado y tiene un magíster en Prevención, Seguridad Urbana y Política Criminal, se desempeña como jefe del programa de Apoyo a Víctimas de la Subsecretaría de Prevención del Delito que hoy lidera el PPD Eduardo Vergara.

La abogada Constanza Schönhaut, por su parte, hoy en día es asesora política y con una vinculación prominente con las regiones en el gabinete de la ministra Tohá.

Sobre los dos últimos exconvencionales, la ministra Tohá afirmó en entrevista con Canal 13 que “son personas competentes por su propio peso. No están ahí por ser amigos de nadie. De hecho, no son amigos míos, ninguno de los dos”.

El Presidente Boric, de hecho, también aseguró estos días que “no hay nadie que esté hoy dentro del Estado que no tenga las competencias para estar y que esté por motivo de ser amigo de alguien”, remarcó. Y agregó: “Además, yo no tengo 600 amigos, no soy Roberto Carlos”, afirmando que “lo que puedo asegurar es que en el Estado la gente que nosotros hemos contratado está por motivos de idoneidad profesional”.