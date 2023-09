Para fortalecer el apruebo: el llamado de Kast a revertir las encuestas del proceso constituyente en su gira por O’Higgins

Con micrófono en mano y ante decenas de adherentes, el líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, acudió a finales de agosto hasta la Región de O’Higgins. En el marco de las giras que realiza para defender el trabajo que realiza el Consejo Constitucional -donde hay hegemonía de los republicanos, con 22 de los 50 escaños-, el excandidato presidencial ha explicado las enmiendas que los consejeros de su partido están promoviendo.

Jugándose su capital político, Kast se ha desplegado no solo en giras, sino que también por transmisiones en YouTube y también enviando mensajes en grupos de WhatsApp para promover su opción. Y es que los republicanos tienen cuesta arriba la aprobación del borrador de nueva Constitución que se plebiscitará en diciembre. No solamente por sectores del oficialismo que se han puesto en contra, sino que también por un flanco derecho que tienen al interior de su propio partido, debido a que hay militantes más duros que quieren botar en contra ya que no quedaron conformes con la propuesta de la Comisión Experta.

De ahí que tanto Kast como los dirigentes de su colectividad están conscientes de que el fracaso del proceso salpicará al partido y a las opciones presidenciales de su líder. El riesgo, advierten, es que se les criticará por no haber podido dar garantías de gobernabilidad.

Un escenario que se ha reflejado en las encuestas, lo que tiene inquieta a la colectividad. Durante los últimos días los sondeos han mostrado que la opción “En contra” es superior al “A favor”. De ahí que parte del discurso de Kast en la gira por O’Higgins fue enfocado en revertir los sondeos.

Ante los militantes, el líder de republicanos les dijo: “Y cuando a alguien lo llamen de las encuestas, digan ustedes lo estoy pensando. Si puede decir Apruebo, dígalo. Para subir un poquito el ánimo. Bueno, a favor. Pero ayúdenos a subir el ánimo”.

Luego continuó afirmando que “al final, ¿qué le pasa a los políticos tradicionales?, que ven este 70%-30% y dicen yo me acañonen, me quedo con el a favor. No me voy a quemar. Voy a esperar al próximo año cuando pase la ola, y voy a decir lo que yo opinaba. No. Nosotros tenemos que revertir esas encuestas de a poquitito, para que suba el ánimo a los políticos que miran las encuestas” .

Pese a los números en contra, los republicanos siguen apostando a que el escenario se revertirá y, según transmiten, han visto ciertos cambios. Según la encuesta Cadem, el peor momento para la opción de aprobar la nueva Carta Fundamental se dio el 7 de julio, cuando solo un 25% de los encuestados dijo estar por esa opción, en contraste con el 55% que se inclinaba por el “En Contra”. Esta opción alcanzó su peak el 21 de julio con un 57%.

Sin embargo, parte de esa opción fue subiendo, y en el último sondeo de este lunes, el “A favor” llegó al 30% de la adherencia, mientras que el “En contra” alcanzó un 53%.

En ese sentido, los republicanos también han desplegado una campaña de información para favorecer el proceso. Parte del diagnóstico, es que los militantes republicanos que no están conformes porque no están completamente informados, y deben esperar que se terminen de votar las enmiendas para juntar mayor adhesión.

En ese sentido, es que los republicanos han difundido a través de videos parte de las enmiendas que se han aprobado, como por ejemplo la que consagra el rodeo como deporte nacional, y la cueca como baile nacional. También han realzado la votación de la norma que exime del pago de contribuciones para la primera vivienda.

Parte de la estrategia también ha sido apuntar a que si se rechaza la nueva Constitución, el Congreso Constitucional podrá hacerle cambios a la actual Carta Magna, debido a que se redujo el quórum para las reformas constitucionales.

En otros mensajes de apoyo, Kast hizo una arenga en un grupo de WhatsApp con militantes y el centro de estudios Ideas Republicanas. Ahí escribió: “Si hacemos bien las cosas, el próximo Congreso tendrá mayoría de nuestro sector”.

Sin embargo, luego de que La Tercera diera a conocer sus mensajes por el grupo de mensajería, Kast anunció que ya no escribiría más en el grupo, debido a que acusó que se rompieron las confianzas con la filtración.