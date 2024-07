Republicanos lo hace otra vez: anuncia candidatura en Maipú y amenaza con seguidilla de lanzamientos propios

Esta mañana el Partido Republicano anunció la candidatura del general (R) de Carabineros Enrique Bassaletti, volviendo a generar revuelo en las conversaciones de las candidaturas únicas de la oposición para las elecciones municipales y de gobernadores de octubre. Por esa zona Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli) había definido el pasado viernes que se zanjaría por medio de encuestas al interior de los postulantes de la propia coalición, mientras que también estaba la opción de hacerle un gesto a Demócratas cediendo ese cupo en el que sondean a la dirigenta Alejandra Bustamante.

Pero el anuncio de Bassaletti viene a volver a poner en jaque al sector, que veía en Maipú una oportunidad para hacerle gestos a las tiendas de centro. En Chile Vamos algunos comentaban que se hacía difícil no apoyar a Bassaletti, en medio del discurso de respaldo a Carabineros y que en esa línea inevitablemente se tendrían que pagar costos con Demócratas.

La arremetida con Bassaletti es parte de una estrategia del Partido Republicano de seguir presentando candidaturas en zonas en las que Chile Vamos tiene pretensiones, argumentando que esto lo hacen ante las indefiniciones que ha tenido el bloque. Lo cierto es que en Maipú oficialmente la derecha no tiene candidato, y el alcalde Tomás Vodanovic (RD) está corriendo solo, mientras los partidos desperdician tiempo que se podría usar para hacer campaña.

El endurecimiento de los republicanos se da luego de que Chile Vamos anunciara acuerdos por 284 comunas y liberara 61 para sentarse a negociar. Con nombres en mano, los republicanos hicieron el análisis de que de las 69 comunas en las que ellos aspiran a competir, Chile Vamos lleva un candidato en 46 de ellas, lo que solamente deja libre un total de 23. En ese sentido, hasta el momento sigue habiendo nudos en zonas como Recoleta, Concepción, Viña del Mar y Valparaíso.

Los presidentes de Chile Vamos. Edwin Navarro/Aton Chile

El partido hizo un mapeo región por región para contrastar el choque de candidaturas, y ha argumentado -con números en manos- que si se mira el total de votación en la elección de consejeros pasada en esas comunas, los republicanos tienen argumentos para pedir que Chile Vamos se omita.

Pero las tensiones se han dado también por la incapacidad de sentarse a negociar o “coordinar” como enfatizan los republicanos. Según dicen en esta tienda, la semana pasada en tres ocasiones se les citó desde Chile Vamos, pero luego las reuniones no se concretaron. Hasta ahora ha habido conversaciones informales, y según sostienen dirigentes de ambas fuerzas de la derecha no hay una fecha definida para un encuentro.

Hasta el momento ambas fuerzas se responsabilizan del fracaso de un consenso, ante el límite del 27 de julio para inscribir las candidaturas. En republicanos argumentan que desde abril presentaron a Chile Vamos los más de 60 nombres en las zonas en que aspiran a competir, pero que el bloque aún así presentó candidatos en zonas de su interés. Además afirman que hace meses se habló de un preacuerdo por 200 comunas en que nunca se dio a conocer los candidatos, y que el viernes se enteraron por la prensa del acuerdo por 284 comunas.

También critican que hay candidatos “ficticios” que Chile Vamos no ha bajado, o que no ha presionado para que depongan sus intenciones de competir. Ello ocurre en Valparaíso donde RN no ha bajado a Leonardo Contreras -a quien internamente califican de poco competitivo- o en Recoleta, donde republicanos lleva a Ruth Hurtado y durante esta jornada esperaba inscribirse como independiente el cercano a RN, Felipe Cruz, quien iba a llevar las firmas al Servicio Electoral (Servel).

En Chile Vamos se replica que los más de 60 nombres les fueron impuestos, y que las conversaciones se deberían comenzar a dar ahora. Además argumentan que ha habido resistencia de los republicanos a sentarse a negociar.

En medio de ese tira y afloja que los republicanos generaron un punto de inflexión: emplazaron a Chile Vamos a reevaluar su nómina de candidatos y activaron una nueva ofensiva de presentación de candidatos a goteo. En ella Arica y hoy Maipú fueron el primer paso.

En un punto de prensa, el presidente del partido, Arturo Squella, sostuvo que “esperamos que dentro de los próximos días reflexionen y vean el potencial que tiene contar con los mejores jugadores adentro de la cancha y no en la banca. Este es un llamado que hacemos a todos los partidos de oposición”.

Mientras que Hurtado recalcó que “lo que esperamos, más que gestos hacia el Partido Republicano, es gestos hacia las comunas que se han visto tan maltratadas, abandonadas y que el crimen organizado, el narcotráfico, la inseguridad se ha apoderado de esas comunas y esperamos generosidad con los vecinos de cada comuna, más que con el Partido Republicano en sí”.