Quién es Luis Mayorga, el cuestionado funcionario de Santiago que gestionó las millonarias tasaciones de Sierra Bella

Respaldada por personeros cercanos a su partido, la mañana del martes 14 de abril la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler (PC), hizo frente al duro informe de Contraloría que objetó la compra de la ex clínica Sierra Bella y obligó a la edil a desistir del inmueble donde se instalaría la primera clínica municipal de la comuna.

En un discurso que duró varios minutos, Hassler desmenuzó el documento de 32 páginas y anunció en duros términos el inicio de querellas en contra de los tasadores responsables de valorizar el recinto -las que aún no presenta-, además de solicitar la renuncia de dos funcionarios que fueron claves en el proceso de compraventa de la exclínica cuyo propietario es Inmobiliaria San Valentino: el abogado jefe de la Unidad Jurídica, Jean Pierre Chiffelle, y al director de la Secretaría Comunal de Planificación (Secplan) del municipio, Luis Mayorga Salces.

El nombre de Mayorga ha resonado fuerte las últimas semanas. Y es que tal como informó el municipio en su momento a La Tercera, habría sido el encargado de gestionar las tres tasaciones que avaluaron la exclínica Sierra Bella en más de $8.000 millones, pese a que esta había sido vendida meses antes en $2.500 millones. Así, se encargaron a Mylena Cárcamo Valencia, María José Sepúlveda y Patricio Gajardo Rocha, mismos profesionales que habían valorizado el inmueble ofertado por Las Malvas.

Aunque su real participación en el proyecto de la ex clínica sigue en investigación, este no ha sido la única polémica en la que el ex jefe de Secplan ha estado involucrado. Según logró constatar CIPER, en 2013 encabezó el departamento de Secplan en el municipio de Melipilla durante la administración del entonces alcalde Mario Gebauer (PPD). Ese año, Mayorga estuvo involucrado en una controversial operación inmobiliaria que fue detenida por Contraloría y que provocó que el Comité Penal del Consejo de Defensa del Estado (CDE) se querellara en contra de la administración por fraude al fisco y malversación en la venta de un terreno del Ministerio de Educación a Falabella.

Sin embargo, el municipio y Falabella anularon el contrato y la causa se cerró sin sanciones.

Diez municipios y de confianza de Hassler

Mayorga Salces, independiente políticamente aunque ligado a la Concertación en el pasado (PPD-PS), ostenta un extenso currículum tanto educacional como laboral. Es geógrafo por la Pontifica Universidad Católica de Valparaíso (1976-1981) y candidato a Magíster en Desarrollo Urbano por el Instituto de Estudios Urbanos de la PUC. Asimismo, en 1984 participó de un curso de Desarrollo de Planificación y Políticas Públicas Mención en Planificación Regional de la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL) y en 2001 obtuvo un diplomado en Gestión Estratégica Municipal en la Universidad Central.

Luis Mayorga, ex director de Secretaria de Planificación de la Municipalidad de Santiago.

Su extensa carrera dentro de distintos municipios de la Región Metropolitana no llegó hasta 1984. En ese año, desde febrero a abril, Mayorga desempeñó estudios para la restauración de la Casa de Piedras de Farellones, en la Municipalidad de Las Condes. Un año después se sumó al municipio de Lo Prado como profesional de la Secretaría Comunal de Planificación donde se desempeñó hasta febrero de 1986, para luego asumir en marzo del mismo año como Jefe del Departamento de Planificación en la Corporación Municipal de Educación, Salud y Cultura del mismo municipio.

De Lo Prado saltó a la comuna de Paine en octubre de 1992 donde ejerció como administrador municipal hasta 1994 para luego desempeñar el mismo cargo en las municipalidades de Huechuraba, Conchalí, Cerro Navia, Buin y Melipilla. El factor común entre los municipios fue la militancia de sus alcaldes: la gran mayoría fue PPD, salvo un RN (Dante Pesce, Lo Prado).

Pero su trabajo comunal no terminó ahí. Mayorga también ejerció como funcionario de planta en la Municipalidad de Independencia hasta el 24 de junio de 2021, fecha en que presentó su renuncia voluntaria ante el alcalde (s) Jose Soto Castillo. ¿La razón? Cuatro días después, Mayorga se uniría al equipo de trabajo de la nueva alcaldesa de Santiago, Irací Hassler (PC), quien asumió el cargo el 28 de junio de 2021.

Según fuentes cercanas al municipio, habría sido la propia Hassler quien habría solicitado el ingreso de Mayorga a la municipalidad como director de la Secplan de Santiago, siendo así parte del “anillo de confianza” de la nueva edil y con poder de decisión dentro de la administración municipal.

Aunque su paso por la municipalidad habría estado marcada por un “perfil bajo”, desde el círculo de funcionarios municipales sostienen que Mayorga fue una persona “con quien poco se podía dialogar”, sobre todo cuando se trataba de inquietudes en torno a los sueldos y proyectos de infraestructuras que se le habrían comunicado en su momento. “Se sabía que ante cualquier proyecto había que hablar con él si se esperaba que saliera adelante”, afirman.

Como sea, debido a la polémica compra de la ex clínica, Hassler solicitó la renuncia a Mayorga el pasado 14 de febrero. Sin embargo, y tal como lo dio a conocer la alcaldesa, su salida definitiva del municipio se concretará el primero de mayo luego de que el ex funcionario cumpla con sus feriados legales correspondientes.