Quién es quién en el poderoso entramado de los gremios de los camioneros

CNDC y CNTC. Suenan parecido y ambas representan gremios de camioneros, pero estos dos organismos cuentan con estilos de conducción y organización muy diferentes. La primera es la Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile y la segunda es la Confederación Nacional de Transporte de Carga.

Los dos gremios cuentan con un historial de disputas y desencuentros, aunque esta vez la muerte del joven camionero Bayron Castillo los acercó como pocas veces, llevando a adherentes de ambas organizaciones a sumarse al paro que afecta, principalmente, al norte del país.

Las historias de una y otra confederación son disímiles. Porque mientras la CNDC tiene más de 65 años y es presidida por el socialista Juan Araya desde 2007, la CNTC se fundó en 2012 en disidencia, justamente, al manejo de Araya.

Juan Araya, presidente de la CNDC.

José Egido, jefe de los transportistas de Valparaíso, José Villagrán, líder de los del sur y Julio Mallea, representante de la Región Metropolitana, recorrieron Chile en ese entonces anunciando una nueva organización hace casi 10 años. Ahí conocieron a Sergio Pérez, transportista de Curicó, a quien le pidieron liderarla por su estilo más conciliador.

Sergio Pérez, líder de la CNTC.

Pérez y Araya son, hoy por hoy, los dos grandes dirigentes de camioneros del país, secundados por otros nombres y rostros con variados estilos. Ninguno de ellos dos lideró presencialmente el paro ni las tratativas en el norte de Chile. “Yo delego y de parte de nosotros estaba Juan Bassi coordinando esto en el norte, que es el vicepresidente de la CNDC y líder del norte. Además, en la reunión donde se firmó el acuerdo con el gobierno para deponer el paro estaban presentes algunas agrupaciones nuestras de Calama, Antofagasta o Tocopilla y que firmaron el acuerdo con el gobierno”, indica Araya. Bassi fue el hombre fuerte de la CNDC.

Juan Bassi.

Algunos de esos dirigentes regionales de las confederaciones que presiden Pérez y Araya, de hecho, asumieron ese rol de liderazgo por las circunstancias, como fueron los casos de Silvia Salazar o Carlos Bretti, ambos de la CNTC.

“Para efectos de manifestaciones nacionales tenemos un comité de crisis, somos 18 y somos representativos de todas las regiones. Ahí se hace el análisis y lo que puede producir, siempre con responsabilidad país. La designación pasa por el comité”, explica Sergio Pérez, presidente de la CNTC. Y agrega: “Esta movilización es espontánea, emergente, sin cabeza visible. De todas formas, apenas comenzó le entregamos la responsabilidad a Silvia Salazar, que es la presidenta de la Federación del Norte, que es conformada por varias asociaciones de transportistas y se unieron entre otros para firmar el acuerdo con que deponían la movilización”.

Carlos Bretti.

En efecto, debido a las circunstancias en que se dio el conflicto en el norte, el bloqueo de carreteras y el cierre del aeropuerto, Bretti asumió el rol negociador. “Carlos estaba viendo otros asuntos en Antofagasta, y como era un externo de la zona, se le asignó la representación de nuestra confederación”, explica Egido, vicepresidente de la CNTC, quien agrega que su rol en esta oportunidad era estar a disposición del teléfono, “atendiendo consultas, tratando de ilustrar, viendo cómo iban las movilizaciones”.

Así fue como las organizaciones, asociaciones y representantes regionales asumieron un protagonismo mayor por estas últimas jornadas, especialmente los del norte. Por ejemplo, Erwin Gallardo (CNTC-Asogretrans), Lincoyán Bautista (AGR Antofagasta, de la CNTC), Juan Pastén (Agreducam La Portada, de la CNDC) y Jonathan Cortés (Asogretrans Antofagasta, de la CNTC), entre otros, participaron de las primeras reuniones con las autoridades regionales, como la del viernes pasado con el delegado presidencial de Antofagasta, Daniel Agusto.

Ellos, además de otros 12 representantes de asociaciones de camioneros, firmaron el sábado el acuerdo con el gobierno para deponer los paros y avanzar en soluciones al conflicto. En las tratativas estaban representadas las dos grandes confederaciones. Además de los ya mencionados, también firmaron Marco Marín, Víctor Molina y David Espejo de Agretoc Tocopilla; Pedro Sáez de Agreducam Antofagasta; Juana Araya de AGR Antofagasta, Marcelo Ayavire de Agretrans Calama; Carlos Hurtado de Agretran El Loa; Pedro Espinoza y Carlos Terrazas de Agreducam Calama; Paola Aguilera de AGR Antofagasta; Jonathan Cortés de Asogretrans Antofagasta; Marianela Cifuentes de Agremutrans y Carlos Bretti (CNTC).

“Logramos sentarnos en la mesa y llegar a acuerdos, aunque al inicio los choferes del otro grupo querían firmar con sus bases que firmaron antes y yo no puedo arrancarme con los tarros, pero los dirigentes conversaron porque la migración es un tema país, no de los camioneros”, dice Araya, presidente de la CNDC.

Movilizaciones en pie

Los camioneros independientes han sido difíciles de identificar y, por separado, han advertido que no depondrán hasta ver los resultados efectivos de las negociaciones. “Ellos no escucharon mucho y hubo poca conducción del paro porque había muchos elementos, si todo fue muy espontáneo. Por ejemplo, históricamente, cuando hemos parado, a los buses se les deja pasar, pero ahora no y no estamos en la parada de ser matones”, señala al respecto Araya.

“Hay líderes espontáneos, o sea, cada camionero independiente es dueño y señor de su propia opinión y visión, según su punto de vista, y eso obviamente llama a confusión. Los que estamos agremiados, colegiados, tenemos otra impresión. Por algo el propio gobierno se entiende con las cúpulas, sino, cuántas reuniones tendrían que tener”, complementa Egido, de la CNTC. Y agrega: “Los invitaría a, más que nunca, estar unidos. Hace un tiempo todos los camioneros fuimos Juan Barrios, y hoy somos Bayron Castillo. Mientras no extendamos ese predicamento, de que acá unidos recorremos el país y solamente uniéndonos nos vamos a poder recorrer, no vamos a andar bien”.

En efecto, desde ambas confederaciones aseguran que las actuales movilizaciones surgieron espontáneamente y, desde las dos organizaciones, las comparan con el estallido social del 18 de octubre de 2019, por lo que no todos los camioneros están representados por los líderes de las confederaciones que se han sentado a conversar con las autoridades. Uno de esos independientes que sí se ha hecho notar es Luis Morales, de Tarapacá.

Pérez detalla que, además, “estos emergentes nacen y se mantienen (movilizados) porque ellos no vieron a los militares que estaban en las fronteras, por eso aún existen algunas regiones que aún no han querido bajar las manifestaciones”.

Conocedores del tema dicen que, además, el propio Pérez no ha podido unificar a todos los camioneros del norte porque él tiene más ascendencia en el sur, de donde proviene y donde se encuentra con camioneros de edades similar a la suya, no como en el norte, donde son más jóvenes. Esto, sumado a que en el sur hay dueños con grandes flotas, mientras que en el norte está todo más atomizado.

“Como estamos todos ya acostumbrados a firmar acuerdos que nunca se cumplen, seguramente ese debe ser el temor que tienen esos colegas, no les ha llegado la información con mucha certeza ni a tiempo tampoco”, cierra Egido.