Se enreda la carrera en Independencia: Carola Rivero (PS) toma ventaja para convertirse en alcaldesa sobre la carta de FA (y la derecha será voto dirimente)

Hoy, a través de un concejo municipal extraordinario se consolidó la renuncia de Gonzalo Durán (FA) a la alcaldía de Independencia tras 12 años en el cargo. Su salida para convertirse en delegado de la Región Metropolitana abrió un incierto escenario para su sucesión, que se votará en un plazo de 10 días.

La apuesta de Durán y del Frente Amplio era que la concejala Daniela Parada (FA) asumiera la alcaldía en reemplazo de Durán. Una posición que la pondría en ventaja de cara a las elecciones de octubre dado de que ella es la candidata del oficialismo en esa comuna.

Pero el asunto se enredó para el oficialismo porque hasta esta mañana Carola Rivero (PS) aparecía con ventaja para romper el virtual empate con Parada en la elección del concejo. La posibilidad de que Rivero se convierta en alcaldesa tiene simbolismo. Primero porque la concejal socialista era la carta que el PS defendió para ser la candidata oficialista en Independencia, pero ese gallito lo perdió ante el FA.

Adicionalmente el escenario abre oportunidades para la derecha porque, sin planificarlo, pasará al ser el voto dirimente en la votación del concejo.

Hasta ahora Rivero -quien actualmente tiene la primera mayoría entre los concejales- tiene el apoyo de al menos dos concejales, José Miguel Cuevas (PS) y Jennifer Pérez (Igualdad). Mientras tanto la concejala Parada, tiene entre sus filas a las dos militantes comunistas, Claudia Castañeda (PC) y Rosita Huilipan (PC).

El voto dirimente recaería en el concejal de oposición, Rodrigo Barco (RN) que -si bien no ha transparentado por quién votará- da pistas claras: “El partido socialista está más abierto al dialogo en el Concejo Municipal”, afirmó a La Tercera. Asimismo, el otro edil de oposición, Agustín Iglesias (UDI), quien se convirtió en el candidato a la alcaldía en la comuna, señaló que se abstendrá en la votación.

El inminente apoyo de la concejal de Igualdad a Rivero es inesperado porque se esperaba su apoyo a Parada. Pero tras ser consultada por este medio, afirmó que “nuestra decisión estará siempre en apoyar a quien también cumpla mayor adhesión de representación política en nuestra comuna en elecciones pasada. No creemos que estos meses, estén disponibles para intereses personales de quienes no tienen trabajo político en nuestra comuna”, refiriéndose a la primera mayoría en las últimas elecciones, la concejala Rivero.

Según la norma, la administradora municipal tendrá un plazo de diez días para hacer el llamado a un concejo municipal extraordinario y solicitar la votación para el nuevo alcalde de la comuna de Independencia que se mantendrá hasta diciembre de este año.

El adiós de Durán

Desde el mediodía, el alcalde presentó su renuncia al concejo municipal con la aprobación de seis de los concejales y dos rechazos de los ediles de oposición.

“Lamento que se hayan enterado por la prensa pero la naturaleza específica de la nominación de este cargo a la Delegación Presidencias de la Región Metropolitana, hizo que incluso yo, finalmente, tomara conocimiento una vez que se publicara la notificación”, dijo entre lágrimas.

Los concejales criticaron que la salida de Durán no fue conversada con distintos intervinientes en las comunas, como los comités de vivienda, los directores de los colegios o los centros de atención de salud. Además de que algunas controversias en trasparencia no fueron resueltas.

“Tenemos que llevar adelante una decisión que tiene que estar en unidad, primero que todo porque quien represente ese cargo tiene que tener la claridad de llegar a diciembre poniendo enfrente los intereses de los vecinos y vecinas. Me quedo con preocupación, en materia de vivienda, habían acuerdos con los vecinos y efectivamente en materia de probidad y trasparencia había que seguir aclarando. Son cuestiones que no pueda dejar de decirlas, espero que le vaya bien”, afirmó la concejala Pérez.

Todo esto porque la salida del alcalde se da en medio de una investigación interna en el DAEM por las asignaciones a la encargada municipal de Educación y a ocho directores de establecimientos municipales de la comuna. El tema también es investigado por la Contraloría General de la República.

“Todo saben que estoy en todos los grupos de Whatsapp de la comuna, efectivamente me han escrito con pena y mucha alegría y orgullo, espero que ellos entiendan el sentido de esto. Dentro de todos los llamados, me he comunicado con todos los comités de vivienda, además de los directores. Hay un acto de traspaso formal que tenemos pendiente que estará a cargo de la administradora municipal”, respondió, ex alcalde de Independencia.