PPD se inclina por primarias sin la DC: La propuesta abre dilema en el PS y alerta al comando de Rincón

“Lo que yo percibo, no por unanimidad pero sí por una mayoría amplia que se debería expresar en el consejo nacional del sábado, es un voto político que diga que el partido invita al Partido Socialista y a otras fuerzas de centroizquierda a concurrir a una primaria legal solo de ese polo progresista. En el comando es casi por unanimidad esta tesis”.

Las palabras son de Francisco Vidal. El vicepresidente del PPD -que hace algunas semanas asumió las funciones de timonel del partido- devela así un escenario que cada vez toma más fuerza en la colectividad de Santo Domingo 1828 y al interior del comando de su candidato presidencial, Heraldo Muñoz: que la colectividad adopte institucionalmente la tesis del senador Guido Girardi de ir a primarias legales sin la Democracia Cristiana.

Ese esquema -propuesto originalmente por el exministro PPD Jorge Insunza- implica que fuerzas como el Partido Socialista, el Partido Radical, el Partido Liberal, Nuevo Trato, el PRO y sectores del Frente Amplio se sumen con sus abanderados presidenciales a una medición de fuerzas para que, luego, con la DC se forje un acuerdo de apoyo en segunda vuelta.

Según fuentes de la colectividad, de hecho, el voto político que se está preparando -y que se terminará de afinar en la reunión de mesa de esta tarde- planteará convocar al PS y a otras fuerzas a sostener una “primaria del progresismo”. También consultará por la opción de definir una candidatura común con los socialistas a través de encuestas y, por último, la de una primaria de toda la Unidad Constituyente.

La tesis de Girardi, sin embargo, es la que ha ido tomando más fuerza en el PPD. Esto, en momentos en que esa colectividad desechó la opción de una preprimaria con el PS como se había acordado inicialmente y, asimismo, cuando los abanderados presidenciales de ambos partidos -Heraldo Muñoz y Paula Narváez- no han logrado despegar en las encuestas. Además, justamente cuando ha crecido la inquietud en esas colectividades de que la carta DC, Ximena Rincón, sea más competitiva al interior de Unidad Constituyente. Según la última versión de la encuesta Cadem, Muñoz y Rincón marcaron un 4% de intención de voto, mientras que Narváez un 3%.

Es adelantándose a la posibilidad cierta de que el sábado se imponga una primaria sin la DC al interior del PPD, que hace algunos días se iniciaron conversaciones principalmente entre Girardi y la plana mayor del PS, liderada por Álvaro Elizalde, con el objetivo de que la colectividad se sume a ese esfuerzo. Sin embargo, en la tienda de París 873 el camino que tomen sus pares, según reconocen en el PS, les abre una compleja disyuntiva.

El dilema socialista

Una reunión por Zoom sostuvieron la semana pasada el jefe político del comando de Narváez, Manuel Monsalve, el diputado y vicepresidente PS, Marcelo Schilling, el secretario general, Andrés Santander y Elizalde, con sus pares del PPD: el vicepresidente Francisco Vidal, el secretario general, Sebastián Vergara, y Girardi.

En esa instancia -según quienes conocieron del intercambio- el PPD les transmitió formalmente que todo indicaba que el partido se inclinaría por aprobar una primaria legal sin la DC y les consultaron si ellos estarían dispuestos a sumarse. La propuesta, sin embargo, no convenció al Partido Socialista, quienes transmitieron que actualmente no existe una mayoría al interior de la tienda para apoyar un esquema que quiebre con el centro político. “Es un tema que tendremos que evaluar”, recalcan en la colectividad.

La encrucijada, de hecho, fue abordada anoche en una reunión de mesa, donde -dicen participantes- se planteó la necesidad de esperar la resolución formal del consejo nacional del PPD y evaluar ese escenario con calma. Según las mismas fuentes, se advirtió que un esquema de esa naturaleza modificaría claramente lo que estaba definido como camino político para enfrentar el proceso presidencial.

“Esa no es una decisión que el PS haya tomado. Ahora, si es que el PPD resuelve concurrir a una primaria sin la DC y romper la Unidad Constituyente, eso implicaría que a partir de ese momento habrá un nuevo escenario político y eso habría que analizarlo con calma y con seriedad”, afirma Monsalve, quien ahora forma parte de la mesa del PS.

Y agrega: “La tesis de Girardi tiene factores que todavía están con signos de interrogación. Me pongo en el escenario de que él tiene razón, de reforzar el eje del socialismo democrático y llegar con un candidato común a la primera vuelta, esa es una apuesta interesante. La pregunta es cuáles son las fuerzas que estarían disponibles para eso. Si ese acuerdo se forjara desde el PR al FA, sería sin duda una alternativa atractiva. Pero no es el escenario actual. Hasta ahora, la única fuerza política que está planteando esto es el PPD. Por lo tanto, es una tesis que desde la perspectiva individual no tiene relevancia”.

El legislador, además, constata algo que ya se comienza a instalar en el partido: “Este sería un tema que sin duda generaría debate al interior del PS. No creo que haya una postura uniforme”, dice.

En la colectividad reconocen que la tesis de Girardi está tensionando la visión más tradicional del PS, que ha apostado históricamente por una alianza con el centro político, versus quienes en los últimos años han buscado tensionar la política de alianzas hacia la izquierda.

De hecho, varias fuentes afirman que el expresidente de la colectividad, Camilo Escalona, sería uno de los que se ha mostrado en contra de aislar a la DC. Algo de eso dejó ver en entrevista con este medio a fines de marzo, cuando planteó la necesidad de una primaria presidencial de toda la Unidad Constituyente.

El senador Carlos Montes, aunque dice que hay que esperar que los escenarios decanten, se posiciona en una línea similar. “El PS estuvo por una primaria y llegó a un acuerdo con el PPD por el socialismo democratico. El problema es que el PPD cambió de opinión y está planteando que ahora sea legal, lo que implica excluir a ciertas fuerzas. De ninguna manera se puede ganar a la derecha sin la DC, para eso se requiere una gran mayoría. Pero hay que ver qué se plantea, no tiene sentido elucubrar”, sostiene.

“Yo creo que la DC eso no lo va a aceptar. Ese es un error...cambiarse de caballo ahora no corresponde”, afirma otro legislador que prefiere hablar fuera de micrófono.

Desde el comando de Nárvaez, su jefa de campaña, Nivia Palma, es más dura con sus socios del PPD: “Es lamentable que el PPD esté optando por un camino que obstaculiza una candidatura única del mundo del socialismo democrático. Heraldo Muñoz ha contradecido su propia palabra y compromiso en la primaria del PPD, cuando dijo que esperaba ser la carta que se midiera con Paula Narváez”, sostiene.

Y subraya: “Por otra parte, la propuesta de primarias legales solo entre algunos, excluyendo al Frente Amplio y a la DC entre otras fuerzas políticas, fragmenta y divide más a la oposición. Pareciera que algunos están pensando más en los cupos parlamentarios que en el bien del país que ya no resiste otro gobierno de derecha”.

Con todo, en el PS algunos reconocen que la figura de Ximena Rincón genera “anticuerpos” en las filas socialistas y que además no sería la primera vez que la DC queda “aislada”. Distintos dirigentes recuerdan que fue la propia falange la que en 2017 optó por el “camino propio”, llevando a Carolina Goic a la primera vuelta.

Se activan las alarmas en la DC: “Es asumir una derrota”

“Es una propuesta que caerá por su propio peso”. Esa era la frase que se repetía en la Democracia Cristiana cuando a mediados de febrero el senador Girardi propuso por primera vez su fórmula de primarias. Sin embargo, de la incredulidad, reconocen en el partido, durante los últimos días se ha transformado en inquietud y ha provocado la molestia en la colectividad liderada por Fuad Chahin.

“Unidad Constituyente tiene que saber responder una pregunta: si queremos ser alternativa de gobierno o no. Si queremos, tenemos que participar todos los miembros en una primaria y, además, que sea consistente desde el punto de vista político. Por lo tanto, los límites deben ser la Unidad Constituyente, eventualmente Nuevo Trato, para poder tener una candidatura fuerte, competitiva, con un proyecto político de cambio sólido y para poder enfrentar a los candidatos de la derecha y los de la extrema izquierda que puedan surgir”, asegura el timonel DC a La Tercera PM.

Y agrega: “Si no tenemos una candidatura única de Unidad Constituyente y llegamos divididos a la primera vuelta es asumir una derrota y vamos a terminar muy probablemente entre un candidato de la derecha y Pamela Jiles en la segunda vuelta. Eso es una tremenda irresponsabilidad”.

Si bien desde el partido confían en que la propuesta no tendría eco debido a la negativa del PR y del PRO, el tema ya está siendo monitoreado en la colectividad y en el comando de la abanderada, Ximena Rincón. En la colectividad hasta anoche proyectaban discutir en el consejo general su política de alianzas de cara a la presidencial, sin embargo, ante el enredado escenario de las primarias en la centroizquierda, definieron invitar a los extimoneles, parlamentarios y candidatos a gobernador de la DC a una instancia ampliada el próximo lunes.

Pese a esto, en la DC ya ven una complicación que, de materializarse la amenaza del PPD, podría complicar uno de los principales objetivos de Chahin de este año. En la directiva ya manejaban una estrategia para lograr que la DC vaya en una lista parlamentaria conjunta con Unidad Constituyente y evitar -a toda costa- repetir el escenario de 2017 en el que decidieron competir solos para esas elecciones.

De hecho, en la DC ven que el escenario ideal sería volver a conformar la “lista del Apruebo” -que incluye a Nuevo Trato y que inscribieron para los comicios de convencionales- para la parlamentaria y pactar en conjunto para las primarias y primera vuelta.

Desde la directiva del partido, no obstante, ven que la intención del PPD apuntaría, justamente, a tratar de “aislarlos” en esos comicios, aunque deslizan que de igual manera podrían alcanzar algún tipo de acuerdo de ir separados a la presidencial.

Quienes han conversado con Rincón afirman que la legisladora -quien ha evitado referirse públicamente al mecanismo de definición- no teme ningún escenario y de hecho preveía que la tesis de Girardi fuera la que se impusiera en la oposición.