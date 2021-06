¿Se desvanece la opción de primarias convencionales entre Provoste y Narváez?

hace 10 minutos

La idea que ha impulsado el partido de la socialista Paula Narváez no convence aún a la Democracia Cristiana y tampoco a la presidenta del Senado, Yasna Provoste (DC). Mientras la exministra apuesta por fortalecer su opción en una medición no legal, la senadora por Atacama sigue dilatando una definición. "Yasna no gana nada", dicen en el entorno de la líder de la Cámara Alta. Las negociaciones formales, en todo caso, se reactivarán esta semana.