¿Qué hacer con Maite Orsini? La creciente incomodidad en el Frente Amplio por los dramas de la diputada

Nadie del partido quiere salir a criticarla públicamente, pero el malestar y la preocupación son latentes.

Hasta el cierre de esta edición, y desde el 2 de diciembre, la diputada Maite Orsini, del Frente Amplio, estaba en Ciudad de Panamá, Panamá, en el marco de la asamble conmemorativa por el 60° aniversario del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, conocido como Parlatino. Antes de eso estuvo en otras actividades en Canadá. Durante esos días, con ella fuera del país, su nombre ha salido de la boca de sus compañeros de partido en varias ocasiones.

En los pasillos del Congreso, sin micrófonos a la vista, los diputados del Frente Amplio no han podido evitar conversar acerca de la última polémica que Orsini protagonizó: el contacto que tuvo con la denunciante del exfutbolista Jorge Valdivia -acusado de violación-, por el que tuvo que dar explicaciones como testigo ante Fiscalía.

En la bancada lamentan que un asunto alejado de la política -y en gran medida, de índole personal, por su relación sentimental con Valdivia- haya escalado tanto y terminara por repercutir al partido en que la diputada milita.

Y es que incluso su declaración ante Fiscalía se hizo pública, a través de La Tercera. “Yo le manifiesto a ella (a la denunciante) que no era necesario que me contara nada, o que me diera explicaciones, ni me dijera nada, pues no era la idea que ella reviviera lo ocurrido, ni ponerla en alguna situación que le pudiera generar daño. Pero me pareció importante contarle que esa noche, del domingo 20 de octubre, Jorge (Valdivia) me mandó cerca de cien mensajes, desde, todo indica, dentro del departamento de ella, la denunciante”, explicó la diputada a los fiscales.

La sensación de incomodidad, sin embargo, no es nueva. Varios militantes del Frente Amplio coinciden en que Orsini, con un pasado bajo las luces del espectáculo que hoy varios intentan omitir, es una figura controversial. Si bien varios destacan su trabajo en la Cámara, su disciplina a la hora de votar y su despliegue territorial en el distrito nueve -que incluye comunas como Cerro Navia, Conchalí, Huechuraba-, las mismas fuentes admiten que existe un hastío por las veces en que la abogada se ha visto envuelta en polémicas bulladas, que terminan por permear a la colectividad.

24 ABRIL 2024 RETRATO A LA DIPUTADA MAITE ORSINI EN EL CONGRESO NACIONAL. FOTO: DEDVI MISSENE

En concreto, y en referencia al contacto con la denunciante de Valdivia, lo que transmiten algunos dirigentes del partido es que la diputada ha “farandulizado” el Frente Amplio, al verse involucrada en un caso que no tiene que ver con política, que ha sido ampliamente cubierto por la prensa rosa y que ha dado lugar a especulaciones. Esto, dicen, ha terminado por distraer a la opinión pública del trabajo que los diputados del partido del Presidente Gabriel Boric realizan en la Cámara.

En ese escenario, algunos dirigentes reconocen que son partidarios de que la directiva nacional, encabezada por Constanza Martínez, analice el caso de Orsini. No necesariamente para sancionarla, advierten, sino para instarla a evitar problemas a la colectividad. En la mesa nacional aseguran que el tema aún no ha sido tratado “formalmente”, pero que tienen claro que lo harán. Probablemente, cuando la diputada esté en territorio nacional: su vuelo de regreso está programado para esta noche.

Entre quienes aceptan que Orsini se ha convertido en un problema, creen que su contacto con la denunciante no requiere que el tribunal supremo del Frente Amplio se pronuncie. Aunque reconocen que esa posibilidad siempre está abierta, si es que algún militante decide hacer la denuncia.

De todas formas, y en particular para los parlamentarios que -como ella- integraron Revolución Democrática, hay un factor humano que también pesa, por lo que se han preocupado de mantener contacto con ella para saber que, dentro de todo, está bien. Esto también ha pesado a la hora de decidir no hablar de ella ante los medios de comunicación, pues los diputados reafirman que se trata de un tema personal, del que prefieren no referirse. Y es que ella misma ha manifestado estar afectada por la controversia. De hecho, no es claro si asistirá al Congreso el lunes.

El episodio del contacto con la denunciante se suma a otros que son altamente resentidos al interior de la colectividad. Otro fue cuando, en enero de este año, la parlamentaria se comunicó con la general de la Dirección de Derechos Humanos de Carabineros Karina Soza para ponerla en contacto con Valdivia por un presunto acto ilegal y arbitrario en su contra en un procedimiento policial.

Otro fue cuando en 2018, junto al otrora diputado Gabriel Boric, se reunieron en París con el exfrentista Ricardo Palma Salamanca. En esa ocasión su partido de ese entonces, Revolución Democrática, tildó el hecho de una “imprudencia”.