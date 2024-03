Plan de reconstrucción para Valparaíso: gobierno aún no termina las 170 medidas que anunció

Tras una nueva sesión del Comité de Ministras y Ministros para la Reconstrucción este sábado por la mañana, la ministra de Desarrollo Socia, Javiera Toro, acompañada de los ministerios de Vivienda y Urbanismo, Agricultura, Subsecretaría del Interior y Delegación Presidencial, entre otros, presentó el plan de reconstrucción tras los incendios que azotaron la Región de Valparaíso el 2 de febrero y que dejaron un saldo de 8 mil personas damnificadas y 134 fallecidos.

En su presentación la ministra encargada de la reconstrucción presentó el costo total del proceso. Y detalló que el plan cuenta con 6 enfoques, 7 ejes y 24 componentes que incluyen más de 170 medidas a aplicar en un plazo de 5 años.

Según la ministra de Mideso, el proyecto se trabajó en un tiempo récord y sus dimensiones buscan hacerse cargo de los temas más urgentes tales como “la habitabilidad, el entorno urbano, pero también de otros elementos que son fundamentales para construir ciudad, para construir comunidad, como el bienestar integral, la reactivación productiva y también pensar en una nueva institucionalidad”.

Pero a tres días del anuncio del plan que busca reconstruir la repartición aún no ha explicitado en qué consisten las 170 medidas anunciadas. Es más, al ser consultados por La Tercera, desde el ministerio señalan que las medidas se siguen “afinando” luego de la última sesión del comité el sábado pasado.

“El documento final será entregado durante los próximos días, con los puntos recogidos durante la última sesión del comité. Este plan de reconstrucción es un compromiso serio y responsable con la ciudadanía, que incluye de manera integral todas las necesidades que dejó la catástrofe. Somos conscientes del drama que están viviendo las familias, y por eso más allá del documento, ya estamos ejecutando varias medidas del plan de reconstrucción, incluyendo soluciones habitacionales definitivas”, sostuvieron desde Mideso.

21 DE FEBRERO DE 2023/QUILPUÉ Ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro; ministra (s) de Vivienda, Gabriela Elgueta; subsecretaria de Desarrollo Regional, Francisca Perales, y alcaldesa de Quilpué, Valeria Melipillán, se reunieron con dirigentes y dirigentas para conversar acerca de las sedes comunitarias siniestradas con distintos grados de afectación tras los incendios en la comuna y el levantamiento de proyectos para recuperar el equipamiento comunitario en el marco del plan de reconstrucción. FOTO: MANUEL LEMA OLGUÍN/AGENCIAUNO

El pequeño atraso del gobierno en materia de anuncio se suma a las críticas que ya han opacado la reconstrucción en la Quinta Región. Sobre todo porque la tercera semana de marzo fue el plazo autoimpuesto por la ministra Toro para la presentación del proyecto de reconstrucción al Presidente Gabriel Boric.

Para el arquitecto, director de Atisba y miembro del equipo de excolaboradores del presidente Piñera Iván Poduje, lo presentado el fin de semana no cae en la característica de “plan”, sino más bien una “declaración de intenciones genérica y abstracta. “(El anuncio) no tiene precisión de obras, no tiene precisión de costos, no tiene precisión de plazos y que no se condice con la urgencia que tiene la familia hoy día. Entregan señales preocupantes”, afirma.

A esto agrega que los costos están “sobredimensionados” y que el anuncio no fue acompañado de una planilla con detalles. “En nuestra propuesta de reconstrucción presentada ciframos unos US$ 703 millones y eso que agregamos el mejoramiento y reposición de colegios, jardines infantiles, canchas, piscinas temperadas. O sea, la verdad que es un mejoramiento sostenible de todos los cerros de Viña del Mar”.

La semana pasada el ministerio estuvo en la mira luego de que una nota de La Tercera diera cuenta de un retraso en la toma de fichas Fibe a personas arrendadoras de las viviendas afectadas por los incendios en Viña del Mar, situación que estaba en conocimiento de la cartera. A casi dos meses de la tragedia, más de 600 personas aún no contaban con la ficha social.

Como sea, el pesidente de la Comisión de Vivienda Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales de la Cámara de Diputadas y Diputados, Tomás Hirsch (AH), asevera que el gobierno ha estado trabajando intensamente en la reconstrucción por uno de los incendios más grandes del país, que “no es de fácil solución”, debido a temas que involucran a instituciones muy diversas. “Eso requiere planificación y no basta con improvisar”, recalca.

Y agrega: “Es mejor que el gobierno se demore uno, dos o cinco días en presentar las medidas, pero tenerlas bien planificadas, bien organizadas y bien estructuradas en términos de su implementación. Es comprensible la ansiedad, angustia y preocupación de las familias, pero hay que permitir que el gobierno estructure adecuadamente las tareas a realizar”.