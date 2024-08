Sergio Gahona (UDI): “Tengo mis dudas de la capacidad de la ministra para alinear todas las visiones que hay en el gobierno sobre la reforma de salud”

Habiendo salido hace poco de una extensa tramitación de la ley corta de isapres, el Ministerio de Salud tiene por delante un nuevo desafío en el Congreso: la discusión de la reforma de salud, pues tal como se comprometió, a partir del próximo 1 de octubre el Ejecutivo deberá ingresar proyectos del ley que apunten a modificar el sistema sanitario actual. El panorama, desde ya, se ve tirante.

Y es que si la semana pasada el senador Juan Ignacio Latorre (FA) aseguraba a La Tercera que “si la oposición se atrinchera contra el Fondo Universal de Salud (FUS) estará cerrando la puerta a su propio electorado que ha pasado de isapres a Fonasa”, hoy el también senador Sergio Gahona (UDI) advierte precisamente que su sector no respaldará ninguna iniciativa que viabilice el programa de gobierno del Presidente Gabriel Boric, es decir, la creación de un FUS, que reuniría la cotización obligatoria de toda la población y donde las isapres actuarían como seguros complementarios.

¿Cómo debería ser esta reforma?

Hay varios diagnósticos sobre cómo mejorar el sistema de salud, porque a eso apunta la reforma. Hay que recordar que el gobierno del Presidente Gabriel Boric apuntaba a terminar con la libertad de elección y las isapres, exigiendo que todas las personas aportaran su 7% de cotización a Fonasa y eso es muy opuesto a lo que piensa la mayoría de los chilenos. Nosotros como sector le proponemos al país que los afiliados puedan elegir libremente su seguro de salud, que no queden amarrados a un seguro único estatal, que exista uno, pero que también existan los seguros privados de primer piso. Creo que un Fondo Universal de Salud es una mala idea.

¿Por qué?

Porque implica desconocer cómo funciona el sistema de salud en Chile y avanzar hacia allá significa destruir lo bueno de nuestro sistema, que es el que permite que tengamos una esperanza de vida mayor que algunos países OCDE y que permitió sortear mejor que otros la pandemia. El Frente Amplio apunta a replicar un sistema como el inglés. Un sistema así gasta una mayor proporción del Producto Interno Bruto (PIB) que Chile y tiene 7,6 millones de tratamientos de espera, es decir, cambiarlo todo para que todo siga igual no tiene ningún sentido. Lo que Chile Vamos propone es perfeccionar el sistema para que sean más los chilenos que puedan elegir quién los asegura y no resignarse a engrosar las listas de espera nacionales.

¿La oposición apoyará un proyecto que se traduzca en un fondo único?

No. Esto no se trata de atrincherarse como dijo el senador Juan Ignacio Latorre, se trata de proteger la libertad de elección de las personas. Condenar a todas las personas a un seguro único estatal es repetir lo mismo que está ocurriendo hoy con Fonasa, las listas de espera y con la pésima atención de salud en términos de oportunidad que hoy se les brinda a los chilenos.

El senador Latorre también dijo que hay expertos de la oposición que apoyan esta idea.

Me gustaría que me dijera quiénes son, porque no conozco a nadie de mi sector que esté pensando en un fondo único. Sí estamos pensando en el fin de las preexistencias y que las personas se puedan mover libremente entre las isapres sin que les estén preguntando de qué están enfermos y que puedan irse a Fonasa cuando estimen conveniente. No estamos dispuestos a transar en la libertad de elección.

Ha trascendido que, para eliminar las preexistencias, el Ejecutivo está estudiando un fondo de compensación de riesgo entre las isapres. ¿Está de acuerdo con este mecanismo?

Como oposición proponemos un plan universal de salud que incluya mecanismos de compensación. Creemos que es fundamental universalizar la atención primaria, modificar el sistema de licencias médicas, y prestar más atención a las listas de espera. Además, es necesario mejorar la red asistencial pública.

¿Ya hay conversaciones entre la oposición y el Minsal respecto a los proyectos de reforma que el Ejecutivo debe presentar desde octubre?

Como Comisión de Salud del Senado convocamos a un equipo de expertos de todos los sectores políticos para llevar adelante nuestra idea respecto de las reformas que necesita el sistema de salud. Desafortunadamente, no he visto ese mismo entusiasmo por un trabajo más conjunto por parte del ministerio. Entiendo que el Minsal está preparando sus propuestas y las compartirá cuando ingrese el proyecto.

¿Ve que en el gobierno nuevamente hay más de un “alma” respecto al tema?

Hay un alma que entiende que el sistema de salud tiene que ser de formato mixto, tanto en las prestaciones como en el aseguramiento. Y hay otra alma dentro del gobierno que dice que todo tiene que ser estatal, cuestión que transformaría a las isapres en seguros de segundo piso y el 7% de todos los chilenos, a Fonasa.

¿Por qué opción cree que se inclinará el Minsal?

Desconozco porque no hemos estado en la conversación. El gobierno ha hecho la discusión prelegislativa solo con su sector y al resto de los parlamentarios no nos ha convocado a ningún tipo de reunión y no conocemos las ideas, por lo tanto no sabemos si sus propuestas tendrán viabilidad en el Congreso. Lo que tiene que entender el gobierno es que la reforma que presentará tiene que tener viabilidad técnica y política, y estar centrada en las personas sin atentar contra la libertad de elección.

En este debate que además de técnico será político, ¿qué rol debe tener la ministra Aguilera?

Siempre tengo buenas expectativas del trabajo de la ministra de Salud. Lo demostró en la discusión de la ley corta y creo que es la persona adecuada para iniciar la discusión de la reforma. Sí tengo mis dudas sobre la capacidad de la ministra para alinear a todas las visiones que hay dentro del gobierno respecto a la reforma de salud.