Resumen constitucional: Los hitos que marcaron la semana de la Convención

La controversia en torno a las votaciones de Medio Ambiente

Durante la mañana del martes, la comisión de Medio Ambiente de la Convención inició la deliberación y votación en general de la iniciativa de norma que pretende la nacionalización y “nueva gestión social y ambiental, del cobre y otros bienes naturales de Chile, que establece que estos serán “de carácter estratégico para el país”. También se aprobó en general la idea de que será de responsabilidad del Estado la dirección de la política y control de la actividad minera.

La norma fue presentada por la convencional Ivanna Olivares (ExLista del Pueblo) y aprobada en general por 13 votos a favor y seis en contra. No obstante, la votación dejó fuertes reacciones entre los convencionales, sobre todo por la aprobación, por 11 votos a favor y seis en contra, del artículo que plantea la idea de que el Estado tiene el dominio “absoluto y exclusivo” de todos los bienes estratégicos, lo que incluye a todas las minas. Sumado a eso, la norma sostiene que las concesiones mineras “cesarán de forma inmediata una vez vigente la nacionalización”.

Frente a los resultados, el convencional de Vamos por Chile Pablo Toloza calificó la votación como aberrante, ya que, según él, la nacionalización de las mineras “no es otra cosa que la expropiación de la minería y de las industrias estratégicas del país”, además de vulnerar normas y tratados internacionales “además toda la jurisdicción chilena en la materia”.

Lucas Palacios, ministro de Economía, también se refirió a la aprobación en duros términos, expresando que “las propuestas naftalinas, trasnochadas, anticuadas no son buenas para Chile, ni tampoco son buenas para el planeta. Lo que necesitamos es mayor inversión, es mayor tecnología para justamente poder hacernos cargo de la contaminación que significan ciertas labores”.

Por otro lado, el jueves la comisión aprobó en general la norma que deroga el actual código de aguas de Chile. Entre sus artículos, la iniciativa presentada por escaños reservados, convencionales de la Exlista del Pueblo y de Chile Digno, propone caducar “los derechos de aprovechamiento de agua, que fueron entregados bajo la vigencia del Código de Aguas 1981″. Quienes la presentaron argumentan que, de acuerdo a lo establecido en el actual código, en Chile no existen aguas privadas, pero “la propia ley señala y luego caracteriza el aprovechamiento privado del agua, dotándolo de atributos que han hecho posible que sobre este recurso natural se haya creado un mercado”.

La “deuda comunicacional” que detonó la renuncia de Lorena Penjean

A través de una carta vía correo electrónico, la ahora exdirectora de la Secretaría de Comunicaciones de la Convención, Lorena Penjean, anunció su renuncia al cargo la noche del miércoles 2 de febrero. Entre las principales razones de su decisión, la periodista y exdirectora de The Clinic precisó: “He llegado a la conclusión de que no existe la cohesión interna ni la voluntad que se requiere para desplegar una estrategia comunicacional profesional y acorde a la magnitud del desafío”.

En la misma línea, Penjean sostuvo que la convención “tiene una deuda comunicacional” por el “presupuesto inexistente, pero por sobre todo, factores directamente dependientes del comportamiento de las y los constituyentes, de la Mesa Directiva y, en especial, de la presidenta Quinteros”.

Al día siguiente, la presidenta de la Convención Constitucional, María Elisa Quinteros (MSC), lamentó la renuncia de Penjean y sostuvo que como órgano redactor asumen y acogerán la solicitud de la exdirectora para consolidar el legado que ella deja. “Ha hecho un trabajo tremendo en al Convención”, comentó Quinteros (MSC). No obstante, la presidenta aprovechó la instancia para puntualizar que “es injusto responsabilizar a los constituyentes primero y, en segundo lugar, a mí, con mayor o menor medida tal vez”. “Es su percepción, sin embargo acá desde la presidencia y en mi rol estoy haciendo todo para que esto funcione”, agregó.

77 iniciativas populares de norma serán discutidas y votadas en la Convención

A las 23.59 horas del martes 1 de febrero culminó el plazo para firmar en apoyo a las Iniciativas Populares de Norma que fueron propuestas para ser discutidas dentro de la Convención. Según datos oficiales de la Comisión de Participación Popular, 980.332 personas participaron del proceso y entre ellas se reunieron 2.809.752 apoyos. Además, fueron más de 2.400 iniciativas las que se publicaron y la mayoría pertenecían a Derechos Fundamentales (998).

Fueron 77 iniciativas populares las que lograron obtener más de 15 mil firmas para así ser discutidas en la Convención: las que primero deberán aprobarse por mayoría simple en las comisiones temáticas, y luego pasarán al pleno, donde necesitarán de dos tercios de los votos de los 154 convencionales para quedar plasmadas en el proyecto Constitución.

La propuesta que consiguió mayor número de firmas, con un total de 60.850, fue la presentada por la agrupación “Con Mi Plata No”, que busca “defender los ahorros previsionales”. La segunda con más apoyo (47.892) propone que “cada persona pueda administrar de manera libre y autónoma sus propiedades”. La siguen una iniciativa que pretende establecer “el derecho al libre desarrollo de la personalidad, la soberanía personal y el bienestar” (44.330) y “Será Ley” (38.200), propuesta que busca pavimentar el camino para el aborto libre.