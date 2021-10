Republicano, evangélico y votante de Kast: el “primo” de Daniel Jadue que es candidato a diputado

Angel Jadue Pichara (56) fue criado en Recoleta en una casa ubicada en Santa Filomena con Manzano. A una de las primeras personas que veía todos los días era a Daniel Jadue (54), hoy alcalde de Recoleta y expresidenciable del PC.

“Él vivía en Santa Filomena con Recoleta. Cuando se iba al colegio lo miraba por la ventana y lo saludaba”, recuerda Angel, quien hoy es candidato a diputado por el Distrito 9 por el Frente Social Cristiano. “Somos ‘primos’ lejanos, somos de la misma familia, pero somos todo lo contrario: yo soy evangélico y republicano”, asegura.

El nexo familiar está en los abuelos. Según cuenta el candidato, Marta Jadue Jadue, abuela de Daniel, era prima hermana de Angel Jadue Salvador, su abuelo. “Además, mi tío ‘Choco’, hermano de mi madre, se casó con la Tía Regina, hermana de su madre, la Tía Magaly. La verdad es que lo conozco más que a varios primos hermanos”, cuenta Angel, hijo de Domingo Jadue Pinochet. “No sé cuál es el parentesco ahí, pero me considero pinochetista”, dice.

De niños tenían buena relación, pero nunca tan cercana. “Yo trabajé desde los 9 años y Daniel era súper mateo, súper estudioso. No tengo fotos con él, pero nos conocemos de toda la vida, nos cruzábamos en el Estadio Palestino y siempre nos saludábamos con afecto”, recuerda Angel.

De adultos el contacto se mantuvo. “Para su primera campaña a alcalde nos encontramos en Patronato y me pidió poner sus carteles de campaña en mis propiedades y así lo hice”. Pero cuando el alcalde fue electo todo cambió: “Empezamos a tener problemas y rencillas. La amistad se quebró, los afectos se quebraron cuando asumió. Demostró lo que en verdad es: antes de ser familia, antes de ser amigo, antes de ser palestino, antes de ser primo, es comunista. El poder lo nubló”.

Los problemas surgieron, porque Angel Jadue tiene propiedades y negocios en la comuna que lidera el ex candidato presidencial. “Desde ahí no pude hacer ningún trámite en la Municipalidad, se demoraban en todo”, acusa Angel.

El último encuentro fue especialmente tenso, según el relato de Jadue Pichara. Fue en 2019, en la inauguración de la disquería popular, en la Municipalidad de Recoleta. Así lo recuerda el candidato republicano:

“Estaba lleno de gente, fue un día que fue a cantar el vocalista de Illapu, ese chascón (Roberto Márquez). Yo fui porque quería aclarar algunas cosas y apenas Daniel me vio en los pasillos me grito: ¡No tengo nada que hablar con vo’!

“Me acerqué, me apuntó y siguió con los gritos: ¡Tú a mí me has hecho mucho daño!.

Le respondí, con todos mirando: ¿Daño? Acá el único que ha hecho daño eres tú.

Tras la supuesta amenaza, los enfrentamientos posteriores fueron por redes sociales. En uno de los cruces, Angel le escribió una carta abierta a Daniel cuando fue candidato presidencial. “Me avergüenza que pertenezcas a nuestra colectividad Palestina”, atacó el republicano.

Angel Jadue es candidato a diputado por el Distrito 9.

El peso cristiano en su candidatura

Angel Jadue Pichara es uno de los 30 candidatos del mundo evangélico que competirán por un cupo en el Parlamento por el Frente Social Cristiano, pacto que encabeza José Antonio Kast. Según su testimonio, fue él quien se acercó al partido para participar en las elecciones: “Como cristiano uno no puede dejar pasar todo lo que estamos viviendo como país, quería contribuir”.

El comerciante asiste con regularidad a la iglesia del pastor Mauricio San Martín, quien también es conductor de Radio Corporación, una de las frecuencias más escuchadas por el mundo evangélico. San Martín lo está ayudando a masificar su candidatura.

“Soy evangélico y voto por José Antonio Kast, porque creo que es el candidato que reúne los valores del mundo cristiano: la moralidad, el respeto a la familia y a la vida”, asegura el comerciante, quien firmó ante notario que si gana donará toda su dieta parlamentaria a causas benéficas y a las iglesias evangélicas.

Antes tuvimos una presidenta que es atea, y aparentemente Piñera es de fe, pero ha defraudado su ambigüedad y su falta de carácter para gobernar un país que nos ha llevado a vivir lo que estamos viviendo actualmente. Los cristianos no somos tibios, somos o no. Todos los que votamos por Piñera estamos desilusionados. Claro que ha perdido votantes y dentro de esos están los evangélicos. Angel Jadue, candidato a diputado.

Angel no quiere dar ningún detalle más de su quiebre con Daniel. También, dice, no quiere aprovecharse de la figura de su primo y no le interesa lo que pueda decir de su campaña: “Quizás me niega y dice que no tenemos ningún parentesco, que es puro alcance de apellido. Pero a mí me da lo mismo, no me interesa que me reconozca ni nada”.

La Tercera PM contactó al alcalde de Recoleta, quien declinó referirse al tema.