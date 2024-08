Ruido de sables en la Cámara: Kaiser amenaza con censura a Cariola y ella se desliga de dichos de Carmona

A pesar de que se encuentra con licencia médica -razón por la que se restó el sábado pasado de la reunión de comisión política del Partido Comunista-, la presidenta de la Cámara, Karol Cariola (PC), salió a responder, a través de redes sociales, las amenazas de una posible censura (destitución de su cargo como titular de la corporación).

La medida -que solo afectaría su ejercicio en la presidencia, pero no su escaño en la Cámara- fue planteada por el diputado Johannes Kaiser (independiente asociado a la bancada socialcristiana) luego de las declaraciones del presidente del PC, Lautaro Carmona, quien dijo que el régimen de Nicolás Maduro “no es una dictadura”.

Si bien el timonel comunista, en una entrevista en TVN, sostuvo que hablaba a nombre del partido, sus dichos se salían de la misma declaración oficial del PC -acordada en la cita de comisión política a la que no pudo asistir Cariola-, que intentaba mantener cierta neutralidad ante la división interna que genera la cuestión venezolana. Por lo tanto, aquellas palabras del jefe partidario también causaron incomodidad en algunos militantes que en privado creen que Maduro presenta una conducta más propia de un dictador.

De hecho, semanas atrás, la misma Cariola, en una referencia indirecta a Maduro, señaló que “la actitud que toma el candidato que se proclama por ganador, evidentemente es una actitud autoritaria y dictatorial”.

En vista de la nueva arremetida de Kaiser, quien ya había hecho fallidas gestiones a inicios de agosto para censurar a Cariola, la presidenta de la Cámara respondió, dejando entrever que tampoco adhería a los últimos dichos de su presidente de partido. “No es justo con mi persona, que se me juzgue o intente censurar por declaraciones que no me pertenecen. Yo me hago cargo de mis palabras, acciones y decisiones y estoy dispuesta a que me juzguen por ello; pero no corresponde ni es justo que lo hagan por declaraciones que emiten terceros”, manifestó, en su cuenta de X, la diputada comunista, que probablemente este lunes no asistirá al Congreso.

“Respecto a la situación en Venezuela, como presidenta de la cámara he hecho propia y he representado públicamente la posición del Estado de Chile, en las declaraciones del Presidente Gabriel Boric, que es quien conduce la política internacional del país” dijo. Y añadió que “dicha postura la he defendido en todos los espacios de debate en que me ha tocado participar, porque tengo una profunda convicción democrática al respecto”.

Finalmente cuestionó a Kaiser, por su anterior respaldo al golpe de Estado en Chile. “Me parece poco coherente e incluso un poco hipócrita, que quien promueve una censura solo por mi militancia y no por mis acciones, como lo indica el reglamento de nuestra corporación, hace pocos días en televisión, públicamente nos notificara que apoya hasta el día de hoy a la dictadura criminal que hubo en nuestro país y al dictador genocida que fue Augusto Pinochet”, remató Cariola.

Movimientos en la derecha

Previamente en redes sociales, Kaiser había expresado que “la permanencia de una miembro del PC en la testera de la Cámara de Diputados se hace insostenible ante las últimas declaraciones del presidente de dicha colectividad, en apoyo al régimen de Maduro. Es por esta razón que impulsaré una censura de la mesa. Queda a criterio del resto de las bancadas de oposición si quieren copatrocinar esta iniciativa con las firmas de sus jefes de comité”, posteó.

Su llamado solo tuvo eco en el jefe de bancada de la UDI, Gustavo Benavente. “El pueblo venezolano está siendo masacrado por una cruel dictadura. No puede presidir la Cámara, que es una institución republicana, quien milita en un partido que avala dicha dictadura”, afirmó.

No obstante, hasta el cierre de esta edición, la diputada Francesca Muñoz, jefa de bancada del Partido Socialcristiano, grupo donde participa Kaiser, no se había pronunciado respecto de si presentará la censura, debido a que es una atribución de ella presentar esa solicitud de remoción de la mesa.

En otras tiendas de oposición tampoco estaban convencidos de iniciar una ofensiva. Bajo reserva de identidad, legisladores de derecha creen que no hay motivos para destituir a Cariola, de quien tienen una buena evaluación de su desempeño conduciendo el debate.

El subjefe de la bancada de RN, Hugo Rey, incluso advirtió que una censura sin piso, puede terminar “fortaleciendo a Karol Cariola”. “Tenemos que ampliarla a los partidos de centro, porque no quiero que sigamos dando la hora”, agregó.

La jefa de bancada de Demócratas-Independientes, Joanna Pérez, mostró distancia con esta ofensiva. “Tenemos claro que el Partido Comunista no tiene las credenciales democráticas necesarias en relación a la dictadura y al fraude electoral en Venezuela (...). Sin embargo, creo que es algo que tiene que contestar la diputada Cariola por su partido, nosotros creemos que hay que abocarse a los problemas y urgencias ciudadanos y no hemos tenido ninguna conversación con la derecha sobre esta materia”, manifestó.