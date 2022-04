Se busca conservador para Osorno: por qué la ciudad llevar casi siete meses sin este cargo clave

La ciudad de Osorno no tiene conservador de bienes raíces. Fue en agosto del año pasado cuando el exconservador Óscar Henríquez presentó su renuncia. Se vio obligado a dar un paso al costado debido a la mala gestión que había desarrollado al mando de ese organismo.

Henríquez asumió en 2007 y en la zona comentan que durante 14 años su cargo fue blanco de críticas. Durante su mandato se registraron reclamos por largas filas y demoras en la entrega de documentos. También se sumaron quejas formales del Colegio de Abogados de Osorno. A eso se sumaron también la mala evaluación que existía en gremios como la Cámara Chilena de la Construcción y el Colegio de Arquitectos. Incluso en julio del año pasado la Corte de Apelaciones de Valdivia aplicó una censura por escrito y además le exigió un plan de mejora de servicio.

Esas falencias repercuten directamente en los usuario de este tipo de servicios que son indispensables para una serie de trámites. Esto se tradujo, por ejemplo, en demoras en la obtención de certificados para distintos trámites, inscripciones, pagos de compraventas de viviendas, tramitación de créditos hipotecarios, entrega de títulos para nuevas viviendas, entre otros.

Luego de la renuncia de Henríquez, el Segundo Juzgado de Letras de Osorno designó como conservador interino a Cristopher Fuentes. Desde que se hizo cargo del organismo ha tratado de hacer algunas mejores, como por ejemplo la posibilidad de pedir horas y solicitar algunos documentos mediante la página web. Sin embargo conocedores del funcionamiento de este Conservador de Bienes Raíces aseguran que los trámites siguen atrasados y las largas filas al exterior ya son una normalidad. De hecho las mismas fuente agregan que revertir esta situación necesaria de una inversión millonaria que no podrá ser abordada por el conservador interino.

La terna que está en manos de Justicia

Por lo mismo los abogados de la zona comentan que la situación es crítica y que no se puede seguir alargando. Es por eso que ha ido aumentando la presión para que se nombre cuanto antes.

La Corte de Apelaciones de Valdivia ya hizo una terna que fue visada por la Corte Suprema. Los candidatos que lograron llegar son los siguientes. El notario de Puerto Montt Víctor Quiñones, el conservador y archivero de Cauquenes Yamil Najle y el notario de San Antonio Jenson Kriman.

El último postulante, que es el que tiene la menor antigüedad en el escalafón del Poder Judicial, estaría siendo apoyado por el exdiputado y asesor de notarios Ricardo Rincón. La terna ya fue despachada al Ministerio de Justicia y se espera que el gobierno pueda elegir a su candidato en las próximas semanas.

Sea quien sea el elegido, tendrá que llegar a un Conservador que está en crisis. El Colegio de Abogados de Osorno estima que para arreglar todas las deficiencias de gestión se necesitarían de dos años para normalizar los procesos. Además reiteran que esto necesariamente tendrá que ir ligado de una inversión relevante para toda esta modernización. No solo se necesita avanzar en digitalización sino que también hay que contratar más funcionarios y buscar nuevas oficinas. Las actuales dependencias son muy chicas y de hecho el tribunal de alzada de Valdivia ya ordenó buscar nuevas oficinas.

Todo esto seguirá paralizado mientras no se designe al nuevo conservador titular. En la ciudad hay indignación con este problema, sobre todo considerando que se trata de un cargo que recibe un sueldo millonario a costa de los trámites que deben costear las personas.

De hecho esto siempre ha sido un punto problemático. Como los conservadores no son funcionarios públicos, no tienen obligación de transparentar sus rentas. Por eso esta información no es pública y solo la maneja el Servicio de Impuestos Internos. Esta problemática ha sido estudiada en profundidad por la Fiscalía Nacional Económica, organismo que ha cuestionado el mercado de los notarios, conservadores y archiveros. Fuentes que conocen de cerca la dinámica de los conservadores dicen que es imposible saber de cuánto es el sueldo de este cargo en Osorno, pero se puede tomar como referencia lo que se gana en Santiago. En la capital, dicen las mismas fuentes, el sueldo de los conservadores va en un rango entre $ 120 y $ 180 millones.