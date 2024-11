Sergio Muñoz contraataca: ex ministro se lanza contra el pleno de la Suprema por “actuar ilegal” y presenta su primer recurso de protección

A casi un mes de haber sido destituido como ministro de la Corte Suprema, el ex juez Sergio Muñoz estampó ante la Corte de Apelaciones de Santiago un recurso de protección en contra del pleno del máximo tribunal, por la negativa que recibió para conocer el informe que evacuó la Comisión de Ética del organismo, instancia que analizó la denuncia presentada en su contra.

Por medio de la acción, en la que el otrora magistrado actuó representado por los abogados Ciro Colombara y Aldo Díaz, reclama que sus ex colegas actuaron de forma ilegal, arbitraria y vulnerando una serie de garantías constitucionales.

En el escrito de 33 carillas -al cual tuvo acceso La Tercera- hace presente que negar la entrega del informe se sustenta de manera ilícita en el acta que regula el funcionamiento de la Comisión de Ética, dado que la reserva o secreto de los insumos, como insisten, es materia de Ley y no de un auto acordado. Por lo mismo, dicen, infringiría el principio de publicidad de los actos del Estado.

Junto con ello, indican, la determinación no habría respetado el hecho de que “toda persona tiene derecho a conocer los antecedentes y determinaciones que se realizan en los procedimientos seguidos a su respecto”.

De la misma forma, se agrega que el acto recurrido, vulnera derechos como la igualdad ante la Ley, la garantía a no ser juzgado por una comisión especial, el derecho a la integridad psíquica y el derecho a la vida privada y a la honra personal y familiar.

Por lo mismo, se solicita al tribunal de alzada que solicite informe a la Suprema, que se ordene a la misma a otorgarle acceso al informe final de la citada Comisión, y que se tomen todas las medidas necesarias para “la protección de los derechos fundamentales de nuestro representado”.

Consultados al respecto, los abogados del exjuez indicaron: “Confiamos en que la justicia nos dará la razón”.

El Senado visó la destitución del ministro de la Corte Suprema Sergio Muñoz.

Que no se destruyan los antecedentes

Considerando que con fecha 16 de octubre el Senado aprobó la acusación constitucional presentada en contra de Sergio Muñoz, el pleno de la Suprema determinó archivar la causa seguida en su contra en la Comisión de Ética. Y dado que el mencionado auto acordado que regula su funcionamiento establece que luego de tres meses los antecedentes serán destruidos, Colombara también hizo solicitudes en ese sentido.

Según se lee en el documento, también presentaron una orden de no innovar para que eso se detenga hasta la resolución del fondo de la arremetida.

“Venimos en solicitar se decrete orden de no innovar en la presente causa, con el fin de suspender los efectos del Acto Recurrido, específicamente, ordenando la cautela y prohibición de la destrucción del Informe de la Comisión de Ética por parte de la Excma. Corte Suprema elaborado respecto de la denuncia interpuesta respecto de nuestro representado”, sostienen.

Manifestaron, así, que “es esencial y urgente que en la presente causa se dicte orden de no innovar para evitar la destrucción de los antecedentes referidos a la denuncia tramitada ante la Comisión de Ética de la Excma. Corte Suprema. De no dictarse la orden de no innovar solicitada por esta parte recurrente, los efectos del acto recurrido pueden perpetuarse en el tiempo y significar que el Sr. Sergio Muñoz nunca tenga acceso al Informe de la Comisión de Ética”.

“Es evidente que omitir la dictación de la orden puede generar efectos irreversibles”, recalcan.

Cabe hacer presente que esta es la primera acción deducida por el propio Sergio Muñoz en el marco de las denuncias presentadas en su contra. Anteriormente, organizaciones de derechos humanos y una abogada habían recurrido en contra la determinación de la Cámara de Diputados de acusarlo en conjunto con la exministra Ángela Vivanco, aunque éstas no habían sido consentidas por él.