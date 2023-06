“Se están aprovechando, pretenden engañar a la justicia”: productor de exitosa película “Papá al rescate” fue víctima de millonaria estafa

Un verdadero calvario es el que dice estar viviendo desde enero 2021 el ingeniero Sebastián Freund, guionista y productor de la popular película Papá al rescate. En esa fecha, como compartió con La Tercera PM, fue víctima de fraude por phishing, técnica utilizada por ciberdelincuentes para obtener de forma fraudulenta datos sensibles de usuarios y mediante la cual, en este caso, le facturaron un millonario cobro a la cuenta que mantenía en Banco Santander.

En dicha oportunidad, según su testimonio y como expresó en distintas reclamaciones ingresadas tras caer en la estafa, le sustrajeron $21.007.640 desde su tarjeta de crédito, por lo que comenzó a librar batallas judiciales que le permitan evitar los embargos que según él lo amenazan. Todo, aseguró, porque la citada entidad bancaria no se ha querido hacer cargo de su caso, por lo que ahora los acusa de haber incurrido en delitos de apropiación o distracción indebida, administración desleal y estafa.

Así lo hizo presente en la querella criminal que recientemente fue admitida a trámite y donde acusa a Santander de serias irregularidades. Según se describe, él en todo momento desconoció los cobros que se estaban haciendo a su tarjeta, “indicando oportunamente que acababa de ser víctima de un fraude y que no había autorizado a nadie a realizar dichas transacciones y, menos, que hubiesen sido realizadas por él. El Banco Santander dijo no poder paralizar las transacciones, y simplemente se limitó a bloquear la tarjeta del señor Freund”, se describe en la acción de 24 carillas.

Pero pese a las observaciones que hizo, el banco sólo respondió por un monto algo superior a un millón de pesos. “Banco Santander restituyó a nuestro representado el monto de 35 UF, que equivalía, en ese entonces, a $1.015.562 aproximadamente. En cuanto al remanente de casi 20 millones de pesos, el banco se negó a su restitución, interponiendo dentro del plazo que prevé el artículo 5 de la ley 20.009, una demanda ante el 2° Juzgado de Policía Local de Santiago tendiente a demostrar que nuestro representado actuó con dolo o culpa grave y, por tanto, que el Banco no estaba obligado a restituir el exceso”, agregaron.

Contrario al objetivo que tenía el banco con dicha acción, en todo caso, el 2° Juzgado de Policía Local de Santiago rechazó en todas sus partes la demanda interpuesta por la entidad, “por no haber acreditado que el señor Freund habría actuado con culpa grave o dolo y, en consecuencia, se condenó al banco a pagarle a nuestro representado el saldo retenido, y además a pagarle las costas del juicio iniciado para no reembolsar a su cliente”, se complementa en la nueva querella.

En paralelo, además, Freund ya había interpuesto otra acción judicial, en medio de la cual, PDI hizo llegar un informe donde concluyeron: “Se logró acreditar la veracidad del hecho investigado, por cuanto, la víctima Sebastián Freund aportó la cartola de su tarjeta de crédito, en la cual se logra observar los movimientos de dinero que no fueron autorizados por él”.

Con todos estos antecedentes, entonces, el guionista pide que se vuelva a validar qué él es la víctima, el banco se haga cargo de los cobros que no corresponde y, además, se le indemnice por lo ocurrido, ya que como insistió en conversación con este medio, la entidad bancaria “se está aprovechando y pretende engañar a la justicia para no responder por estos dineros”.

“Siempre fui cliente ejemplar”

Dado el complejo escenario que ha enfrentado los últimos meses, el productor de Papá al rescate ha evaluado incluso incluir en futuras producciones que realice el comportamiento que el banco ha tenido con él. Como aseguró en conversación con La Tercera PM, siempre fue un cliente intachable, por lo que no se explica el ensañamiento que han tenido con él.

“El comportamiento que han tenido conmigo es insólito porque siempre he sido un cliente con un comportamiento intachable. Yo ahora tengo los medios para insistir en que respondan, pero imagínate alguien sin recursos, simplemente abusan. Con esto me doy cuenta de que estamos demasiado desprovistos de leyes que nos protejan”, aseguró el también ingeniero.

En el mismo sentido, manifestó que siente como “si se hubieran ensañado conmigo, porque me ponen contra la pared. Ahora siento que en cualquier momento, cuando vaya saliendo con mis hijos, pueden llegar a embargarme, porque además, me han ido cobrando intereses por los meses que no he pagado la deuda. Es realmente insólito”.

Con todo, Freund recalcó que llegará hasta las últimas consecuencias “para que estos burócratas que se esconden detrás de un escritorio y que no dan la cara, asuman la responsabilidad que les compete”.