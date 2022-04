Patricio Morales, presidente del Partido Liberal: “La neutralidad en el Plebiscito no se debe entender como una autocensura de las autoridades”

“Este gobierno muestra un liderazgo que quiere superar la ingobernabilidad heredada. Tenemos que volver a encontrar dinámicas de diálogo político que se perdieron con el gobierno de Sebastián Piñera”, plantea de entrada el timonel del Partido Liberal, Patricio Morales.

A 48 días de instalado el gobierno, el jefe de la colectividad analiza que, si bien las relaciones entre las dos coaliciones de gobierno -Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático- se han ido aceitando, requerirán más tiempo.

“Como Partido Liberal cuando concurrimos a la formación del Frente Amplio existía una tesis de reemplazo con la Concertación o de la ex Nueva Mayoría que rápidamente se ha ido abandonando en pos de una nueva construcción que es este gobierno. No por todos, pero sí por una mayoría”, afirma. Morales también aborda la postura que el gobierno debe sostener de cara al Plebiscito de septiembre. “Me parecería ingenuo que los chilenos piensen que este gobierno podría estar con el Rechazo o los miembros de la coalición o quienes componemos el gobierno”, sentencia.

¿Con qué impresión quedaron tras la jornada de comité de ministros ampliado?

Fue una jornada positiva en el entendido que un gobierno tiene que cerrar su instalación y empezar a tener un sentido de urgencia ya que lo que la gente espera es la transformación de sus vidas. Ese fue el objetivo de la sesión del martes y se cumplió a cabalidad.

La jornada fue liderada por la ministra Siches, ¿cómo ha visto a la jefa de Interior tras una instalación compleja?

Interior requiere sentido de urgencia, mucha humildad y capacidad de resiliencia y eso lo he visto en ella. Se nota que es una persona muy resiliente, que entiende cuando comete errores busca enmendar rumbo, yo creo que lo va a hacer muy bien de aquí en adelante. En política es fácil convertirse en liderazgo arrogante y sin capacidad de escuchar. (Siches) ha demostrado ser un liderazgo humilde y resiliente.

¿Ha ido avanzando la relación entre ambas coaliciones?

Una de las temáticas de la jornada era la arquitectura de la coalición y cómo funciona. La relación efectivamente va a tomar un tiempo pues las coordinaciones políticas no se dan en 48 días, pero van bien encaminadas. La mixtura entre estos dos mundos va a permitir el propósito político de este gobierno. Es necesario el bloque del Socialismo Democrático, pero también Apruebo Dignidad para encontrar un gobierno que supere la ingobernabilidad heredada de Piñera.

A propósito de la no neutralidad que ha planteado el gobierno de cara al proceso constituyente, ¿cómo debe conjugarse ese anhelo con su rol de garante del proceso?

La neutralidad en el Plebiscito no se debe entender como una autocensura de las autoridades. Es distinto tener neutralidad respecto de no ocupar recursos públicos para afectar una decisión de los chilenos, pero distinto es que los ministros, el presidente o los presidentes de partido se autocensuren de su opinión política. Creo que todos los chilenos tienen bastante claro que la posición de este gobierno y de las dos coaliciones es por el Apruebo. Me parecería ingenuo pensar que los chilenos piensen que este gobierno podría estar con el Rechazo.

Algunos partidos de Apruebo Dignidad, como RD, ya han tomado una definición política por el Apruebo. ¿Cómo avanza ahí el Socialismo Democrático?

No me cabe ninguna duda de que todo el progresismo va a estar con el Apruebo, tanto el Socialismo Democrático como Apruebo Dignidad. Ahora, respecto de lo que hablábamos de neutralidad, quisiera marcar una diferencia: creo que la neutralidad se entiende con cumplir con la ley, en el rol que tiene el gobierno de promover la participación y la información ciudadana tanto para la opción Apruebo como para el Rechazo. Si eso se entiende por neutralidad, esa es la posición del gobierno y lo que nos ha manifestado el presidente con mucha claridad porque es respetar la ley. Todos tienen las mismas preguntas y las mismas precauciones de entender los protocolos, los manuales que existan de la Contraloría, son las legítimas preocupaciones de una autoridad pública, ya sea desde un ministro hasta el último funcionario.

¿Les preocupa el rumbo de la constituyente?

Hay que tener la madurez política de entender que los partidos políticos en general estamos mucho más asociados a la coyuntura, a la contingencia, que a los procesos de largo plazo. Yo creo que la Convención está pensando el Chile de los próximos 50 años y hay que ser muy respetuosos de ese momento histórico. Tener evaluaciones parciales de un organismo de esas características es injusto. Sí me preocupan algunas declaraciones que veo, pero las tomo como algo natural dentro de un proceso donde está representando un gran arco de la ciudadanía. No hay que perderse en declaraciones minoritarias en grupos de extrema derecha o de extrema izquierda.

Bajo esa misma preocupación, ¿hay alerta por el margen que se ha ido estrechando en las encuestas en favor de la opción Rechazo?

Cuando termine el proceso de deliberación de la Convención, no me cabe ninguna duda de que no va a haber una campaña del Apruebo, van a haber muchas campañas por el Apruebo. Creo que el ADN profundo que mostró la ciudadanía chilena es que quiere transformaciones estructurales, pero con gobernabilidad. En la medida que seamos capaces de acompañar esas transformaciones estructurales que nos va a promover la constituyente, junto con un estilo y una forma de liderazgo que asegure gobernabilidad, no me cabe duda que vamos a volver a tener un resultado apabullante del Apruebo.