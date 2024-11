¿Qué hace la Subdirección de Igualdad de Género de Hassler (PC) que Mario Desbordes (RN) busca finalizar en Santiago?

“Quizá el elemento más innovador que proponemos al Concejo Municipal, y que nos llena de orgullo para poder ser vanguardia a nivel país en términos de la creación de institucionalidad, es que estamos proponiendo un enfoque de género a partir de una perspectiva interseccional y con ello algo inédito para la institucionalidad vigente”.

Con bombos y platillos fue que la entonces alcaldesa de Santiago Irací Hassler (PC) proponía frente a su Concejo Municipal, el 26 de enero de 2022, la idea de crear una Subdirección de Igualdad de Género, Diversidad Sexual e Inclusión. Una unidad que fusionaría, según sus palabras, distintas oficinas que en ese entonces estaban disgregadas y que justificaba no permitían un espacio para el abordaje de la diversidad sexual y tampoco una perspectiva de género, pueblos originarios e inclusión. La idea era unificar todo en un solo espacio.

“Esta subdirección nos va a otorgar la posibilidad de trabajar con todos aquellos grupos que han sido históricamente excluidos y poder tener una perspectiva que llegue a todo el municipio (...)”, expresaba la ya exautoridad.

Con 11 votos a favor y una abstención del concejal Juan Mena (ind.) el espacio aprobó la nueva unidad que hoy lleva casi tres años de desarrollo, pero que su continuidad, o al menos su relevancia, ahora peligra. ¿Por qué? El alcalde electo de Santiago, Mario Desbordes (RN), arriba al sillón comunal el próximo 6 de diciembre y ya avisó que el futuro de la unidad está en veremos.

“Vamos a poner término al gasto enorme que hay en la oficina de la Igualdad, donde entiendo hay 100 personas haciendo estudios de género en circunstancias que, en paralelo, no hay plata para hacer mamografías, por lo tanto, eso se termina”, esbozó en una entrevista con LT Domingo el pasado 3 de noviembre. Antes, el alcalde electo había planteado en campaña que no estaba de acuerdo con hacer estudios de género con recursos municipales, y en reiteradas ocasiones señaló que había que evaluar todos los programas y oficinas, priorizando el gasto municipal en las necesidades más acuciantes para los vecinos.

Irací Hassler desmintió a Mario Desbordes.

En su círculo señalan hay consenso con su equipo en que la disyuntiva sobre qué priorizar no existe, pues, agregan, mientras no haya cobertura adecuada en salud para los casi 200 mil usuarios municipales no puede haber gasto en oficinas como la de Igualdad.

Pero en la Municipalidad de Santiago, donde aún trabaja la administración Hassler, los comentarios del alcalde electo causaron extrañeza, sobre todo porque defienden que la mentada subdirección ha tenido “importantes avances” para la comunidad.

¿Pero de qué trata la subdirección y quiénes la componen? Según explican desde el municipio esta surgió a partir de la ya existente Subdirección de Desarrollo Social, que abarcaba las oficinas de Adulto Mayor, Infancia, Juventud, Mujer, Discapacidad, Migrantes, Pueblos Indígenas, Inclusión y no discriminación, la Oficina de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (OPD), y el Centro de Atención Familiar (CAF), graficando con esto que el trabajo es diverso.

Actualmente en la unidad trabaja un equipo de 103 personas. De esas, 43 corresponden a programas con fondos externos del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, y que, aseguran, han venido trabajando en ese sector desde los periodos delos exalcaldes Felipe Alessandri y Carolina Tohá. Es decir, recalcan, los funcionarios fueron transferidos de forma administrativa, aprovechando la estructura existente.

El resto -60 personas-, según explica a La Tercera Rosario Olivares, la subdirectora de Igualdad de Género, Diversidad Sexual e Inclusión, “son funcionarios que hemos tenido constantemente en nuestro municipio”. Dentro de esos 60 funcionarios hay nueve personas que trabajan en el programa de Casa de la Igualdad, que es el centro de cuidados de la comuna de Santiago y que fueron incorporados una vez creado el programa. En sus primeros 18 meses este fue financiado por fondos internacionales, y hoy funciona como programa piloto para el Edificio de Cuidados Presidenta Michelle Bachelet Jeria.

En este trabaja un encargado, un asistente social, dos personas en la Sala de Activación y Movimiento, una persona en asesoramiento legal, dos personas en asesoramiento psicológico, una persona en la guardería infantil, y una persona en apoyo logístico. Desde el municipio señalan que todos habrían llegado por concurso público a través del Portal Laboral del Municipio, y descartan conocer sus afiliaciones políticas.

“A la fecha la Casa de la Igualdad tiene más de 5.276 atenciones; a la subdirección en total se han acercado más de 81.521 personas y particularmente en atención social 17.874. personas”, explica la subdirectora. A lo que menciona que esta es una subdirección que, dada su orientación, “ha permitido que se acercaba al municipio a mucha gente que antes no se acercaba. Hacemos más de 496 talleres que son para luchar contra la violencia hacia las mujeres, para emprendimiento de mujeres, autonomía económica, credencial para personas en situación de discapacidad, creamos un banco de ayudas técnicas para cuando las personas en situación de discapacidad necesitan una silla de ruedas, una cama”, se extiende Olivares.

Pero las críticas del alcalde electo también iban dirigidas en particular a los estudios de género con recursos municipales, los que desde la subunidad fueron negados, señalando que estos no han sido efectuados. Lo que sí existe es una Oficina de Estudio y Capacitación, donde trabaja una persona y su trabajo, acorde a lo que explican desde la administración actual, está orientado a capacitación de funcionarios internos y externos en materia de igualdad y género. “A la fecha se han capacitado a más de 8 mil personas, además de la creación de distintos manuales, instrucciones para poner el género inclusivo del municipio”, señala Olivares.

Con todo, desde el equipo de Mario Desbordes recalcan que a pesar de sus intenciones de terminar con Igualdad, habrá un esfuerzo en gestión en atención de mujeres, enfocado en formación, atención o defensa ante violencia intra familiar, entre otras cosas. Por último, el alcalde electo ha señalado que acordó con la alcaldesa saliente el mantener los programas de cuidados y de guardadoras.